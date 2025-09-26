Öltözz úgy ősszel, mint az ikonikus Rachel Green a Jóbarátokban!

A Jóbarátok című sorozat méltán az egyik legnépszerűbb sitcom. Rendületlen humorral mutatja be, milyen egy éveken át tartó, szoros baráti kapcsolat, szerelmekkel, csalódásokkal és sok nevetéssel. A 10 évadot megélt sorozat egyik legnépszerűbb karakterét, Rachel Green szerepét Jennifer Aniston játszotta, kinézete, szexi, de hétköznapi megjelenése a mai napig trendinek számít. Ha éppen újranézed a sorozatot, vagy csak szeretnéd lemásolni Rachel megjelenését, akkor ez a cikk neked szól!

Rachel Green inspirálta outfittek.

Forrás: NBCUniversal

Így kreáld meg a Rachel Green inspirálta őszi szettjeidet!

A kedves, vicces, néha kissé drámai, de nagyon is szerethető Rachel Green elképesztő összeállításokban jelent meg a képernyőn olyannyira, hogy még a mai napig is emlegetjük a stílusát. Ha az iskolakezdés előtt szeretnél kicsit inspirálódni őszi összeállításokból, akkor mutatjuk a mindig nőies és lezser eleganciával öltözködő divatikon szettjeit.

Blézeres megoldás

Fehér ing: Reserved, 8 595 Ft, Blézer: Zalando, 13 590 Ft, Szoknya: Zalando, 14 940 Ft, Ralph Lauren bőr öv: Answear.hu, 20990 Ft, Pull&Bear magassarkú bokacsizma: Zalando, 9 995 Ft

Forrás: Reserved, Zalando, Ralph Lauren, Answear.hu, Pull&Bear

Ez az összeállítás tökéletes lehet az irodában, mert egyszerre hivatalos és nagyon csinos. Válassz egy szűkített fazonú hosszú ujjú fehér inget, rá pedig egy oversized és karcsúsított szürke blézert. A fekete szűk, rövid szoknya alá mehet egy vékonyabb harisnya, ami melegen tart majd az őszi, szeszélyes időjárásban. Kiegészítőnek feldobhatsz egy fekete övet és apró bőrtónusodhoz színben illő ékszereket.

Nagyon divatosak a fekete magas sarkú bokacsizmák, amik ehhez az outfithez is passzolnak.

Rakott szoknya vastag övvel

Csizma: CCC, 42995 Ft, Szoknya: Orsay, 8920 Ft, Garbó: Tezenis, 5990 Ft

Forrás: CCC, Orsay, Tezenis

Ezt az outfitet imádni fogod és egész ősszel viselheted buliba, irodába és barátnős találkozáshoz is. Kezdd a szett építését egy fekete garbóval, szerezz be egy rakott miniszoknyát, lehetőleg szürkét.

A szoknyát dobd fel egy vastag, fekete övvel, utolsó simításként pedig elő a fekete, magas sarkú, hosszúszárú csizmával.

Sikkes szett garbóval

Ez az öltözék amilyen egyszerű, olyan elegáns. Könnyen összerakhatod, mert csak egy rövid ujjú világos garbóra lesz szükséged és egy fekete egyenesszárú nadrágra. Hogy érvényesülhessen a garbó a nyakadnál, akár csak Rachel, te is feltűzheted a hajad egy francia csattal.