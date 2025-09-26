Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Öltözz úgy ősszel, mint az ikonikus Rachel Green a Jóbarátokban!

NORTHFOTO - Crane Productions
Jennifer Aniston Rachel Green Jóbarátok ősz outfit
Kővári F. Luca
2025.09.26.
Imádtad a Jóbarátok című sorozatot? Megmutatjuk, hogyan festhetsz úgy, mint Jennifer Aniston a sorozatban.

A Jóbarátok című sorozat méltán az egyik legnépszerűbb sitcom. Rendületlen humorral mutatja be, milyen egy éveken át tartó, szoros baráti kapcsolat, szerelmekkel, csalódásokkal és sok nevetéssel. A 10 évadot megélt sorozat egyik legnépszerűbb karakterét, Rachel Green szerepét Jennifer Aniston játszotta, kinézete, szexi, de hétköznapi megjelenése a mai napig trendinek számít.  Ha éppen újranézed a sorozatot, vagy csak szeretnéd lemásolni Rachel megjelenését, akkor ez a cikk neked szól!

Rachel Green inspirálta outfittek.
Rachel Green inspirálta outfittek.
Forrás: NBCUniversal

Így kreáld meg a Rachel Green inspirálta őszi szettjeidet!

A kedves, vicces, néha kissé drámai, de nagyon is szerethető Rachel Green elképesztő összeállításokban jelent meg a képernyőn olyannyira, hogy még a mai napig is emlegetjük a stílusát. Ha az iskolakezdés előtt szeretnél kicsit inspirálódni őszi összeállításokból, akkor mutatjuk a mindig nőies és lezser eleganciával öltözködő divatikon szettjeit.

Blézeres megoldás

Fehér ing: Reserved, 8 595 Ft, Blézer: Zalando, 13 590 Ft, Szoknya: Zalando, 14 940 Ft, Ralph Lauren bőr öv: Answear.hu, 20990 Ft, Pull&Bear magassarkú bokacsizma: Zalando, 9 995 Ft
Fehér ing: Reserved, 8 595 Ft, Blézer: Zalando, 13 590 Ft, Szoknya: Zalando, 14 940 Ft, Ralph Lauren bőr öv: Answear.hu, 20990 Ft, Pull&Bear magassarkú bokacsizma: Zalando, 9 995 Ft 
Forrás: Reserved, Zalando, Ralph Lauren, Answear.hu, Pull&Bear 

Ez az összeállítás tökéletes lehet az irodában, mert egyszerre hivatalos és nagyon csinos. Válassz egy szűkített fazonú hosszú ujjú fehér inget, rá pedig egy oversized és karcsúsított szürke blézert. A fekete szűk, rövid szoknya alá mehet egy vékonyabb harisnya, ami melegen tart majd az őszi, szeszélyes időjárásban. Kiegészítőnek feldobhatsz egy fekete övet és apró bőrtónusodhoz színben illő ékszereket. 

Nagyon divatosak a fekete magas sarkú bokacsizmák, amik ehhez az outfithez is passzolnak.

 

Rakott szoknya vastag övvel

Csizma: CCC, 42995 Ft, Szoknya: Orsay, 8920 Ft, Garbó: Tezenis, 5990 Ft
Csizma: CCC, 42995 Ft, Szoknya: Orsay, 8920 Ft, Garbó: Tezenis, 5990 Ft 
Forrás: CCC, Orsay, Tezenis

Ezt az outfitet imádni fogod és egész ősszel viselheted buliba, irodába és barátnős találkozáshoz is. Kezdd a szett építését egy fekete garbóval, szerezz be egy  rakott miniszoknyát, lehetőleg szürkét. 

A szoknyát dobd fel egy vastag, fekete övvel, utolsó simításként pedig elő a fekete, magas sarkú, hosszúszárú csizmával.

Sikkes szett garbóval

Ez az öltözék amilyen egyszerű, olyan elegáns. Könnyen összerakhatod, mert csak egy rövid ujjú világos garbóra lesz szükséged és egy fekete egyenesszárú nadrágra. Hogy érvényesülhessen a garbó a nyakadnál, akár csak Rachel, te is feltűzheted a hajad egy francia csattal.

2 darab francia csatt: Emag.hu, 2201 Ft , Világos felső: Sinsay, 2495 Ft, Széles szárú nadrág: Reserved, 7595 Ft
2 darab francia csatt: emag.hu, 2201 Ft, Világos felső: Sinsay, 2495 Ft, Széles szárú nadrág: Reserved, 7595 Ft 
Forrás: emag.hu, Sinsay, Reserved

Fűzöld outfit

Ha szeretnél kicsit extrább lenni, elrugaszkodnál a pasztell színektől és feldobnád a komor őszi napjaid, akkor alkosd újra Rachel zöld szettjét. Válassz egy ujjatlan garbót és egy merész kockás szoknyát. Szuperül fogsz kinézni, ha egy lapos lovaglócsizmával kombinálod. 

 Garbó: Orsay, 3 770 Ft, Szoknya: ORSAY, 5 680 Ft, Térdcsizma: H&M 24 995 Ft
Garbó: Orsay, 3 770 Ft, Szoknya: ORSAY, 5 680 Ft, Térdcsizma: H&M 24 995 Ft  
Forrás: Orsay, H&M 

Hosszú pulcsi blézerrel

Ugyan elég szokatlannak tűnhet elsőre, Jennifer Aniston mégis igazi bombanőként hordta. Egy elegáns kis fekete ruhával kezd a rétegzést, erre mehet egy hosszú szürke pulcsi, majd rá egy fekete blézer. Amellett, hogy vadító leszel, még melegen is tart, amiért plusz pont jár. Keress mellé fekete baggy táskát és fekete csizmát, amik jól passzolnak ezekhez a ruhákhoz.

Fekete ruha: Orsay, 7552 Ft, Hosszú kardigán: H&M, 6995 Ft, Fekete blézer: GAP, 28867 Ft 
Fekete ruha: Orsay, 7552 Ft, Hosszú kardigán: H&M, 6995 Ft, Fekete blézer: GAP, 28867 Ft  
Forrás: Orsay, H&M, GAP

Ha érdekelnek további Rachel Green-outfittek, kattints a videóra!

@angelababicz The One With The OOTD 📺 Rachel Green x @FashionNova ☕️ Outfit 1: “Nobody's Business Belted Pleated Skort” + “Lena Turtleneck Top” Outfit 2: “Matching My Energy Wide Leg Overalls” + “Make It Sweeter Cami” Outfit 3: “I Love Breaking Hearts Tee” + “Anastasia Plaid Flare Pant” Outfit 4: “When Good Meets Bad Pleated Mini Skort” + “Quinta Shirt” #rachelgreen #rachelgreenstyle #90sfashion #friendstv #FashionNova ♬ original sound - hbomax - HBO Max

