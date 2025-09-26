Öltözz úgy ősszel, mint az ikonikus Rachel Green a Jóbarátokban!

A Jóbarátok című sorozat méltán az egyik legnépszerűbb sitcom. Rendületlen humorral mutatja be, milyen egy éveken át tartó, szoros baráti kapcsolat, szerelmekkel, csalódásokkal és sok nevetéssel. A 10 évadot megélt sorozat egyik legnépszerűbb karakterét, Rachel Green szerepét Jennifer Aniston játszotta, kinézete, szexi, de hétköznapi megjelenése a mai napig trendinek számít. Ha éppen újranézed a sorozatot, vagy csak szeretnéd lemásolni Rachel megjelenését, akkor ez a cikk neked szól!
A kedves, vicces, néha kissé drámai, de nagyon is szerethető Rachel Green elképesztő összeállításokban jelent meg a képernyőn olyannyira, hogy még a mai napig is emlegetjük a stílusát. Ha az iskolakezdés előtt szeretnél kicsit inspirálódni őszi összeállításokból, akkor mutatjuk a mindig nőies és lezser eleganciával öltözködő divatikon szettjeit.
Ez az összeállítás tökéletes lehet az irodában, mert egyszerre hivatalos és nagyon csinos. Válassz egy szűkített fazonú hosszú ujjú fehér inget, rá pedig egy oversized és karcsúsított szürke blézert. A fekete szűk, rövid szoknya alá mehet egy vékonyabb harisnya, ami melegen tart majd az őszi, szeszélyes időjárásban. Kiegészítőnek feldobhatsz egy fekete övet és apró bőrtónusodhoz színben illő ékszereket.
Nagyon divatosak a fekete magas sarkú bokacsizmák, amik ehhez az outfithez is passzolnak.
Ezt az outfitet imádni fogod és egész ősszel viselheted buliba, irodába és barátnős találkozáshoz is. Kezdd a szett építését egy fekete garbóval, szerezz be egy rakott miniszoknyát, lehetőleg szürkét.
A szoknyát dobd fel egy vastag, fekete övvel, utolsó simításként pedig elő a fekete, magas sarkú, hosszúszárú csizmával.
Ez az öltözék amilyen egyszerű, olyan elegáns. Könnyen összerakhatod, mert csak egy rövid ujjú világos garbóra lesz szükséged és egy fekete egyenesszárú nadrágra. Hogy érvényesülhessen a garbó a nyakadnál, akár csak Rachel, te is feltűzheted a hajad egy francia csattal.
Ha szeretnél kicsit extrább lenni, elrugaszkodnál a pasztell színektől és feldobnád a komor őszi napjaid, akkor alkosd újra Rachel zöld szettjét. Válassz egy ujjatlan garbót és egy merész kockás szoknyát. Szuperül fogsz kinézni, ha egy lapos lovaglócsizmával kombinálod.
Ugyan elég szokatlannak tűnhet elsőre, Jennifer Aniston mégis igazi bombanőként hordta. Egy elegáns kis fekete ruhával kezd a rétegzést, erre mehet egy hosszú szürke pulcsi, majd rá egy fekete blézer. Amellett, hogy vadító leszel, még melegen is tart, amiért plusz pont jár. Keress mellé fekete baggy táskát és fekete csizmát, amik jól passzolnak ezekhez a ruhákhoz.
Ha érdekelnek további Rachel Green-outfittek, kattints a videóra!
