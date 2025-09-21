Így alkosd újra Rory Gilmore ikonikus őszi outfittjeit: stílustippek a következő hónapokra

Felelevenítjük, hogy melyek voltak Rory Gilmore legikonikusabb összeállításai a Szívek szállodája című sorozatban. Cikkünkből az is kiderül, hogy miként alkothatod meg ezeket te is. Lássunk három őszi outfittet, amikkel olyan klasszikus, kifinomult és mégis elegáns lehetsz, mint Rory!

Így alkosd meg a saját Rory Gilmore szetted

Rory Gilmore ikonikus őszi szettjeit

Rory stílusa az egész Gilmore Girls sorozat alatt visszafogott és nőies volt. Olyan ruhadarabokat viselt, amelyek jól kifejezték, hogy milyen egy fiatal, ambiciózus diáklány, aki imádja az őszi ruháatárát. Gyakran láthattuk a sorozatban olyan alapdarabokban, amik letisztult, örök daraboknak számítanak. Gondoljunk csak a kötött pulóvereire, a kockás ingeire, vagy a mintás szoknyáira. Mind divatosak még a mai napig is, úgyhogy nézzük, miket szerezz be, ha inspirálnak Rory ruhái.

Stílusához leginkább a visszafogott, paszteles színek illenek. Kiegészítőnek néha egy-egy apró, nőies nyakláncot, vagy egy vékony övet választott.

Kockás szoknya és bőrdzseki kombó

Szoknya: Answear 71 990 Ft, Bőrdzseki: Sparto.hu14 699 Ft, Csizma: Answear, 44 990 Ft, Fekete póló: 6 712 Ft

Rory ruhatára a praktikum és az ízléses, „prep school” hangulat keveréke volt a sorozatban, ami a karakter érettségét és intellektusát tükrözi. Egyszerre lehetsz vad és elegáns ezzel az outfittel. Egy fekete felsőre dobd fel a kedvenc barna bőrdzsekidet, alulra pedig mehet egy vastag harisnya, barna bokacsizma és egy kockás szoknya.

Annyira imádni fogod ezt a szettet, hogy minden reggel ezt szeretnéd majd felvenni a suliba.

Laza, kötött pulcsis szett

Converse cipő: 19 494 Ft, Kötött pulcsi: 4 595 Ft, Farmer: GAP, 14 392 Ft

A szett felépítését kezd a kedvenc kötött pulcsiddal, ami melegen tart ősszel és még nagyon kényelmes is. Rory diáklányhoz méltón imádta a kényelmes cipőket. Te sem lőhetsz mellé egy sulis napon, ha egy Converse tornacsukát választasz egy egyenesszárú kék farmer mellé.

Bordó szett necc harisnyával

Garbó: H&M, 4 795 Ft, Szoknya: Reserved, 9 595 Ft, Harisnya: Calzedonia, 5 590 Ft, Csizma: CCC, 19 995 Ft

Csakis a bevállalósaknak ajánljuk, kizárólag melegebb őszi napokra, hogy ne fagyj meg a hidegben. Bordó garbó alá jöhet egy szürke szoknya és az outfitt alapdarabjaként a necc harisnya. Kombináld fekete csizmával, aminek hosszú a szára, így nem mutatsz „túl sokat” a lábadból. Praktikus és szexi is.