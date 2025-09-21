Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 21., vasárnap Máté, Mirella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Szívek szállodája

Így alkosd újra Rory Gilmore ikonikus őszi outfittjeit: stílustippek a következő hónapokra

NORTHFOTO - RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency
Szívek szállodája Rory Gilmore sorozat Gilmore Girls ősz outfit
Kővári F. Luca
2025.09.21.
Csodás szettjeiért hét évig rajonghattunk a Szívek szállodája sorozat nézése közben. Mutatjuk, hogy viselheted te is a ruháidat úgy, mint Rory.

Felelevenítjük, hogy melyek voltak Rory Gilmore legikonikusabb összeállításai a Szívek szállodája című sorozatban. Cikkünkből az is kiderül, hogy miként alkothatod meg ezeket te is. Lássunk három őszi outfittet, amikkel olyan klasszikus, kifinomult és mégis elegáns lehetsz, mint Rory!

Így alkosd meg a saját Rory Gilmore szetted.
Így alkosd meg a saját Rory Gilmore szetted
Forrás: NORTHFOTO

Rory Gilmore ikonikus őszi szettjeit

Rory stílusa az egész Gilmore Girls sorozat alatt visszafogott és nőies volt. Olyan ruhadarabokat viselt, amelyek jól kifejezték, hogy milyen egy fiatal, ambiciózus diáklány, aki imádja az őszi ruháatárát. Gyakran láthattuk a sorozatban olyan alapdarabokban, amik letisztult, örök daraboknak számítanak. Gondoljunk csak a kötött pulóvereire, a kockás ingeire, vagy a mintás szoknyáira. Mind divatosak még a mai napig is, úgyhogy nézzük, miket szerezz be, ha inspirálnak Rory ruhái. 

Stílusához leginkább a visszafogott, paszteles színek illenek. Kiegészítőnek néha egy-egy apró, nőies nyakláncot, vagy egy vékony övet választott.

Kockás szoknya és bőrdzseki kombó

Szoknya: Answear, 71 990 Ft, Bőrdzseki: Sparto.hu, 14 699 Ft, Csizma: Answear, 44 990 Ft, Fekete póló: GAP, 6 712 Ft
 Szoknya:  Answear 71 990 Ft, Bőrdzseki: Sparto.hu14 699 Ft, Csizma: Answear, 44 990 Ft, Fekete póló:  6 712 Ft 
Forrás: Answear, Sparto.hu, GAP

Rory ruhatára a praktikum és az ízléses, „prep school” hangulat keveréke volt a sorozatban, ami a karakter érettségét és intellektusát tükrözi. Egyszerre lehetsz vad és elegáns ezzel az outfittel. Egy fekete felsőre dobd fel a kedvenc barna bőrdzsekidet, alulra pedig mehet egy vastag harisnya, barna bokacsizma és egy kockás szoknya. 

Annyira imádni fogod ezt a szettet, hogy minden reggel ezt szeretnéd majd felvenni a suliba.

Laza, kötött pulcsis szett

Converse cipő: sneaknrun.hu, 19 494 Ft, Kötött pulcsi: Sinsay, 4 595  Ft, Farmer: GAP, 14 392 Ft
Converse cipő: 19 494 Ft, Kötött pulcsi:  4 595  Ft, Farmer: GAP, 14 392 Ft
Forrás: sneaknrun.hu, Sinsay, GAP

A szett felépítését kezd a kedvenc kötött pulcsiddal, ami melegen tart ősszel és még nagyon kényelmes is. Rory diáklányhoz méltón imádta a kényelmes cipőket. Te sem lőhetsz mellé egy sulis napon, ha egy Converse tornacsukát választasz egy egyenesszárú kék farmer mellé.

Bordó szett necc harisnyával

Garbó: H&M, 4 795 Ft, Szoknya: Reserved, 9 595 Ft, Harisnya: Calzedonia, 5 590 Ft, Csizma: CCC, 19 995 Ft
Garbó: H&M, 4 795 Ft, Szoknya: Reserved, 9 595 Ft, Harisnya: Calzedonia, 5 590 Ft, Csizma: CCC, 19 995 Ft
Forrás: H&M, Reserved, Calzedonia, CCC

Csakis a bevállalósaknak ajánljuk, kizárólag melegebb őszi napokra, hogy ne fagyj meg a hidegben. Bordó garbó alá jöhet egy szürke szoknya és az outfitt alapdarabjaként a necc harisnya. Kombináld fekete csizmával, aminek hosszú a szára, így nem mutatsz „túl sokat” a lábadból. Praktikus és szexi is.

Visszatér a Szívek szállodája, de a rajongók máris kiborultak: sok titokra fog fény derülni

Szívek szállodája – Hatalmas bejelentés, a rajongók mégis csalódottak

5 legjobb őszi sorozat és film, amitől azonnal bekuckózós hangulatba kerülsz

Mutatjuk a legjobbakat, amiktől azonnal őszi hangulatba kerülsz.

Melissa McCarthy: így lett a Szívek szállodája séfjéből a vígjátékok királynője - GALÉRIA

Melissa McCarthy karrierje a szorgalom és a tehetség igazi sikertörténete.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu