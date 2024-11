Szívek szállodája horoszkóp: csillagjegyed elárulja te melyik karakter vagy

A Szívek szállodája a 2000-es évek egyik legnépszerűbb sorozata, amely a 2007-es befejezés óta kult státuszba lépett. Mert bizony semmi sem adja úgy vissza az évszak meghitt hangulatát, mint egy csésze forró kávé, egy meleg takaró és Stars Hollow, a kisváros, amiről mind azt kívánjuk, bárcsak a valóságban is létezne. A sorozat korai 2000-es évek nosztalgikus hangulata, stílusa és bájos szereplői éppen elég volt ahhoz, hogy máig imádjuk a Gilmore karaktereket. Így ha éppen te is mostanában nézed újra a sorozatot, eljött az ideje annak, hogy megtudd, csillagjegyed alapján te melyik karakter lennél a sorozatból. Ez ugyanis nemcsak új távlatokat ad majd a széria megértéséhez, hanem egy kis varázslatot is csempész majd a filmnézésbe. Felkészültél?

Szívek szállodája horoszkóp: csillagjegyed elárulja te ki lennél

Forrás: Northfoto

Szívek szállodája horoszkóp: most kiderül te melyik karakter vagy!

Kos: Paris Gellar

Forrás: Getty Images

Mivel rendkívül céltudatos és versengő, Paris nem lehet más, mint egy Kos. Ami a szívén a száján, azonnal kimondja, amit gondol, és brutálisan őszinte mindenkivel, ami azt bizonyítja, hogy ő bizony csak az ösztöneire hallgat. Rendkívül fontos számára, hogy önmaga legjobb verziója legyen. Önbizalmával és lendületével párját is erre ösztönzi, de gyakran túl magasra teszi azt a bizonyos mércét. Tűzjegy energiájának köszönhetően ő az egyik legszenvedélyesebb szereplő a sorozatban.

Bika: Lorelai Gilmore

Forrás: NORTHFOTO

Lorelai kétségkívül Bika csillagjegyű. Szinte csak gyorskajákon és kávén él, mégis mindig csinos és lenyűgöző, látszik, hogy a Vénusz bolygó formálja a személyiségét. Rendkívül makacs és nehezen változik, ami tipikus Bika tulajdonság. Független, önálló önálló nőként nem várja a sült galambot, hanem megteremti magának a lehetőségeket. Nem szereti, ha másokra kell támaszkodnia, de a szeretteihez való hűsége soha nem kérdéses.

Ikrek: Lane Kim

Forrás: Getty Images

Ha van valaki, aki egy kicsit mindenhez ért akkor, az Lane Kim. Ez a virtuóz zenebarát az intellektuális zsenialitás szikráját hozza Stars Hollowba, művészetét pedig azzal tartja fenn, hogy részletes hazugságokkal szegi meg a szigorú anyja szigort. Ahelyett, hogy nyíltan lázadna édesanyja ellen, titokban teszi. Mint minden Ikrek, Lane is csak azt akarja, hogy mindenki boldog legyen körülötte, ezért mindig azzá válik, akire a körülötte lévőknek épp szüksége van. A változékonyság és a kiszámíthatatlanság a két kulcsszó a jellemére.