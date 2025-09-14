Túlárazott bazáriság – 5 hamvába holt celebruhamárka

Amikor egy híresség a divatipar ajtaján kopogtatva ruhakollekciót dob piacra, ritkán sül el jól a dolog. Bár a márka a celeb ismertsége miatt ideig-óráig a felszínen marad, legtöbbször nem képes önálló entitássá válni. Összeszedtük azt az 5 celeb-ruhamárkát, amely hadüzenet a jó ízlés ellen.

Túlárazott leggingset valaki? Lindsay Lohan ruhakollekciója maga volt a túlárazott ízléstelenség

Ez az 5 celeb-ruhakollekció divat elleni támadásnak minősült

1. Lindsay Lohan – 6126

Zaklatott karrierje során Lindsay Lohan számos márkával dolgozott együtt, ám az emberek agyába mégis a Marilyn Monroe inspirálta 6126 fantázianevű, túlárazott leggings-kollekciója égett bele. A csiricsáré, olcsó hatást keltő, a stílust nagy ívben elkerülő ruhadarabok mai árfolyamon átszámítva 50 ezer forintnál kezdődtek. Lohan később beperelte a céget.

Kérészéletűenk bizonyult Lidsay Lohan leggings-kollekciója

2. Sarah Jessica Parker – Bitten

Sarah Jesica Parker a Szex és New York című sorozatban egy igazi divatrajongót alakított. Valamiért úgy gondolta, hogy ez elég ahhoz, hogy a finálé után egy nevével fémjelzett divatkollekciót árusítson. Csakhogy a ruhák minden fantáziát nélkülöző, unalmas, jellegtelen alapdarabok voltak, amelyeket senki nem vett volna meg, ha nem egy világsztár neve díszelgett volna a címkén.

Egyedüli pozitívuma az volt a kollekciónak, hogy a darabokat megfizethető áron adták, azonban így sem kellettek senkinek.

Sarah Jesica Parker "Bitten" fantázianevű kollekciója unalmas alapdarabok egyvelege

3. Jennifer Lopez – Sweetface

Jlo igazi maximalista, aki színészként, táncosként és énekesnőként is megvetette lábát, ám elhivatottsága nem volt elég ahhoz, hogy a divatiparba is bebetonozza magát. 2005-ben bemutatott Sweetface nevű kollekcióját az sem mentette meg az ízléstelenségtől, hogy az egyik legismertebb német tervező testvérével együttműködésben készült. Csipke, szőrme, valamint végtelen rétegezés jellemezte az ízlésesnek mérsékelten nevezhető darabokat, így mindenki megkönnyebbülésére a feledés homályába merültek a túlárazott ruhadarabok.

Jennifer Lopez ruhakollekciója nem csak drága volt, de rémálmokat is idéz

4. Lena Dunham - Lena Dunham for 11 Honoré

Óriási felhördülést váltott ki, amikor Lena Dunham, aki nem mellesleg a body positivity egyik szószólója, az egyik legismertebb plus size márkával együttműködve dobta piacra nagy méretű kollekcióját. A felháborodás egyik oka az volt, hogy adott ruhamárka versenytársaitól eltérően kevesebb méretben árulta a textilt, a másik probléma viszont a ruhák fazonjával volt: tipikus bő szabású, a testet nem öltöztető, hanem eltakaró darabok kerültek forgalomba.

Lássuk be, nehéz úgy hirdetni a testpozitivitást, hogy olyan ruhákhoz adjuk a nevünket, amelyek a régi beidegződéseket követik.

5. Paris Hilton – Dollhouse

A kétezres évek celebhercegnője, Paris Hilton is divat ellen is támadást intézett Dollhouse névre keresztelt kollekciójával. Koncepciója szerint mindenki számára elérhetővé akarta tenni a divatot, ehhez képest a kollekciója egy főleg hírességek által látogatott boltban került forgalmazásra. A fő baj azonban nem ezzel, hanem magukkal a ruhákkal volt, amelyek mai szemmel a késő-kétezres évek trendjeinek legrosszabb emlékeit idézik, a darabok nagy részén pedig Paris Hiltont csodálhatta meg a nagyérdemű. David Hasselhoff ruhamárkája legalább vicces volt!