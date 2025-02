Ez a ruhadarab 2025 alapdarabja – Te is könnyen beszerezheted

Nem mondjuk, hogy a bő szárú nadrág egy világot megváltó darab, de tény, hogy a divatban egy olyan alapdarab, ami minden szettet sikkessé tesz. Manapság már olyan sok nadrágfazon létezik, hogy pontosan nem is tudjuk megszámolni őket, de ha megfigyeljük a divattrendeket, akkor a bő szárú nadrág sosem megy ki a divatból. Nem tűnik el, csak átalakul, de bármilyen darabot választasz, egy életre válaszd. Mutatjuk, hogy hogyan viseld.

A bő szárú nadrág minden alkalomra jól viselhető darab, ezért mindenképp szerezz be egyet.

Forrás: Getty Images

A bő szárú nadrág a gardróbod alapdarabja

Az idei januári koppenhágai divathéten szinte minden könnyed outfit alapját a bő szárú nadrágok adták. A piros nadrágoktól a csíkos verziókig, a klasszikus feketéktől a szürkéig, a széles szárú nadrágok a street style világában is megállják a helyüket. Nemcsak divatosak és könnyedén kombinálhatók, hanem hihetetlenül kényelmesek is, ami talán a legfontosabb szempont.

A nők számára valószínűleg azért lettek annyira népszerűek, mert a divat világában a bő szárú nadrágok a melegítőnadrágok stílusos megfelelői.

A tervezők sem hagyták figyelmen kívül ezt a fazont az SS25 kollekciókban. Marc Jacobs a női ruhatár felszabadítására irányuló küldetésében rengeteg bő szabású nadrágot mutatott be hangsúlyos csípőrésszel és szoborszerű, élénk színű felsőkkel párosítva. Giorgio Armani a semleges árnyalatú széles szárú nadrágokat lovaglócsizmába tűrte, míg Peter Do és Victoria Beckham modernizálták az irodai megjelenést az alacsony derekú és lehajtott derékrésszel ellátott verziókkal.

Hogyan viseljük a bő szárú nadrágot 2025-ben?

Nemcsak az irodai szettek, az esti outfitek vagy a hétvégi ruhatár megmentői, hanem tökéletesen frissítik a meglévő ruhadarabjaidat is. Akárcsak a bő szárú vagy hordó fazonú farmerek, remekül mutatnak meleg kötött pulóverekkel és kedvenc külső rétegekkel, például blézerekkel, trench coatokkal és farmerdzsekikkel a hűvösebb hónapokban. Ahogy melegszik az idő, fehér pólókkal és ingekkel is tökéletes kombinációt alkotnak.

A bő szárú nadrág blézerrel nagyon jól viselhető a hideg napokon.

Forrás: Getty Images

Kik viselik?

Az it-girl Hailey Biebert is folyton laza szabású nadrágokban kapják lencsevégre. Nemrég New Yorkban is két egymást követő napon viselt széles szárú nadrágot. Billie Eilish is egy bő szárú nadrágban jelent meg a 67. Grammy-gálán. Szóval mindenki viseli, aki szeretne egy stílusos, de laza outfitet, amiben csinosnak és nőiesnek érzi magát.