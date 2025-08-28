Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Palvin Barbi is ott volt a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon — A modell a műtétje óta először jelent meg nyilvánosan

Getty Images Europe - Elisabetta A. Villa
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál műtét Palvin Barbara endometriózis
2025.08.28.
Augusztus 27-én kezdetét vette a 82 Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, ahol minden híresség megjelent, aki számít. Köztük Palvin Barbara is, aki nemrég jelentette be, hogy endometriózis-műtéten esett át.

Palvin Barbara is megjelent a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, ám a rajongóknak nem kell aggódniuk miatta. A magyar modell ugyan a múlt hétvégén jelentette be, hogy endometriózis-műtéten esett át, ám az valójában hónapokkal korábban történt. Barbi mostanáig lábadozott és pihent, hogy újult erővel, és a szokásos tökéletes formában jelenjen meg a rangos eseményen. 

Palvin Barbara
Palvin Barbara ragyogott a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon
Forrás: Getty Images Europe

Palvin Barbara felépült a műtétből, és fényesebben ragyog, mint bármikor

Az endometriózis egy sokszor rejtőzködő, de annál fájdalmasabb, nőket érintő betegség, amely enyhébb esetben a menstruáció idején okoz súlyos, görcsös fájdalmakat, rosszabb esetben a mindennapokat is megkeseríti a kínzó alhasi fájdalom. Az endometriózis, amelyre sokszor csak nagyon nehezen jönnek rá az orvosok is, hosszú távon meddőséghez is vezethet, ezért nagyon fontos, hogy időben felfedezzék és kezeljék, megműtsék a beteget. 

Ez történt Palvin Barbival is, aki a múlt hétvégén osztotta meg a rajongóival a hírt, hogy endometrózis-műtéten esett át. Ahogy azt megírtuk, nem ő az egyetlen sztár, aki ezzel a betegséggel küzd, és a hétköznapi nők között is rengetegen élnek endometriózissal. 

Ám a modellt megműtötték, és ahogy a bejegyzésében írta, a hosszú lábadozáson is túl van. Olyannyira, hogy Velencében fényesebben ragyogott, mint valaha. Így nézett ki Barbi a filmfesztiválon: 

Palvin Barbara
Palvin Barbi a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon
Forrás: NurPhoto

