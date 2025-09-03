Charlie Sheen 8 éve tiszta: elárulta, mi miatt tette le az alkoholt és a drogokat

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.03.
Ma ünnepli 60. születésnapját és 8 éve tiszta. Charlie Sheen most először meséli el teljes őszinteséggel, hogyan élte meg a botrányokkal és önpusztítással teli éveket. A színész szerint az igazi kihívás nem a drogok és az alkohol elhagyása volt, hanem az, hogy megbocsásson önmagának.

Charlie Sheen szeptember 3-án ünnepli 60. születésnapját – olyan mérföldkő ez, amelyről korábban maga sem hitte volna, hogy megéri. A People magazinnak adott friss interjújában arról beszélt, mi sarkallta arra, hogy felhagyjon önpusztító életmódjával. A színész nyolc éve józan.

Charlie Sheen 8 éve józan
Charlie Sheen 8 éve józan
Forrás: Penske Media

„Csak te magad tudod megmenteni az életed. Nálam az jelentette a fordulópontot, hogy olyan apa akartam lenni, akire a gyerekeim mindig számíthatnak” – mondta. Hozzátette, hatalmas csodának tartja, hogy egyáltalán életben van.

A színész hozzátette: a drogoktól korábban sikerült megszabadulnia, mint az alkoholtól, de soha nem vágyott vissza rájuk. „Akár igaz, akár nem, szeretem azt hinni, hogy a következő slukk megöl” – fogalmazott. Az ivásról úgy szokott le, hogy listát írt magának a legszégyenteljesebb pillanatairól, és minden alkalommal erre gondolt, amikor kísértést érzett.

Charlie Sheen 60 éves lett: megváltozott a színész életée

Sheen életében a féktelen bulizást felváltotta a család. A hétköznapokon színvesen kávézgat, programozik a gyerekeivel és odafigyel, hogy a lehető legjobb szülő legyen.

Ami a múlt feldolgozását illeti, azt mondja: a legnehezebb önmagának megbocsátani.

 Vannak pillanatok, amikor rám tör a szégyenérzet, felvillannak a rossz döntések és a következmények. Szerencsére ezek egyre ritkábbak, de még mindig dolgoznom kell rajta. A legtöbben, akiktől bocsánatot kértem, azt mondták: ’Oké, jók vagyunk, de magadnak is meg kell bocsátanod’. Ez a legnagyobb kihívás.

Charlie Sheen a 60. születésnapja után ismét új fejezetet nyit: szeptemberben egyszerre jelenik meg memoárja (The Book of Sheen) és kétrészes Netflix-dokumentumfilmje (aka Charlie Sheen). Bár sokan visszatérésként értelmezik ezt, ő másképp látja. „Én ezt nem visszatérésnek hívom. Ez egy újrakezdés. Csak a következő pillanatnak élek, bármi is lesz az.”

