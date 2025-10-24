A nőiesség legnagyobb rajongója: így teremtett örök divatot Christian Dior

Azt tartják, hogy a nagy divattervezők dizájnjaiból kiolvasható, mennyire szerették a nőket, és ezek alapján Christian Dior imádta őket! Azt vallotta, hogy a nőiességet piedesztálra kell emelni, ezt tervezéseivel próbálta elérni. A háború után Diornak köszönhetően a nők az öltözködésükön keresztül fejezhették ki magukat. Ma 68 éve, hogy a zseniális francia tervező elhunyt, ezért megemlékezésül elhoztuk a legszebb ruháit és alkotásait!

Christian Dior francia divattervező munka közben.

Forrás: Getty Images

Christian Dior élete: így vált az álmodozó kisfiú a női divat úttörőjévé

Christian Dior 1905-ben született Franciaországban. Szülei diplomatának szánták, de őt sokkal jobban érdekelte a művészet, és a folytonos álmodozás. Dior tizennégy évesen elment egy tenyérjóshoz, aki azt mondta neki: „Az asszonyok áldani fognak, te pedig általuk fogsz boldogulni az életben." Ekkor kezdődött Dior babona iránti megszállottsága, de az öltözködés iránt is nagyon fiatalon kezdett el érdeklődni: zsebpénzgyűjtés céljábólrajzolt ruhákat, amiket az utcájukban árult 10 centért.

Bár elkezdte az egyetemet, 1926-ban megszakította tanulmányait, és úgy döntött, hogy az álmait követi. Édesapjával alkut kötött: támogatja pénzügyileg, ha Christian nem használja a családnevüket a vállalkozásához, mivel az nem vetne jó fényt rájuk. 1938-ban Robert Piguet divattervező mellett kezdett el dolgozni, aki megtanította az egyszerűség szépségére.

A második világháború mélyen megviselte, 1942-ben Párizsba ment, ahol bánatát a tervezésbe és a művészetekbe ölte. Mindezek után meggyőzte Marcel Boussac üzletembert, hogy fektessen be a Dior divatházba, aki megbízott a férfi tehetségében. Így 1946-ben megnyílt az első Dior divatszalon, ami egy gyönyörű karrier kezdetét jelentette. Két hónappal később már megtartották a Dior első divatbemutatóját, amit számos legendás show követett.

Dior mintha megérezte volna élete végét, 1956-ban megírta emlékiratait, és 1957-ben utódjául kijelölte Yves Saint Laurent-t, aki asszisztenseként dolgozott. Ezek után nem sokkal, 1957 október 24-én, 52 éves korában szívrohamban hunyt el.