Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 30., kedd Jeromos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divat

Könnyes szemek és álló taps: így fogadta a divatvilág krémje Giorgio Armani utolsó divatbemutatóját

divat giorgio armani megemlékezés
Egy utolsó kollekció és egy gyönyörű megemlékezés egyetlen divatbemutatón. 91 éves korában hunyt el Giorgio Armani, "a nők felszabadítója". Karrierje 50. évfordulóját már nem élte meg, de a divatvilág méltó módon emlékezett meg róla a milánói divathéten.

A milánói divathéten, szeptember 27-én bemutatásra került Giorgio Armani utolsó kollekciója. Az olasz divattervező nagyon várta ezt a divatbemutatót, mert ez lett volna divatkarrierjének 50. évfordulója. Sajnos a zseniális tervező ezt már nem élhette meg, hiszen szeptember 4-én, 91 éves korában elhunyt. Nézd meg, hogyan emlékeztek meg róla a divatbemutatón.

giorgio armani utolsó bemutatója
Giorgio Armani utolsó kollekciója
Forrás: Getty Images Europe

Giorgio Armani utolsó divatbemutatója

Álló tapssal, könnyes szemekkel ünnepelték Giorgio Armani utolsó kollekcióját a milánói divathéten. A nyár/tavasz 2026 kollekció egy pillanatra visszahozta közénk a zseniális divattervezőt. A legendásan erős akaratú Giorgio Armani, aki fél évszázadon át uralta a milánói divatvilágot és haláláig minden apró részletet irányított birodalmában, saját maga rendezhette meg a kifutóktól való búcsúját. Armani utolsó hónapjait azzal töltötte, hogy megtervezte márkája 50 éves jubileumának ünnepségét, amelyre a milánói Pinacoteca di Brera galéria romantikus, kolostorudvarában került sor, ahol éppen megnyílt egy Armaninak szentelt kiállítás. A szeptember 28-i estére szóló „Save the Date” meghívókat még a hónap elején, halála előtt kiküldték. Az évforduló azonban búcsúzássá vált. Armani extravagáns show-ja megrendezésre került, szomorúbban, de egyben grandiózusabban és látványosabban, mint ahogyan azt ő tervezte.

giorgio armani utolsó bemutatója
Giorgio Armani megemlékezés
Forrás: Getty Images Europe

 Az utolsó kollekció, amelyen Armani dolgozott, szokatlanul személyes és érzelmes lett. A ruhák szerelmes levelek voltak Armani két kedvenc helyéhez: a város történelmi Brera negyedéhez, ahol élt és dolgozott, valamint Pantelleria szigetéhez, ahol nyaralója volt. A divatbemutató teljes területe lampionokkal volt kivilágítva, a kifutók melletti első sorokban, olyan A-listás hírességek ültek, mint Richard Gere, Cate Blanchett, Samuel L. Jackson és Glenn Close. Az eseményen kiemelt vendég volt Anna Wintour, a divat nagyasszonya, aki egy gyönyörű fehér összeállításban volt. A megszokott hangos zene helyett élő zongorakíséret mellett vonultak a modellek.

anna wintour
Anna Wintour Giorgio Armani divatbemutatóján
Forrás: Getty Images Europe

A keserédes kollekcióban a kék minden árnyalatát láthattuk, gyönyörű öltönyöket, estélyi ruhákat és egy megható búcsúzást a divattól. Giorgio Armani az utolsó napjaiban is ezt az eseményt tökéletesítette, és ezzel megint sikerült divattörténelmet írnia.

Kattints a galériára és nézd meg a történelem egyik legmeghatóbb divatbemutatóját!

1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
Giorgio Armani utolsó divatbemutatója: spring/summer 2026
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
1 / 30
Giorgio Armani spring/summer 2026
Gamma-Rapho

 

Giorgio Armani öröksége: 3 pillanat, amikor divattörténelmet írt

Tegnap egy korszak zárult le. Elhunyt Giorgio Armani, a divatvilág egyik leghíresebb ikonja. A legnagyobb divatpillanataira emlékezünk most.

Giorgio Armani legemlékezetesebb munkái: Diana hercegné utolsó napján is az ő kreációját viselte

Giorgio Armani munkásságával nemcsak a kifutókat, hanem a vörös szőnyeget is örökre megváltoztatta.

Giorgio Armani 91 éves lett – 5 ikonikus ruhájával ünnepeljük

Ezeket az Armani ruhákat sosem feledjük!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu