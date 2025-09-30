Könnyes szemek és álló taps: így fogadta a divatvilág krémje Giorgio Armani utolsó divatbemutatóját

A milánói divathéten, szeptember 27-én bemutatásra került Giorgio Armani utolsó kollekciója. Az olasz divattervező nagyon várta ezt a divatbemutatót, mert ez lett volna divatkarrierjének 50. évfordulója. Sajnos a zseniális tervező ezt már nem élhette meg, hiszen szeptember 4-én, 91 éves korában elhunyt. Nézd meg, hogyan emlékeztek meg róla a divatbemutatón.

Giorgio Armani utolsó kollekciója

Forrás: Getty Images Europe

Giorgio Armani utolsó divatbemutatója

Álló tapssal, könnyes szemekkel ünnepelték Giorgio Armani utolsó kollekcióját a milánói divathéten. A nyár/tavasz 2026 kollekció egy pillanatra visszahozta közénk a zseniális divattervezőt. A legendásan erős akaratú Giorgio Armani, aki fél évszázadon át uralta a milánói divatvilágot és haláláig minden apró részletet irányított birodalmában, saját maga rendezhette meg a kifutóktól való búcsúját. Armani utolsó hónapjait azzal töltötte, hogy megtervezte márkája 50 éves jubileumának ünnepségét, amelyre a milánói Pinacoteca di Brera galéria romantikus, kolostorudvarában került sor, ahol éppen megnyílt egy Armaninak szentelt kiállítás. A szeptember 28-i estére szóló „Save the Date” meghívókat még a hónap elején, halála előtt kiküldték. Az évforduló azonban búcsúzássá vált. Armani extravagáns show-ja megrendezésre került, szomorúbban, de egyben grandiózusabban és látványosabban, mint ahogyan azt ő tervezte.

Giorgio Armani megemlékezés

Forrás: Getty Images Europe

Az utolsó kollekció, amelyen Armani dolgozott, szokatlanul személyes és érzelmes lett. A ruhák szerelmes levelek voltak Armani két kedvenc helyéhez: a város történelmi Brera negyedéhez, ahol élt és dolgozott, valamint Pantelleria szigetéhez, ahol nyaralója volt. A divatbemutató teljes területe lampionokkal volt kivilágítva, a kifutók melletti első sorokban, olyan A-listás hírességek ültek, mint Richard Gere, Cate Blanchett, Samuel L. Jackson és Glenn Close. Az eseményen kiemelt vendég volt Anna Wintour, a divat nagyasszonya, aki egy gyönyörű fehér összeállításban volt. A megszokott hangos zene helyett élő zongorakíséret mellett vonultak a modellek.

Anna Wintour Giorgio Armani divatbemutatóján

Forrás: Getty Images Europe

A keserédes kollekcióban a kék minden árnyalatát láthattuk, gyönyörű öltönyöket, estélyi ruhákat és egy megható búcsúzást a divattól. Giorgio Armani az utolsó napjaiban is ezt az eseményt tökéletesítette, és ezzel megint sikerült divattörténelmet írnia.