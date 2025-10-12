Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 12., vasárnap Miksa

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divat

Tudtad, hogy az 1920-as évek ikonikus kiegészítője egy műtét miatt jött divatba?

Archive Photos - FPG
divat fejpánt 1920-as évek
Bába Dorottya
2025.10.12.
A tomboló húszas évek mind társadalmi, mind iparművészeti szempontból új korszakot jelentettek. Az évtized női divatjának ikonikus fejpántja és hajviselete egy műtét miatt került fel a divat forgószínpadára.

Sokan kételkednek a véletlen erejében, pedig sok esetben bebizonyosodott rettentő ereje. Erre számos példát lehet találni a divattörténetben, amikor egy egészen jelentéktelennek tűnő dologra ráharaptak az emberek, hogy végül kiradírozhatatlan elemévé váljon a divat panteonjának. Az 1920-as évek legendás hajpántja, illetve bubifrizurája egy ilyen történet része.

Irene Castle, az 1920-as évek divatdiktátora
Az 1920-as évek divatjára nagy hatást gyakorolt a táncos és színésznő, Irene Castle.
Forrás: Corbis Historical

Műtét, ami átszabta a ’20-as évek trendjeit

Az 1910-es évek közepén az I. világháború lövedékei a régi társadalmi normákat is megrengették, mely mélyreható változásokat indított útjára. Nem kellett sokat várni rá, hogy ez a transzformáció a hétköznapi élet, az öltözködés világába is átszivárogjon.

Irene Castle amerikai táncosnő, filmcsillag és korabeli influenszer épp ekkor készült egy vakbélműtétre, a gördülékenyebb lábadozás érdekében pedig rövid bubifrizurát vágatott.

A korábbi évtizedekben elképzelhetetlen volt, hogy egy nő rövid frizurával mutatkozzon, ám a táncosnőt sem olyan fából faragták, hogy holmi társadalmi elvárások korlátozzák. Trendteremtő képességét remekül illusztrálta, hogy az évtized vége felé számos modern nő követte példáját és rövid bob frizurát kért, fodrásza legnagyobb megrökönyödésére.

Azonban Irene Castle hamarabb visszatért a táncparkettre, minthogy haja újra megnőtt volna, ezért, hogy mozgás közben ne lógjanak tincsek a szemébe, hirtelen ötlettől vezérelve egy fejpántot húzott a fejére. Ez az improvizáció forradalminak bizonyult, ugyanis a közönség azonnal felkapta a trendet, hogy az 1920-as évek divatjának meghatározó kiegészítőjévé váljon.

A Castle-fejpánt szárnyalása a divat világában

Hollywoodban azonnal ráharaptak a fejpántra, melyet a köznyelv csak „Castle-fejpánt” néven emlegetett. A legtöbbször gyönggyel, igazgyönggyel, valamint tollakkal díszített fejdíszt számos amerikai színésznő átvette, de a társasági elit és Amerika divathölgyei is átvették, nem beszélve a flapperekről. Nem kellett sokáig várni arra, hogy az Atlanti-óceánon túl Európában is elterjedjen a trend.

Tiara, mint fejpánt
Még az uralkodónők is fejpántként viselték tiaráikat az 1920-as években. Képünkön Erzsébet anyakirályné yorki hercegnéként.
Forrás: SSPL

A fejpánt hatását remekül illusztrálja, hogy még az uralkodónők is homlokukba húzva viselték tiaráikat, hogy kövessék a divat új hullámát. A leghíresebb színésznők, akik követték Irene Castle példáját, többek között Josephine Baker, valamint a némafilm sztárok, Clara Bow és Louise Brooks is ilyen fejpánttal jelentek meg rendszeresen. 

Az első aranykorát élő Hollywood csillagainak elvitathatatlan érdemei voltak a húszas évek fejpánt őrületének terjesztésében, mely a bubifrizurával egyetemben a lázadás, valamint az új idők eljövetelének szimbóluma lett.

Irene Castle-re pedig az évtized legjobban öltözött nőjeként emlékszik az utókor, aki évekkel megelőzte korát.

A Guinness család leszármazottja híres divattervezők múzsája volt: így él most az ikon, aki kilépett a család árnyékából

A Netflixen bemutatott A Guinness család című sorozat újra reflektorfénybe helyezte a világ egyik leghíresebb dinasztiáját. De mit jelent ma Guinnessnek lenni? Erről mesélt a divatvilág excentrikus múzsája, Daphne Guinness.

Hajszőkítés vizelettel, fekete tincsek ólommal és rohadt piócával – A hajfestés hosszú története

Napjainkban egyesek úgy váltogatják hajszínüket, mit az alsóneműt. Azt hinnénk, ez modern huncutság, pedig már Mezopotámiában is hajfestéssel bíbelődtek a szépülni vágyó honpolgárok.

Pestispartik és rádiumbálok − Csoda, hogy túlélték ezeket a bulikat a felmenőink

Az unalom nagy úr, amelyet remekül illusztrálnak a történelem bizarr szokásai. Néhány szórakozási forma olyan értelmezhetetlen, hogy még a Darwin-díjra legesélyesebb kihívás is elismerően bólintana.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu