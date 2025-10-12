Tudtad, hogy az 1920-as évek ikonikus kiegészítője egy műtét miatt jött divatba?

Sokan kételkednek a véletlen erejében, pedig sok esetben bebizonyosodott rettentő ereje. Erre számos példát lehet találni a divattörténetben, amikor egy egészen jelentéktelennek tűnő dologra ráharaptak az emberek, hogy végül kiradírozhatatlan elemévé váljon a divat panteonjának. Az 1920-as évek legendás hajpántja, illetve bubifrizurája egy ilyen történet része.

Az 1920-as évek divatjára nagy hatást gyakorolt a táncos és színésznő, Irene Castle.

Forrás: Corbis Historical

Műtét, ami átszabta a ’20-as évek trendjeit

Az 1910-es évek közepén az I. világháború lövedékei a régi társadalmi normákat is megrengették, mely mélyreható változásokat indított útjára. Nem kellett sokat várni rá, hogy ez a transzformáció a hétköznapi élet, az öltözködés világába is átszivárogjon.

Irene Castle amerikai táncosnő, filmcsillag és korabeli influenszer épp ekkor készült egy vakbélműtétre, a gördülékenyebb lábadozás érdekében pedig rövid bubifrizurát vágatott.

A korábbi évtizedekben elképzelhetetlen volt, hogy egy nő rövid frizurával mutatkozzon, ám a táncosnőt sem olyan fából faragták, hogy holmi társadalmi elvárások korlátozzák. Trendteremtő képességét remekül illusztrálta, hogy az évtized vége felé számos modern nő követte példáját és rövid bob frizurát kért, fodrásza legnagyobb megrökönyödésére.

Azonban Irene Castle hamarabb visszatért a táncparkettre, minthogy haja újra megnőtt volna, ezért, hogy mozgás közben ne lógjanak tincsek a szemébe, hirtelen ötlettől vezérelve egy fejpántot húzott a fejére. Ez az improvizáció forradalminak bizonyult, ugyanis a közönség azonnal felkapta a trendet, hogy az 1920-as évek divatjának meghatározó kiegészítőjévé váljon.

A Castle-fejpánt szárnyalása a divat világában

Hollywoodban azonnal ráharaptak a fejpántra, melyet a köznyelv csak „Castle-fejpánt” néven emlegetett. A legtöbbször gyönggyel, igazgyönggyel, valamint tollakkal díszített fejdíszt számos amerikai színésznő átvette, de a társasági elit és Amerika divathölgyei is átvették, nem beszélve a flapperekről. Nem kellett sokáig várni arra, hogy az Atlanti-óceánon túl Európában is elterjedjen a trend.

Még az uralkodónők is fejpántként viselték tiaráikat az 1920-as években. Képünkön Erzsébet anyakirályné yorki hercegnéként.

Forrás: SSPL

A fejpánt hatását remekül illusztrálja, hogy még az uralkodónők is homlokukba húzva viselték tiaráikat, hogy kövessék a divat új hullámát. A leghíresebb színésznők, akik követték Irene Castle példáját, többek között Josephine Baker, valamint a némafilm sztárok, Clara Bow és Louise Brooks is ilyen fejpánttal jelentek meg rendszeresen.

Az első aranykorát élő Hollywood csillagainak elvitathatatlan érdemei voltak a húszas évek fejpánt őrületének terjesztésében, mely a bubifrizurával egyetemben a lázadás, valamint az új idők eljövetelének szimbóluma lett.

Irene Castle-re pedig az évtized legjobban öltözött nőjeként emlékszik az utókor, aki évekkel megelőzte korát.