2025. okt. 22., szerda

Indul a harisnyaszezon: az idei őszi trend minden eddiginél extrább

divat trend harisnya
Nagy Kata
2025.10.22.
Ha nem is szereted kifejezetten a szoknyákat, ősszel kötelező lesz beszerezned egyet, ugyanis az őszi harisnyatrend annyira különleges és hívogató, hogy egyszerűen képtelenség neki ellenállni!

Idén ősszel a különleges harisnya lesz a legtrendibb kiegészítő. 

modell a kifutón az őszi harisnyatrendeket mutatja
Az őszi harisnyatrend a különlegességekről szól
Harisnyainvázió lepte el a kifutókat 

Oké, tudjuk, hogy mit fogsz mondani: a harisnya csupa nyűg, kiszakad, felszalad, lecsúszik, bevág és különben is. 

De hidd el, ha valamikor, most igazán megéri a vesződséget: a divatházak ugyanis olyan csodálatosan szép, izgalmas darabokkal rukkoltak elő, hogy könnybe lábad az ember lányának a szeme.

Idén minden menő, ami kicsit más, mint a megszokott: jöhet az állatminta, a kockák, csipkék, csíkok és vibráló színek – teljesen mindegy, csak minél feltűnőbb legyen! 

Akár kombinálhatod is a mintákat, ha bátor vagy!
Ezeket a különleges darabokat kombinálhatod egy egyszerű, letisztult egyberuhával is, de ha szeretnéd feldobni az outfitedet, akár mixelheted is a mintákat: a 2025-ös divat már mindent megenged, a lényeg a harmónia. 

PARIS, FRANCE - OCTOBER 06: Guests wears snake skin pattern maxi dress with ruffles details (L), and cream lace long sleeves mini dress, beige socks and brown leather boots (R), outside Zimmermann, during the Womenswear Spring Summer 2026 as part of Paris Fashion Week on October 06, 2025 in Paris, France. (Photo by Claudio Lavenia/Getty Images)
Az állatmintás harisnyák már az utcai divatban is képviseltetik magukat
A harisnyaszezon legújabb darabjait láthattuk a Valentino, az Isabel Marant és az ACNE Studios őszi/téli kifutóin is, ahol a modellek egytől-egyig mintás harisnyákat viseltek, ami eklektikus módon koronázta meg a szettjüket. 

Ha még csak ízlelgeted ezt a harisnyatrendet, akkor érdemes először egy klasszikus csipkés darabbal kezdened: ez egyszerre elegáns és merész is lehet attól függően, hogy milyen ruhával párosítod. 

PARIS, FRANCE - OCTOBER 06: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Lily Rose Depp attends the Chanel Womenswear Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on October 06, 2025 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
Lily-Rose Depp a Chanel kifutóján
Ha viszont vevő vagy az izgalmasabb fazonokra, akkor lesd el Lily-Rose Depp szettjét a Chanel 2026-os tavaszi/nyári kollekciójából: a minimalista, elegáns kiskosztümöt egy kockás darabbal kombinálta, ami az őszi harisnyadivat egyik alappillére lesz. 

