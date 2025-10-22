Indul a harisnyaszezon: az idei őszi trend minden eddiginél extrább

Idén ősszel a különleges harisnya lesz a legtrendibb kiegészítő.
Harisnyainvázió lepte el a kifutókat
Oké, tudjuk, hogy mit fogsz mondani: a harisnya csupa nyűg, kiszakad, felszalad, lecsúszik, bevág és különben is.
De hidd el, ha valamikor, most igazán megéri a vesződséget: a divatházak ugyanis olyan csodálatosan szép, izgalmas darabokkal rukkoltak elő, hogy könnybe lábad az ember lányának a szeme.
Idén minden menő, ami kicsit más, mint a megszokott: jöhet az állatminta, a kockák, csipkék, csíkok és vibráló színek – teljesen mindegy, csak minél feltűnőbb legyen!
Ezeket a különleges darabokat kombinálhatod egy egyszerű, letisztult egyberuhával is, de ha szeretnéd feldobni az outfitedet, akár mixelheted is a mintákat: a 2025-ös divat már mindent megenged, a lényeg a harmónia.
A harisnyaszezon legújabb darabjait láthattuk a Valentino, az Isabel Marant és az ACNE Studios őszi/téli kifutóin is, ahol a modellek egytől-egyig mintás harisnyákat viseltek, ami eklektikus módon koronázta meg a szettjüket.
Ha még csak ízlelgeted ezt a harisnyatrendet, akkor érdemes először egy klasszikus csipkés darabbal kezdened: ez egyszerre elegáns és merész is lehet attól függően, hogy milyen ruhával párosítod.
Ha viszont vevő vagy az izgalmasabb fazonokra, akkor lesd el Lily-Rose Depp szettjét a Chanel 2026-os tavaszi/nyári kollekciójából: a minimalista, elegáns kiskosztümöt egy kockás darabbal kombinálta, ami az őszi harisnyadivat egyik alappillére lesz.