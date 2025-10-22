Indul a harisnyaszezon: az idei őszi trend minden eddiginél extrább

Idén ősszel a különleges harisnya lesz a legtrendibb kiegészítő.

Az őszi harisnyatrend a különlegességekről szól

Forrás: Image credit: Spotlight Launchmetrics)

Harisnyainvázió lepte el a kifutókat

Oké, tudjuk, hogy mit fogsz mondani: a harisnya csupa nyűg, kiszakad, felszalad, lecsúszik, bevág és különben is.

De hidd el, ha valamikor, most igazán megéri a vesződséget: a divatházak ugyanis olyan csodálatosan szép, izgalmas darabokkal rukkoltak elő, hogy könnybe lábad az ember lányának a szeme.

Idén minden menő, ami kicsit más, mint a megszokott: jöhet az állatminta, a kockák, csipkék, csíkok és vibráló színek – teljesen mindegy, csak minél feltűnőbb legyen!

Akár kombinálhatod is a mintákat, ha bátor vagy!

Forrás: Image credit: Spotlight Launchmetrics)

Ezeket a különleges darabokat kombinálhatod egy egyszerű, letisztult egyberuhával is, de ha szeretnéd feldobni az outfitedet, akár mixelheted is a mintákat: a 2025-ös divat már mindent megenged, a lényeg a harmónia.

Az állatmintás harisnyák már az utcai divatban is képviseltetik magukat

Forrás: Getty Images Europe

A harisnyaszezon legújabb darabjait láthattuk a Valentino, az Isabel Marant és az ACNE Studios őszi/téli kifutóin is, ahol a modellek egytől-egyig mintás harisnyákat viseltek, ami eklektikus módon koronázta meg a szettjüket.

Ha még csak ízlelgeted ezt a harisnyatrendet, akkor érdemes először egy klasszikus csipkés darabbal kezdened: ez egyszerre elegáns és merész is lehet attól függően, hogy milyen ruhával párosítod.

Lily-Rose Depp a Chanel kifutóján

Forrás: Corbis Entertainment

Ha viszont vevő vagy az izgalmasabb fazonokra, akkor lesd el Lily-Rose Depp szettjét a Chanel 2026-os tavaszi/nyári kollekciójából: a minimalista, elegáns kiskosztümöt egy kockás darabbal kombinálta, ami az őszi harisnyadivat egyik alappillére lesz.