2025 új trendje: az őz- és a bociminta

Kígyó? Leopárd? Hiúz? Esetleg zebra? Bár ezek az állatminták máig igen népszerűek, újabb őrület indult Amerikából. Két új állatminta is meghódította a divattervezők szívét, lássuk neked mennyire jönnek be!

A trendi állatminták egyike: a boci

Forrás: GC Images

2025 továbbra is az állatminták éve: itt a két legújabb!

Idén két új mintát is észrevehettünk a legfrissebb ruhadarabokat és a TikTok-oufiteket nézegetve. Pólókon, cipőkön, kabátokon és táskákon is népszerű trendi minta lett az őzikebunda és a foltosboci-szövet.

Őzikeminta

Ezek a valódi szőrmének látszó ruhák igazán puhák, és bár nagyon eredetinek tűnnek, természetesen nem állatszőrből készülnek. Erről a mintáról azonnal eszünkbe juthatnak a vékony lábú, ártatlan szemű őzgidák és a természet csodás világa. A ruhadarabok viselőit roppant elegáns, ártatlan, becserkészhető prédának mutatja.

A világosbarna színű, pöttyökkel tarkított anyag remekül kombinálható más színű ruhadarabokkal, például fehérrel, feketével, neutrális színekkel, de kifejezetten merészebb összeállításokhoz akár neon darabokkal is párosíthatjuk.

Az igazi kedvenc a TikTokon az őzmintás kabát lett , de van belőle pizsamaszett, póló, papucs, pléd, köntös, táska és szoknya is, szóval bátran válogathatsz, ha elrabolta a szíved ez a cuki anyag.

Boci minta

A másik felkapott állatminta a bocimintás szövet általában fehér alapon barna foltos, de van fekete és színes foltokkal díszített is. Kabátokon is népszerű, de igazán jól a kiegészítőkön mutat. Bocimintás táskák, cipők, kalapok, de még műköröm is van belőle. Viselőiknek laza, divatos megjelenést kölcsönöz.

Forrás: Getty Images/Shutterstock/ zalando.hu

Ha elég bátor vagy hozzá, és viselni is tudod, bátran válassz akár több bocimintás kiegészítőt is egy szetthez.

Viselheted fekete, fehér vagy színes alapdarabokkal. Egy bocis kalap, bocis cipővel vagy táskával sem lesz sok egyszerre, sőt, +garantálja, hogy mindenki megnézze, hogy milyen jó outfitet raktál össze.



Ezek voltak az idei év eddigi legtrendibb mintái. Te hordanád őket?