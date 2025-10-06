Le a hosszú hajjal: Kim Kardashian pixie frizurát villantott és most mindenki megőrül érte

Úgy tűnik, hogy egy időre búcsút kell intenünk a hosszú haj trendjének, mert kedvenc divatdiktátoraink egyre gyakrabban jelennek meg sikkes, rövid frizurákkal, amiket mindenki le akar utánozni. Kim Kardashian a párizsi divathéten debütált pixie hajstílussal, ami rögtön felrobbantotta az internetet, hiszen így nemcsak az édesanyjának a kiköpött mása lett, hanem még valami újat is teremtett.

Kim Kardashian a párizsi divathéten jelent meg először a legújabb pixie frizurájával

Forrás: Getty Images Europe

Kim Kardashianról és a hajáról beszél a fél világ

A valóságshow-szereplő üzletasszony a párizsi divathéten sokkolta az embereket a lehető legjobb értelemben: megvált ikonikus hosszú tincseitől, amit egy rövidebb fazon váltott fel. A pixie frizura most újra itt van és divatosabb, mint valaha! Egyesek úgy gondolják, hogy a stílus feltalálója nem más, mint maga Kardashian édesanyja, Kris Jenner, aki hosszú évtizedek óta viseli ezt a frizurát, de már egészen az 1950-es évektől jelen van és először Audrey Hepburnt láthattuk ezzel a hajviselettel.

A nedves hatás miatt a 90-es évek szupermodelljeit idézte Kim.

Kardashian egy olyan legendás szépségtörténelmi pillanatot mutatott, amire valószínűleg mindig emlékezni fogunk: az elegáns ruhája, a grunge stílusra hajazó sminkje és a pixie tökéletes harmóniában álltak egymással. Még sosem volt ennyire sikkes az üzletasszony, aki eddig csak a vállig érő hajat merte bevállalni.

A nedves hatás tette igazán sikkessé a kinézetét

Forrás: Getty Images Europe

A pixie frizura, ami igazán sosem ment ki a divatból

A frizura most egyre népszerűbb és Kardashiant leszámítva, Emma Stone is nemrégiben ezzel a hajviselettel jelent meg egy eseményen. Azonban a pixie már évtizedek óta egy stílusos forma, ami tökéletesen illeszkedik a hosszú- és a vékonyszálú hajhoz is.

A pixie haj egy rövidre vágott, réteges stílus, ami gondosan meg van formálva és androgün hatást kelt, aminek köszönhetően nők és férfiak is bátran hordhatják.

Nem minden rövid frizura minősül pixie-nek, hanem arra kell figyelni, ha ilyen stílust kérünk a fodrászunktól, hogy maximum 5 centiméteres lehet a hajhossz. A frufru fazonjának köszönhetően lehet igazán változatos.

Emma Stone már pár hónapja büszkén viseli ezt a fazont

Forrás: GC Images

Milyen arcformához illik a legjobban?

A skála széles és ugyanolyan jól állhat az ovális és kerek arcú embereknek is, de alapból a csontosabb, szögletesebb arcformához találták ki. Fontos, hogy a fodrásznál figyelembe vegyük a vonásainkat és ahhoz alakítsuk ezt az ezerarcú viseletet, ami szinte bárhogy formázható. Ugyanúgy jól állhat bármely korosztálynak: míg az idősebbek a kényelem miatt vágatják ilyenre a hajukat, addig a fiatalabbak egy menőbb, merészebb hatást szeretnének elérni vele.