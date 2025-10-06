Le a hosszú hajjal: Kim Kardashian pixie frizurát villantott és most mindenki megőrül érte

Úgy tűnik, hogy egy időre búcsút kell intenünk a hosszú haj trendjének, mert kedvenc divatdiktátoraink egyre gyakrabban jelennek meg sikkes, rövid frizurákkal, amiket mindenki le akar utánozni. Kim Kardashian a párizsi divathéten debütált pixie hajstílussal, ami rögtön felrobbantotta az internetet, hiszen így nemcsak az édesanyjának a kiköpött mása lett, hanem még valami újat is teremtett.
A valóságshow-szereplő üzletasszony a párizsi divathéten sokkolta az embereket a lehető legjobb értelemben: megvált ikonikus hosszú tincseitől, amit egy rövidebb fazon váltott fel. A pixie frizura most újra itt van és divatosabb, mint valaha! Egyesek úgy gondolják, hogy a stílus feltalálója nem más, mint maga Kardashian édesanyja, Kris Jenner, aki hosszú évtizedek óta viseli ezt a frizurát, de már egészen az 1950-es évektől jelen van és először Audrey Hepburnt láthattuk ezzel a hajviselettel.
A nedves hatás miatt a 90-es évek szupermodelljeit idézte Kim.
Kardashian egy olyan legendás szépségtörténelmi pillanatot mutatott, amire valószínűleg mindig emlékezni fogunk: az elegáns ruhája, a grunge stílusra hajazó sminkje és a pixie tökéletes harmóniában álltak egymással. Még sosem volt ennyire sikkes az üzletasszony, aki eddig csak a vállig érő hajat merte bevállalni.
A frizura most egyre népszerűbb és Kardashiant leszámítva, Emma Stone is nemrégiben ezzel a hajviselettel jelent meg egy eseményen. Azonban a pixie már évtizedek óta egy stílusos forma, ami tökéletesen illeszkedik a hosszú- és a vékonyszálú hajhoz is.
A pixie haj egy rövidre vágott, réteges stílus, ami gondosan meg van formálva és androgün hatást kelt, aminek köszönhetően nők és férfiak is bátran hordhatják.
Nem minden rövid frizura minősül pixie-nek, hanem arra kell figyelni, ha ilyen stílust kérünk a fodrászunktól, hogy maximum 5 centiméteres lehet a hajhossz. A frufru fazonjának köszönhetően lehet igazán változatos.
A skála széles és ugyanolyan jól állhat az ovális és kerek arcú embereknek is, de alapból a csontosabb, szögletesebb arcformához találták ki. Fontos, hogy a fodrásznál figyelembe vegyük a vonásainkat és ahhoz alakítsuk ezt az ezerarcú viseletet, ami szinte bárhogy formázható. Ugyanúgy jól állhat bármely korosztálynak: míg az idősebbek a kényelem miatt vágatják ilyenre a hajukat, addig a fiatalabbak egy menőbb, merészebb hatást szeretnének elérni vele.
2025-ben egyre merészebb hajviseletek veszik át a stafétabotot és a pixie a maga elegáns bájával a legmenőbb frizurák egyike, ami örök életű maradhat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.