Van is és nincs is — Az ősz sztárja: a wispy frufru — GALÉRIA

Az idei ősz nemcsak a sütőtökös latték, a kötött pulcsik és a túlárazott illatgyertyák szezonja, hanem a hajaké is. Pontosabban, egy hajrészleté. A wispy frufru, vagyis a „van is, meg nincs is” típusú homloktakaró hirtelen olyan tempóban kezdett visszaszivárogni a divatba, hogy még a függönyfrizura reneszánsza is elsápadt mellette. Mert mi lehetne izgalmasabb annál, ami egyszerre ad keretet az arcnak, de nem kéri számon a hajvasalót minden reggel?

A wispy frufru az ősz legmenőbb hajtrendje

Forrás: Getty Images North America

Az ősz legnagyobb slágere: itt a wispy frufru

A wispy frufru nem harsány, nem drámai, nem is az a mindent elfedő, homlokból homlokot varázsoló megoldás. Inkább olyan, mint a titokzatos ismerős, aki mindig pont akkor tűnik fel egy buliban, amikor kezdene lankadni a hangulat. Kicsit ott van, kicsit nincs, de a jelenléte megváltoztat mindent. Ez a frizura olyan könnyedséget ad, amitől hirtelen minden outfit kicsit „párizsibb”, minden reggeli kávézás kicsit filmbe illőbb lesz.

A frizuratrendek mindig változnak. Tavaly például a függönyfrizura tért vissza − igen, még mindig hódít, lásd Jennifer Lopez vagy Margot Robbie − , idén ősszel pedig a wispy lett az, ami minden fodrász ollójában ott lapul. Ráadásul tökéletes kompromisszum azoknak, akik kacérkodnak a változtatással, de a pixie túl bátor, a káoszfrizura pedig túl… nos, kaotikus.

A wispy frufru az arany középút.

Elég feltűnő ahhoz, hogy új külsőt adjon, de nem kell miatta havonta fodrászhoz járni.

Kiknek áll jól?

A válasz rövid: szinte mindenkinek. A wispy frufru lényege pont az, hogy nem szabályos, nem tökéletesen szimmetrikus, és pont ettől működik.

A kerek arcot lágyítja, a szögletesnek játékosságot ad, a hosszú arcot pedig optikailag rövidít.

És ami a legjobb, hogy nem kell hozzá szupersztár fodrász, sőt, kicsit kócosan talán még jobban is mutat. Gondoljunk csak Dakota Johnson vagy Alexa Chung örök példáira.

Hogyan hordjuk?

A wispy frufru titka, hogy sosem túl „megcsinált”. Egy kis textúrázó spray, némi ujjakkal való igazgatás, és már kész is a „véletlenül tökéletes” hatás. Nem kell hajlakkban úszni, nem kell órákat állni a tükör előtt – sőt, a túlzott precizitás pont kiöli belőle azt a bohém bájt, ami miatt megszerettük. Hajpánttal, konttyal, kiengedett hajjal is működik, és pont ezért lett ennyire népszerű.