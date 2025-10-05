Van is és nincs is — Az ősz sztárja: a wispy frufru — GALÉRIA

Az idei ősz nemcsak a sütőtökös latték, a kötött pulcsik és a túlárazott illatgyertyák szezonja, hanem a hajaké is. Pontosabban, egy hajrészleté. A wispy frufru, vagyis a „van is, meg nincs is” típusú homloktakaró hirtelen olyan tempóban kezdett visszaszivárogni a divatba, hogy még a függönyfrizura reneszánsza is elsápadt mellette. Mert mi lehetne izgalmasabb annál, ami egyszerre ad keretet az arcnak, de nem kéri számon a hajvasalót minden reggel?
A wispy frufru nem harsány, nem drámai, nem is az a mindent elfedő, homlokból homlokot varázsoló megoldás. Inkább olyan, mint a titokzatos ismerős, aki mindig pont akkor tűnik fel egy buliban, amikor kezdene lankadni a hangulat. Kicsit ott van, kicsit nincs, de a jelenléte megváltoztat mindent. Ez a frizura olyan könnyedséget ad, amitől hirtelen minden outfit kicsit „párizsibb”, minden reggeli kávézás kicsit filmbe illőbb lesz.
A frizuratrendek mindig változnak. Tavaly például a függönyfrizura tért vissza − igen, még mindig hódít, lásd Jennifer Lopez vagy Margot Robbie − , idén ősszel pedig a wispy lett az, ami minden fodrász ollójában ott lapul. Ráadásul tökéletes kompromisszum azoknak, akik kacérkodnak a változtatással, de a pixie túl bátor, a káoszfrizura pedig túl… nos, kaotikus.
A wispy frufru az arany középút.
Elég feltűnő ahhoz, hogy új külsőt adjon, de nem kell miatta havonta fodrászhoz járni.
A válasz rövid: szinte mindenkinek. A wispy frufru lényege pont az, hogy nem szabályos, nem tökéletesen szimmetrikus, és pont ettől működik.
A kerek arcot lágyítja, a szögletesnek játékosságot ad, a hosszú arcot pedig optikailag rövidít.
És ami a legjobb, hogy nem kell hozzá szupersztár fodrász, sőt, kicsit kócosan talán még jobban is mutat. Gondoljunk csak Dakota Johnson vagy Alexa Chung örök példáira.
A wispy frufru titka, hogy sosem túl „megcsinált”. Egy kis textúrázó spray, némi ujjakkal való igazgatás, és már kész is a „véletlenül tökéletes” hatás. Nem kell hajlakkban úszni, nem kell órákat állni a tükör előtt – sőt, a túlzott precizitás pont kiöli belőle azt a bohém bájt, ami miatt megszerettük. Hajpánttal, konttyal, kiengedett hajjal is működik, és pont ezért lett ennyire népszerű.
Ha már visszatért a függönyfrizura, és közben megjelentek a párducmintás hajak, majd feltámadtak a 80-as évek káoszfrizurái, valahogy nagyon kellett egy köztes megoldás. Valami, ami egyszerre vállalható az irodában és az esti buliban, de nem igényel több karbantartást, mint egy Netflix-maraton közbeni chipses szünet.
A wispy frufru pont ez: trendi, de nem ordítja túl a személyiséget.
Mert ad egy kis újdonságot anélkül, hogy teljesen új emberré kéne válni. Mert könnyed, fiatalos, játékos, és mert titokban mindannyian szeretnénk úgy kelni reggel, mintha a „francia chic” filter állandóra lenne kapcsolva. És mert végre van egy hajtrend, ami nem igényel bátorságpróbát.
A wispy frufru tehát nem más, mint a hajvilág kapucsínóhabja: lehet nélküle is, de vele minden egy kicsit szebb, könnyedebb és ígéretesebb. És ki ne akarná így indítani az őszt? Viszont, ha még mindig tanácstalan vagy, hoztunk pár ütős inspirációs képet a sztárvilágból.
