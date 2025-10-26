Két ikonikus sorozat, egy gardrób: a Szívek Szállodája és a Jóbarátok sorozat szereplői ugyanazokat a ruhákat viselték

A Jóbarátok és a Szívek szállodája fanatikus rajongói előtt nincsenek titkok. Ezúttal arról rántották le a leplet, hogy a két ikonikus sorozat főszereplői egy gardróbból öltöztek, azaz előfordult, hogy egymás után viselték ugyanazokat a szetteket. Ebből készítettünk egy izgalmas összeállítást.

A Szívek Szállodája és a Jóbarátok közös divatpillanatai

A Jóbarátok és a Szívek Szállodája sorozatok közös divatpillanatai

A Jóbarátok és a Szívek Szállodája sorozatok rajongói összegyűjtötték azokat a divatpillanatokat, amikor a női karakterek egymás ruháit viselték. A hollywoodi pletykák szerint, mivel a két sorozatot ugyan abban a stúdióban forgatták, gyakran egyazon időben, így többször megesett, hogy egy gardróbból öltöztették a stylistok a szereplőket. Mindkét sorozat sok évadon át készült, és mivel az alkotók igyekeztek elkerülni, hogy a szereplők ugyanazokat a ruhákat viseljék, előfordult, hogy más sorozatok jelmezeiből is kölcsönöztek darabokat. Bár ezt a stylistok soha nem erősítették meg, a képeken látható hasonlóságok túl feltűnőek voltak ahhoz, hogy puszta véletlenek legyenek.

Sorozatbéli divatpillanatok a Jóbarátok és a Szívek Szállodája jeleneteiből!

Rachel Green és Lorelai Gilmore karakterében közös volt a divat iránti szerelmük. A fekete magas nyakú, háromnegyedes felső, aminek fehér díszgallérja és mandzsettája volt, mindkét sorozatban megjelent.

Rachelnek és Lorelai-nak is egyaránt jól állt ez az ikonikus felső

Phoebe Buffay és Lorelai Gilmore ugyan azt a levélmintás felsőt viselte, bár a szabás nem teljesen egyezik, de elképzelhető, hogy az egyiket a másokból szabták át. A kék, rózsás, faleveles felső a 2000-es évek divatját idézi, amikor az ilyen minták sikkesnek számítottak.

Phoebe hajgumikkal, Lorelai egy színben passzoló hajpánttal tette teljessé az összképet

A két karakter többször is összeöltözött. Igaz a ruhák ezúttal is inkább csak hasonlítanak, de jól látható, hogy egyiket a másikból szabták át. A batikolt hatású anyag és a finom alakzatok tökéletesen megidézték a '90-es évek divatját és boho stílusát.

Phoebe prémes galléros változatot, míg Loreali a tőle megszokott, letisztultabb fazont viselte

Monica Geller pulóverét pedig Rory Gilmore viselte újra. A zöld garbónak a karján és a törzsén kék díszcsík fut, így 100%-ig biztos, hogyan ebben az esetben ugyan arról a pulóverről van szó, változtatások nélkül.