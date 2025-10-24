Szokatlanul szexi: így viseld a zoknit magassarkúval – Galéria

Most, hogy lezárultak Európa legnagyobb divatheteinek bemutatói, jól látszik, mely trendek hódítanak az utcákon is. Az egyik legizgalmasabb stílusfogás a magassarkú cipő és a zokni kombinációja – merész, mégis hihetetlenül sikkes. A divatikonok már kipróbálták, most pedig itt az idő, hogy te is inspirálódj és beépítsd ezt a különleges párost a saját stílusodba!
Magassarkú körömcipő zoknival, de stílusosan
A zokni ma már nemcsak a sportcipőkbe való, a legújabb divatőrület bebizonyítja, hogy a magassarkú cipő és a zokni párosa nemcsak trendteremtő, de elképesztően sikkes is lehet.
Kattints a galériára és inspirálódj a divatguruktól!
Stílustippek a magassarkú cipő+ zokni trendhez
- Ha bizonytalan vagy, kezdj semleges árnyalatokkal vagy alapszínekkel. Válassz fehér, fekete vagy bézs darabokat és fokozatosan építs bele egyéb színeket.
- Játssz a textúrákkal: egy bársonyzokni, szatén női cipővel, vagy egy frottír zokni lakk magassarkúval izgalmas összhangot ad minden outfitnek.
- Mindig mutasd meg a zoknit! Viseld rövid szoknyával, vagy rövidnadrággal, a lényeg, hogy megfelelően hangsúlyos legyen a cipőd.
- Próbáld ki a csillogós, metálos, flitteres zoknikat is, mert ezek egy unalmas fekete cipőt is fel fognak majd dobni.
- Ha számodra túl sok ez az öltözködési forma, válassz egy csipkés, necc vagy átlátszó zoknit vagy harisnyát, hiszen ezeket könnyebb stylingolni.