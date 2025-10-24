Szokatlanul szexi: így viseld a zoknit magassarkúval – Galéria

Most, hogy lezárultak Európa legnagyobb divatheteinek bemutatói, jól látszik, mely trendek hódítanak az utcákon is. Az egyik legizgalmasabb stílusfogás a magassarkú cipő és a zokni kombinációja – merész, mégis hihetetlenül sikkes. A divatikonok már kipróbálták, most pedig itt az idő, hogy te is inspirálódj és beépítsd ezt a különleges párost a saját stílusodba!

Zokni magassarkúval? Naná!

Forrás: Shutterstock

Magassarkú körömcipő zoknival, de stílusosan

A zokni ma már nemcsak a sportcipőkbe való, a legújabb divatőrület bebizonyítja, hogy a magassarkú cipő és a zokni párosa nemcsak trendteremtő, de elképesztően sikkes is lehet.