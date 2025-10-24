Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 24., péntek

Szokatlanul szexi: így viseld a zoknit magassarkúval – Galéria

divattrend zokni magassarkú cipő
A legújabb utcai divat szerint a körömcipő és a frottír zokni egymásnak lett teremtve. Megmutatjuk, hogyan viseld stílusosan.

Most, hogy lezárultak Európa legnagyobb divatheteinek bemutatói, jól látszik, mely trendek hódítanak az utcákon is. Az egyik legizgalmasabb stílusfogás a magassarkú cipő és a zokni kombinációja – merész, mégis hihetetlenül sikkes. A divatikonok már kipróbálták, most pedig itt az idő, hogy te is inspirálódj és beépítsd ezt a különleges párost a saját stílusodba!

Zokni magassarkúval
Zokni magassarkúval? Naná!
Forrás: Shutterstock

Magassarkú körömcipő zoknival, de stílusosan

A zokni ma már nemcsak a sportcipőkbe való, a legújabb divatőrület bebizonyítja, hogy a magassarkú cipő és a zokni párosa nemcsak trendteremtő, de elképesztően sikkes is lehet. 

Kattints a galériára és inspirálódj a divatguruktól!

Irodai divat egy kis szexiséggel keverve
GC Images

Stílustippek a magassarkú cipő+ zokni trendhez

  • Ha bizonytalan vagy, kezdj semleges árnyalatokkal vagy alapszínekkel. Válassz fehér, fekete vagy bézs darabokat és fokozatosan építs bele egyéb színeket. 
  • Játssz a textúrákkal: egy bársonyzokni, szatén női cipővel, vagy egy frottír zokni lakk magassarkúval izgalmas összhangot ad minden outfitnek
  • Mindig mutasd meg a zoknit! Viseld rövid szoknyával, vagy rövidnadrággal, a lényeg, hogy megfelelően hangsúlyos legyen a cipőd.
  • Próbáld ki a csillogós, metálos, flitteres zoknikat is, mert ezek egy unalmas fekete cipőt is fel fognak majd dobni. 
  • Ha számodra túl sok ez az öltözködési forma, válassz egy csipkés, necc vagy átlátszó zoknit vagy harisnyát, hiszen ezeket könnyebb stylingolni.  

Így viselik ősszel a capri nadrágot a legdivatosabb francia nők

Neked is szükséged lesz erre az őszi alapdarabra!

Vitorlát kiengedni, mert az őszi divat kedvence a szexi kalóz lesz

Közeleg az új évszak, és vele együtt jönnek a friss trendek. Az őszi divat egyik meghatározó irányzata a szexi kalóz stílus lesz.

Hódítanak a csatakanca cipők: így lett trendi a tabi

Egy megosztó cipő, ami a divatőrültek és a világsztárok kedvence lett.

 

