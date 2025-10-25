5 mellény, 5 híresség, 5 stílus: így viseld a mellényt idén ősszel

A mellény egyszerre nőies, vagány, kényelmes és elegáns, attól függően, hogyan kombinálod. Farmerrel laza, ing fölött irodai, ha csillog, akkor partyképes. Anyagban és fazonban is szinte végtelen a választék – gyapjú, kötött, szatén, bőr, vászon vagy akár flitterekkel díszített változatok közül is válogathatunk. Nézzük, milyen fő irányok uralják most a mellénydivatot, és hogyan viselik őket a legnagyobb stílusikonok!
Oversize, avagy a nőies öltönymellény
Zendaya bebizonyította, hogy az öltönymellény lehet szexi és vagány egyszerre. Az oversize fazonú mellények ma már nemcsak irodai viseletként jelennek meg, hanem önálló ruhadarabként is. Farmerrel, sneakerrel vagy szoknyával kombinálva a hatás modern és erőteljes, a vörös szőnyegen magában, magas sarkúval viselve pedig szexi és nőies.
Cargo mellény – Fő a praktikum
Bella Hadid megmutatta, hogy horgászmellényből is lehet high fashiont varázsolni. A cargo mellények eredetileg praktikus zsebekkel, strapabíró vászonból készülnek, de a divatvilág hamar ráérzett, mennyire izgalmas utcai viselet lehet belőlük. Farmerrel, cargo nadrággal, de akár miniruhával is kombinálhatók, attól függően, hogy sportos vagy inkább trendi hatást szeretnénk elérni. Ez a mellényfajta talán a legpraktikusabb mind közül.
Sportos fleece mellény – Nem kell választani a kényelem és a stílus között
Hailey Bieber az élő bizonyíték arra, hogy a fleece mellény nem csak a sportos szettekhez passzol. Ezek a darabok könnyűek, melegek és kényelmesek – tökéletesek ősszel, amikor már rétegesen kell öltözködni. A fleece mellény farmerrel és kapucnis pulcsival hétköznapokra az igazi, de bőrnadrággal is kombinálható, akkor sokkal vagyányabb az összhatás.
Kötött mellény – Retró újragondolva
Ismét reneszánszát éli a kötött mellény, amit sokan a „nagypapi mellényként” tartanak számon. Ez tulajdonképpen a cottage core és a college style találkozása. Legtöbbször pamutból vagy gyapjúból készülnek, és remekül mutatnak egyszerű fehér pólóval vagy bő inggel, farmerrel és miniszoknyával is. Bő nadrággal és bakanccsal játékos, kicsit retró hatást érhetünk el.
Csillogó partymellény a bulik sztárja
És végül jöjjön az, ami talán a leglátványosabb: a csillogó mellény. Rihanna tökéletes példája annak, hogyan lehet ebből a klasszikusan egyszerű ruhadarabból igazi showstopper. Flitterek, szatén, selyem vagy fényes anyagok – ezek adják a partymellények karakterét. A csillogó mellény önmagában is elég, ha egy elegáns nadrággal kombináljuk, de szoknyával vagy rövidnadrággal igazi partiszetté válik. Egyetlen hátránya van: nem lehet benne észrevétlenül eltűnni a tömegben. De nem is ez a cél, igaz?