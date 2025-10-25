5 mellény, 5 híresség, 5 stílus: így viseld a mellényt idén ősszel

A mellény egyszerre nőies, vagány, kényelmes és elegáns, attól függően, hogyan kombinálod. Farmerrel laza, ing fölött irodai, ha csillog, akkor partyképes. Anyagban és fazonban is szinte végtelen a választék – gyapjú, kötött, szatén, bőr, vászon vagy akár flitterekkel díszített változatok közül is válogathatunk. Nézzük, milyen fő irányok uralják most a mellénydivatot, és hogyan viselik őket a legnagyobb stílusikonok!

Zendaya előszeretettel kombinálja a mellényeket sportos és elegáns darabokkal

Forrás: WireImage

Oversize, avagy a nőies öltönymellény

Zendaya bebizonyította, hogy az öltönymellény lehet szexi és vagány egyszerre. Az oversize fazonú mellények ma már nemcsak irodai viseletként jelennek meg, hanem önálló ruhadarabként is. Farmerrel, sneakerrel vagy szoknyával kombinálva a hatás modern és erőteljes, a vörös szőnyegen magában, magas sarkúval viselve pedig szexi és nőies.

Oversize válltöméses mellény: 14.995 Ft

Forrás: zara.com

Cargo mellény – Fő a praktikum

Bella Hadid megmutatta, hogy horgászmellényből is lehet high fashiont varázsolni. A cargo mellények eredetileg praktikus zsebekkel, strapabíró vászonból készülnek, de a divatvilág hamar ráérzett, mennyire izgalmas utcai viselet lehet belőlük. Farmerrel, cargo nadrággal, de akár miniruhával is kombinálhatók, attól függően, hogy sportos vagy inkább trendi hatást szeretnénk elérni. Ez a mellényfajta talán a legpraktikusabb mind közül.

Bélelt bézs cargo mellény, vászon: 12 995 Ft

Forrás: H&M

Sportos fleece mellény – Nem kell választani a kényelem és a stílus között

Hailey Bieber az élő bizonyíték arra, hogy a fleece mellény nem csak a sportos szettekhez passzol. Ezek a darabok könnyűek, melegek és kényelmesek – tökéletesek ősszel, amikor már rétegesen kell öltözködni. A fleece mellény farmerrel és kapucnis pulcsival hétköznapokra az igazi, de bőrnadrággal is kombinálható, akkor sokkal vagyányabb az összhatás.

Fleece mellény: 25 890 Ft

Forrás: columbia.hu

Kötött mellény – Retró újragondolva

Ismét reneszánszát éli a kötött mellény, amit sokan a „nagypapi mellényként” tartanak számon. Ez tulajdonképpen a cottage core és a college style találkozása. Legtöbbször pamutból vagy gyapjúból készülnek, és remekül mutatnak egyszerű fehér pólóval vagy bő inggel, farmerrel és miniszoknyával is. Bő nadrággal és bakanccsal játékos, kicsit retró hatást érhetünk el.