Az őszi divat legvagányabb szabása: a ballon nadrág

Közeleg a hideg idő, így eljött az átmeneti kabátok, a csizmák és a hosszú nadrágok időszaka. A 2025-ös őszi divat egyik alapdarabja a különleges szabású ballon nadrág lesz. Ez a fazon minden testalkatnak jól áll, kényelmes viselet és minden stílusban érvényesülni tud. Nézd meg, hogyan viselik a világ trendteremtői!

Így viseld a balloon nadrágot az őszi divat kedvenc darabját

Forrás: Getty Images Europe

Az őszi divat kedvenc fazonja: a ballon nadrág

A ballon nadrág egy bő szabású fazon, amit a bokánál beszűkítenek, így egy buggyos esésű ruhadarabot lesz belőle. Ez a szabásforma létezik lenge anyagokból és olyan durvább anyagból is, mint a farmer vagy a kordbársony. A különleges nadrág vagány stílusa minden alapdarabokból álló összeállítást új szintre emel.

Inspirálódj a következő képekből!

Farmer ballon nadrág

Forrás: Getty Images Europe

Itt láthatod, hogy a buggyos fazon tökéletesen kivitelezhető farmer anyagból is. A sötét. mosott farmer és a csokibarna blúz egy ízléses, sikkes őszi szettet alkot. Viselheted körömcipővel vagy egy egyszerű balerinával is.

Arany ballon nadrág

Forrás: Getty Images North America

Itt a lenge női nadrágot egy szűkített derekú kötött mellénnyel párosították. Ez az outfit tökéletes a melegebb őszi napokra. Ahogy itt is látod, a kiegészítők gondos kiválogatása elengedhetetlen egy stílusos ruhakompozícióhoz.

Fehér ballon nadrág

Forrás: Getty Images Europe

A balloon nadrágot viselheted monokróm szettben is. Itt a vagány nadrágot egy csipkés kombinéval és egy bundás, pihe-puha blézerrel párosították. A különböző textúrák keveredése izgalmat visz az összeállításba.

Az új cargo ballon nadrág

Forrás: Getty Images Europe

Idén ősszel a khaki cargo nadrág helyét átveszi a ballon fazon. Itt egy lazább utcai divathoz illő szettet láthatsz, amelyben a szőrmés felső és a földszínek évszakhoz hű hangulatot alkotnak.

Ballon nadrág egy sportosabb szettben

Forrás: Getty Images Europe

A különleges női nadrágot viselheted lezserebb, sportosabb stílusban is. Egy dobozos szabású fehér pólóval, napszemüveggel laza eleganciát sugárzol majd.