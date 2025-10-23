Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök Gyöngyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
stílus

Az őszi divat legvagányabb szabása: a ballon nadrág

Getty Images Europe - Raimonda Kulikauskiene
stílus nadrág divattrend ősz
Egy női nadrág, amelyik kényelmes és sikkes is egyben! Az őszi divat alapdarabja a ballon nadrág lesz. Megmutatjuk, hogyan viselik a stílusikonok világszerte!

Közeleg a hideg idő, így eljött az átmeneti kabátok, a csizmák és a hosszú nadrágok időszaka. A 2025-ös őszi divat egyik alapdarabja a különleges szabású ballon nadrág lesz. Ez a fazon minden testalkatnak jól áll, kényelmes viselet és minden stílusban érvényesülni tud. Nézd meg, hogyan viselik a világ trendteremtői!

őszi divat, ballon nadrág
Így viseld a balloon nadrágot az őszi divat kedvenc darabját
Forrás: Getty Images Europe

Az őszi divat kedvenc fazonja: a ballon nadrág

A ballon nadrág egy bő szabású fazon, amit a bokánál beszűkítenek, így egy buggyos esésű ruhadarabot lesz belőle. Ez a szabásforma létezik lenge anyagokból és olyan durvább anyagból is, mint a farmer vagy a kordbársony. A különleges nadrág vagány stílusa minden alapdarabokból álló összeállítást új szintre emel. 

Inspirálódj a következő képekből!

 

farmer ballon nadrág
Farmer ballon nadrág
Forrás: Getty Images Europe

Itt láthatod, hogy a buggyos fazon tökéletesen kivitelezhető farmer anyagból is. A sötét. mosott farmer és a csokibarna blúz egy ízléses, sikkes őszi szettet alkot. Viselheted körömcipővel vagy egy egyszerű balerinával is.

lenge női nadrág
Arany ballon nadrág
Forrás: Getty Images North America

Itt a lenge női nadrágot egy szűkített derekú kötött mellénnyel párosították. Ez az outfit tökéletes a melegebb őszi napokra. Ahogy itt is látod, a kiegészítők gondos kiválogatása elengedhetetlen egy stílusos ruhakompozícióhoz. 

OSLO, NORWAY - AUGUST 26: Nathalie Helgerund wears white balloon pants, butter yellow silk top with lace and white blazer outside the Christian Aks show during Oslo Fashion Week on August 26, 2025 in Oslo, Norway. (Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)
Fehér ballon nadrág
Forrás: Getty Images Europe

A balloon nadrágot viselheted monokróm szettben is. Itt a vagány nadrágot egy csipkés kombinéval és egy bundás, pihe-puha blézerrel párosították. A különböző textúrák keveredése izgalmat visz az összeállításba.

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 07: A guest wears a charcoal stretch headscarf, silver-tone hoop earrings, and deep burgundy lipstick; a black leather shoulder bag with a short chain strap; a sleeveless high-neck top with a plush light-gray and cream faux-fur front panel featuring darker vertical striping and black side panels; a multicolor beaded waist chain; oversized low-rise olive-green cotton-twill balloon trousers with slant pockets and a small logo patch at the waistband; and light gray slide sandals, posing, outside Birrot, during Copenhagen Fashion Week, on August 07, 2025 in Copenhagen, Denmark (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Az új cargo ballon nadrág
Forrás: Getty Images Europe

Idén ősszel a khaki cargo nadrág helyét átveszi a ballon fazon. Itt egy lazább utcai divathoz illő szettet láthatsz, amelyben a szőrmés felső és a földszínek évszakhoz hű hangulatot alkotnak. 

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 05: A guest wears oversized sunglasses with dark lenses and a white top featuring elbow-length sleeves and a loose fit. The outfit includes voluminous, metallic silver pants with a balloon silhouette. Accessories include a small, colorful drawstring bag with a mix of orange, pink, and white hues, and a pair of open-toe sandals with heels and intricate strap detailing. Hair is styled long and loose, outside Rave Review, during Copenhagen Fashion Week, on August 05, 2025 in Copenhagen, Denmark (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Ballon nadrág egy sportosabb szettben
Forrás: Getty Images Europe

A különleges női nadrágot viselheted lezserebb, sportosabb stílusban is. Egy dobozos szabású fehér pólóval, napszemüveggel laza eleganciát sugárzol majd. 

Jobb, ha elfordítod a fejed, mert a 2000-es évek magas sarkú sportcipője visszatérőben van

Még a divatheteken is ezt hordják. Nézd meg, hogyan viselik ma ezt a furcsa női cipőt.

Palvin Barbi és Lindsay Lohan is tündököltek a US Openen: így vonultak a sztárok a tenisztornán

Ilyen volt a 2025 US Open divat szempontból!

A nagymamadzsekik visszatértek: így viseld idén ősszel a patchwork kabátot - GALÉRIA

Megérkezett az ősz retró divatja! A mamának megint igaza lett, hiszen a patchwork kabát, vagyis a nagyon mintás dzsekik visszatértek a divatba, és egyszerűen imádni valóak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu