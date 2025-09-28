Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Divat, ahogy Palvin Barbi tanította: így viseld a szezon legmeghatározóbb trendjét

Getty Images Europe - Vittorio Zunino Celotto
divat Palvin Barbara csipke
Nagy Kata
2025.09.28.
Ha Palvin Barbi azt mondja, divatos, kik vagyunk mi, hogy ellenkezzünk?! Magyarország legelragadóbb topmodellje prezentálta az év meghatározó divattrendjét, mi pedig lelkesen szállunk fel a hype vonatra, hogy egy napra mi is Palvin Barbinak érezhessük magunkat!

Palvin Barbi tündököl, mi pedig megpróbáljuk tartani vele a lépést. 

Palvin Barbi egy eseményen
Palvin Barbi nem tud hibázni, ha divatról van szó. 
Forrás: Variety

Az ősz legtrendibb darabja, ahogyan Palvin Barbi viseli

Mrs. Sprouse magára öltötte, mi pedig azonnal akarjuk: nem másról beszélünk, mint arról az elegáns és egyben elképesztően szexi csipkecsodáról, amiben a napokban jelent meg egy eseményen a világszép szupermodell. 

A babakék, szatén darab minden, amire egy nő vágyhat: klasszikus, elegáns és pont annyit mutat, ami már beindítja a férfiak fantáziáját.

A felső eleganciáját Barbi egy egyszerű, bő szárú farmerrel kombinálta, de a legütősebb kiegészítő mégis a férje, Dylan Sprouse volt. 

Palvin Barbi és férje
Palvin Barbi szokás szerint istenien mutatott férje mellett. 
Forrás: Variety

 Bár a csipke minden évben visszatér valamilyen formában, idén játékosabb, mint valaha: csupán szegélyként jelenik meg.

MILAN, ITALY - MARCH 01: Tamara Kalinic wears black leather jacket, black bag, peach or pale orange silk mini slip dress with black lace and sunglasses outside the Dolce & Gabbana fashion show during the Milan Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2025/2026 on March 01, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)
Egy bőrdzsekivel kombinálva szuperül működik a csipkés szaténruha. 
Forrás: Getty Images Europe

A csipke mellett alattomosan, szinte láthatatlanul bekúszott egy másik trend is a képletbe: az aszimmetria. Ez a 2000-es évekből ismerős fazon mind a ruhákban, mind a felsőkben egyaránt megjelenik, mi pedig örvendve üdvözöljük ezt az üde, régi-új sziluettet.  

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 3: Füsun Lindner is seen wearing a dark grey, double-breasted blazer draped casually over the shoulders from Isabel Marant Etoile; a flowing navy silk dress with an asymmetrical handkerchief hem, finished with black lace trim from Acne; grey tailored suit trousers in a straight cut from Acne; a light beige leather handbag with gold hardware and minimal branding from Loewe; oversized brown-tinted sunglasses with chunky frames from Loewe; her brown hair is worn in a straight bob with a center part on September 3, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Moritz Scholz/Getty Images)
A hűvösebb napokon sem kell megválnod ettől a darabtól. 
Forrás: Getty Images Europe

A kiegészítők tekintetében végtelen a lehetőség: hordhatod önmagában ruhaként egy elegáns szandállal, vagy magas szárú csizmával, de hűvösebb idő esetén egy blézerrel is tökéletesen működik.

 Ha pedig inkább a sportosabb vonalat képviseled, kapd fel egy bő szárú farmerrel, ahogy Palvin Barbi tanította és párosíts mellé egy tűsarkút, vagy akár egy sportcipőt. 

 

PARIS, FRANCE - MAY 08: Emy Venturini wears Ray Ban sunglasses, golden earrings / jewelry, a red low-neck long lustrous dress with floral embroidered neckline, a black turtleneck top from Intimissimi, a black leather biker jacket, black tights, black high heels leather shoes from Balenciaga, during a street style fashion photo session, on May 08, 2024 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Egy tűsarkúval kombinálva igazi végzet asszonya leszel. 
Forrás: Getty Images Europe

Hidegebb időben is kihasználhatod ezt a trendet: elég, ha egy áttetsző felsőre veszed fel, vagy egy inggel kombinálod. A lehetőségek tárháza végtelen és pont ez a jó: szinte lehetetlen mellé lőni ezzel a sokoldalú ruhadarabbal

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 20: Nina Suess wears black sunglasses, black fishnet ballerinas, a grey checked oversized blazer and a silk and lace beige and white midi dress outside Sportmax show during the Milan Fashion Week Menswear Spring/Summer 2025 on September 20, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Valentina Frugiuele/Getty Images)
Blézerrel is csodásan néz ki a szaténruha. 
Forrás: Getty Images Europe

