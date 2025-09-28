Divat, ahogy Palvin Barbi tanította: így viseld a szezon legmeghatározóbb trendjét

Palvin Barbi tündököl, mi pedig megpróbáljuk tartani vele a lépést.

Palvin Barbi nem tud hibázni, ha divatról van szó.

Forrás: Variety

Az ősz legtrendibb darabja, ahogyan Palvin Barbi viseli

Mrs. Sprouse magára öltötte, mi pedig azonnal akarjuk: nem másról beszélünk, mint arról az elegáns és egyben elképesztően szexi csipkecsodáról, amiben a napokban jelent meg egy eseményen a világszép szupermodell.

A babakék, szatén darab minden, amire egy nő vágyhat: klasszikus, elegáns és pont annyit mutat, ami már beindítja a férfiak fantáziáját.

A felső eleganciáját Barbi egy egyszerű, bő szárú farmerrel kombinálta, de a legütősebb kiegészítő mégis a férje, Dylan Sprouse volt.

Palvin Barbi szokás szerint istenien mutatott férje mellett.

Forrás: Variety

Bár a csipke minden évben visszatér valamilyen formában, idén játékosabb, mint valaha: csupán szegélyként jelenik meg.

Egy bőrdzsekivel kombinálva szuperül működik a csipkés szaténruha.

Forrás: Getty Images Europe

A csipke mellett alattomosan, szinte láthatatlanul bekúszott egy másik trend is a képletbe: az aszimmetria. Ez a 2000-es évekből ismerős fazon mind a ruhákban, mind a felsőkben egyaránt megjelenik, mi pedig örvendve üdvözöljük ezt az üde, régi-új sziluettet.

A hűvösebb napokon sem kell megválnod ettől a darabtól.

Forrás: Getty Images Europe

A kiegészítők tekintetében végtelen a lehetőség: hordhatod önmagában ruhaként egy elegáns szandállal, vagy magas szárú csizmával, de hűvösebb idő esetén egy blézerrel is tökéletesen működik.

Ha pedig inkább a sportosabb vonalat képviseled, kapd fel egy bő szárú farmerrel, ahogy Palvin Barbi tanította és párosíts mellé egy tűsarkút, vagy akár egy sportcipőt.

Egy tűsarkúval kombinálva igazi végzet asszonya leszel.

Forrás: Getty Images Europe

Hidegebb időben is kihasználhatod ezt a trendet: elég, ha egy áttetsző felsőre veszed fel, vagy egy inggel kombinálod. A lehetőségek tárháza végtelen és pont ez a jó: szinte lehetetlen mellé lőni ezzel a sokoldalú ruhadarabbal!