Sikkes takaró az utcán: íme 2025 poncsótrendje

Idén ősszel a nagy divatházak elindították a poncsótrendet, ezért összegyűjtöttük, hogy melyik darabokat érdemes beszerezned. Ezekben az elegáns, kifinomult ruhadarabokban hűvösebb időben sem fogsz fázni!

Mutatjuk az idei év legkényelmesebb és legtrendibb ruhadarabját, a poncsót

Az ősz legelragadóbb ruhadarabja: a poncsó

Ha mostanában gyakran pörgetted a TikTok-videókat a telefonodon, akkor neked is feldobhatta a legnépszerűbb őszi trendek közt a poncsót. Miért lehet olyannyira népszerű ez az alapdarab?

A poncsó az átmeneti idő sztárja, mivel kevésbé meleg és sokkal kényelmesebb, mint egy kabát. Másik előnye, hogy csak magadra kell dobnod reggelente, akárcsak egy sálat, és máris ezerszer elegánsabb és melegebb az öltözéked.

Bármilyen outfittet fel tudsz vele dobni, és azonnal egy sikkes üzletasszonyként vonulhatsz az utcán. Lássuk, melyek a kedvenc poncsóink, amelyekben rossz időben is igazi bombázó lehetsz!

Michael Kors-poncsó

Ez a teveszőr színű elképesztően sikkes poncsó csodálatosan mutat majd rajtad, és az egész őszi ruhatárad feldobhatja. Ha ebben jelensz meg bárhol, akkor számolj azzal, hogy mindenki tudni akarja majd, hogy hol szerezted be.

A termék elérhetősége: Zalando, 179 990 Ft.

Szürke poncsó

Ez az elegáns puha ruhadarab remekül variálható az őszi szettjeiddel. Kombinálhatod farmerekkel a hétköznapi hatásért, de fekete szövetnadrággal vagy csőszoknyával akár színházba vagy más alkalomra is kitűnő társad lehet.

A termék elérhetősége: Reserved, 18 995 Ft.

Zöld Benetton-poncsó

Ez a poncsó gyapjú keverékből készült, úgyhogy bár vékonynak tűnik az anyaga, garantáltan nem fogsz benne fázni hűvösebb időkben sem. Több színben is megtalálható a weboldalon, de az olívazöld igazán divatos idén.

A termék elérhetősége: Answear, 29 990 Ft.

Fekete poncsó

Ha igazán szükséged van az extra puhaságra, akkor ezt a gyapjas anyagú poncsót neked találták ki. Elöl megkötős masnijával egy kis játékosságot vihet az outfitedbe. Ha kerülnéd a fekete színt, akkor találsz belőle bordót is.

A termék elérhetősége: Reserved, 15 995 Ft.

Kasmír keverék poncsó

Ez a poncsó 90% gyapjú és 10% kasmír, úgyhogy esélye sem lesz a hidegnek. A ruhadarab az asszimmetrikus szabása miatt válik különlegessé. Ezt a poncsót is alakíthatod egy extrább bulizós szetté, de hétköznapokra szaladgálni is jó lehet.

A termék elérhetősége: H&M, 21 495 Ft.