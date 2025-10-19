Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 19., vasárnap

Sikkes takaró az utcán: íme 2025 poncsótrendje

Elegáns poncsók, amikben gyönyörű lehetsz ősszel.
Kővári F. Luca
2025.10.19.
Valami olyan kényelmes, lenge ruhadarabot keresel, amiben nem sülsz meg, de nem is fázol az átmeneti időben? Készítsd a bankkártyádat, mert mutatjuk az idei év leggyönyörűbb poncsóit!

Idén ősszel a nagy divatházak elindították a poncsótrendet, ezért összegyűjtöttük, hogy melyik darabokat érdemes beszerezned. Ezekben az elegáns, kifinomult ruhadarabokban hűvösebb időben sem fogsz fázni!

Mutatjuk az idei év legkényelmesebb és legtrendibb ruhadarabját, a poncsót.
Mutatjuk az idei év legkényelmesebb és legtrendibb ruhadarabját, a poncsót
Forrás: Moment RF

Az ősz legelragadóbb ruhadarabja: a poncsó

Ha mostanában gyakran pörgetted a TikTok-videókat a telefonodon, akkor neked is feldobhatta a legnépszerűbb őszi trendek közt a poncsót. Miért lehet olyannyira népszerű ez az alapdarab? 

A poncsó az átmeneti idő sztárja, mivel kevésbé meleg és sokkal kényelmesebb, mint egy kabát. Másik előnye, hogy csak magadra kell dobnod reggelente, akárcsak egy sálat, és máris ezerszer elegánsabb és melegebb az öltözéked. 

Bármilyen outfittet fel tudsz vele dobni, és azonnal egy sikkes üzletasszonyként vonulhatsz az utcán. Lássuk, melyek a kedvenc poncsóink, amelyekben rossz időben is igazi bombázó lehetsz!

Michael Kors-poncsó

Ez a teveszőr színű elképesztően sikkes poncsó csodálatosan mutat majd rajtad, és az egész őszi ruhatárad feldobhatja. Ha ebben jelensz meg bárhol, akkor számolj azzal, hogy mindenki tudni akarja majd, hogy hol szerezted be.
A termék elérhetősége: Zalando, 179 990 Ft.

Michael Kors poncsó
Michael Kors poncsó
Forrás: Zalando

 

Szürke poncsó

Ez az elegáns puha ruhadarab remekül variálható az őszi szettjeiddel. Kombinálhatod farmerekkel a hétköznapi hatásért, de fekete szövetnadrággal vagy csőszoknyával akár színházba vagy más alkalomra is kitűnő társad lehet.
A termék elérhetősége: Reserved, 18 995 Ft.

Szürke poncsó
Szürke poncsó
Forrás: Reserved

Zöld Benetton-poncsó 

Ez a poncsó gyapjú keverékből készült, úgyhogy bár vékonynak tűnik az anyaga, garantáltan nem fogsz benne fázni hűvösebb időkben sem. Több színben is megtalálható a weboldalon, de az olívazöld igazán divatos idén.
A termék elérhetősége: Answear, 29 990 Ft.

Zöld United Colors of Benetton poncsó
Zöld Benetton-poncsó 
Forrás: Answear

 

Fekete poncsó

Ha igazán szükséged van az extra puhaságra, akkor ezt a gyapjas anyagú poncsót neked találták ki. Elöl megkötős masnijával egy kis játékosságot vihet az outfitedbe. Ha kerülnéd a fekete színt, akkor találsz belőle bordót is.
A termék elérhetősége: Reserved, 15 995 Ft.

Fekete poncsó
Fekete poncsó
Forrás: Reserved

Kasmír keverék poncsó

Ez a poncsó 90% gyapjú és 10% kasmír, úgyhogy esélye sem lesz a hidegnek. A ruhadarab az asszimmetrikus szabása miatt válik különlegessé. Ezt a poncsót is alakíthatod egy extrább bulizós szetté, de hétköznapokra szaladgálni is jó lehet.  
A termék elérhetősége: H&M, 21 495 Ft.

Kasmír keverék poncsó
Kasmír keverék poncsó
Forrás: H&M

 

Elegáns fekete poncsó

A bézs és fekete színben is megtalálható termék a magas gallérjával igazán karcsúsítja a nyakat, ezáltal optikailag nyújt. Élvezni fogod, hogy nem tapad rád, mint egy kabát, hanem csak körbeleng, miközben melegen tart.
A termék elérhetősége: Zalando, 13 990 Ft.

Fekete elegáns poncsó
Fekete elegáns poncsó
Forrás: Zalando

 

Barna kötött poncsó

Ez az aszimmetrikus kötött darab főleg hétköznapra lesz jó választás. A barna különböző árnyalatai idén kifejezetten az ősz divatszínei, úgyhogy érdemes beszerezned egy ilyen jól kombinálható alapdarabot.
A termék elérhetősége: Answear, 28 990 Ft.

Barna kötött poncsó
Barna kötött poncsó
Forrás: Answear

Prémes poncsó

Ezt a prémes poncsót még a Mikulás felesége is megirigyelné a prémes gallérja miatt. Ha te már szeptemberben a karácsonyi dalokat énekelted, akkor ezt a darabot neked találták ki a divattervezők! 
A termék elérhetősége: Zalando, 15 990 Ft.

Prémes poncsó
Prémes poncsó
Forrás: Zalando

Anna Field kockás poncsó

Nem szereted az egyszínű ruhákat, és szeretnéd valamivel feldobni a borús őszi ruhatáradat? Válaszd ezt a kockás csodát, ami az idei ősz divatszíneiben pompázik!
A termék elérhetősége: Zalando, 11 990 Ft.

Anna Field kockás poncsó
Anna Field kockás poncsó
Forrás: Zalando

Világos krémszínű poncsó

Ez a kis visszafogott darab olyan, mint egy vastag, pihe-puha takaró, amiben a kanapén szoktál olvasgatni. Csak annyi a különbség, hogy ezt a szolid felsőt utcára is viselheted.
A termék elérhetősége: Zalando, 26 990 Ft

Világos krémszínű poncsó
Világos krémszínű poncsó
Forrás: Zalando


 

