Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 8., hétfő Adrienn, Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
trendi

10 őszi ballonkabát, ami tutira nem jön veled szemben az utcán

Moment RF - Elizaveta Starkova
trendi ballonkabát ősz
Kővári F. Luca
2025.09.08.
Felejtsd el a bézs és a fekete színt! Megmutatjuk 2025 legtrendibb őszi ballonkabátjait, amik sokkal extrábbak a már megszokottaknál.

Szeretnél valami egyedi, de mégis örök darabot az őszre? Ha felfrissítenéd a ruhatárad, mert tavaly megfogadtad, hogy beszerzel egy új ballonkabátot, akkor jó helyen jársz. Ezekkel a csinos átmeneti kabikkal, tuti, nem lősz mellé. 

10 különleges ballonkabát, amik feldobják majd az őszi napjaidat.
10 különleges ballonkabát, amelyek feldobják az őszi outfitedet
Forrás: E+

Mutatjuk a legdivatosabb és legextrább ballonkabátokat!

Alig vártad már, hogy kicsit lehűljön az idő, hogy végre felvehesd az átmeneti kabátjaidat és jöhessenek az legjobb outfittjeid? Lassan vége a nyárnak és közeledik az egyik legszebb, de legszeszélyesebb hónap: az ősz. Végre előveheted a megszokott ballonkabátodat vagy akár be is újíthatsz pár extrább darabot. 10-es listánkat úgy állítottuk össze, hogy egyáltalán ne legyenek benne megszokott színek, szabások, hiszen attól még, hogy jön a rossz idő, neked nem kell szürkének lenned.

Bátran kombináld őket különféle színekkel, mintákkal és anyagokkal!

Lássuk, mik lesznek a legmenőbb ruhadarabok idén ősszel!

  • Ezzel a színes darabbal nem lőhetsz mellé. Ha mered bátran viselni, garantált, hogy mindenki megnéz az utcán. Viseld letisztultabb outfittel, hogy ne vegye el a többi ruhád a fókuszt a kabátról.
Touché Privé BLOCK COLORED Ballonkabát beige / 31 625 Ft
Forrás: zalando 
  • Ez a barna ballonkabát az anyaga miatt kevésbé megszokott. A műbőr fényes anyaga feldobja az összes őszi szetted és még az esőtől is véd. 
műbőr ballonkabát / 29 995 Ft
Forrás: Reserved 
  • Imádsz kilógni a sorból, vagy csak nem a te színed a barna, és úgy érzed, hogy ráérsz majd ötven felett feketét viselni? Mutatjuk ezt a vidámabb, fiatalosabb, élénkzöld kabátot, ami első látásra tavaszinak tűnhet, de kiváló lesz erre az évszakra is. 

Nálad az ősz nem a szürke, borús felhőkről szól, az tuti, mivel ezzel a kabáttal még mások napját is feldobod majd.

Variáld pasztell rózsaszínnel vagy pasztell sárgával.

Oversized Belted Nylon Trench Coat / 17 995 Ft
Forrás: H&M 
  • Ez a műbőr és sötétszilvalila kabát már csak a színe miatt is nagyon divatos. Ebben úgy érezheted magad, mint ha a végzet asszonya lennél.
megkötős kabát / 34 995 Ft
Forrás: Mohito 
  • Mindened a farmer és erről ősszel sem akarsz lemondani? Akkor ez a darab lesz a tökéletes választás számodra. Kombinálhatod színes (akár neon) cipőkkel és más farmeranyagokkal.
Szimpla mellrészű twill ballonkabát / 19 995 Ft
Forrás: H&M 
  • Ez a fehér, művészi darab igazán kifinomult, elegáns megjelenést kölcsönöz viselőjének. Kombinálhatod nude színekkel, hogy a letisztult, minimalista hatása megmaradjon, de feldobhatod élénk színekkel is például naranccsal, pinkkel vagy neon zölddel.
natúr rövid női ballonkabát / 44 900 Ft
Forrás: printa 
  • Olyat keresel, ami egyszerre örökzöld, játékos és elegáns? Ez a kockás ballon feldobja majd az őszi napjaidat, és klasszikus vonalai miatt sikkes és mutatós lesz a megjelenésed.
hosszú kabát kakas mintával / 9 490 Ft
Forrás: gate.shop 
  • 2025 legnagyobb őszi trendje a rövid ballonkabát. Ha eddig a hosszúsága miatt nem viseltél ballont, végre itt a te darabod. Trendi, kényelmes és nagyon cuki.
bézs színű könnyű kabát / 11 920 Ft
Forrás: ORSAY
  • Ez a kabát maga a divat és a művészet tökéletes kombinációja. Felemás mintája kissé bohókás és közben minimalista stílusú az elegáns vonalaival. 

Bézs nadrággal, nagy arany kiegészítőkkel az ősz legtrendibb szettje lesz. 

Borsos ára annak is köszönhető, hogy kézzel készítik ezt a csodát.

Brushmarks női rövid ballonkabát / 49 900 Ft
Forrás: printa 
  • Még nincsen olyan hideg, hogy vastagabb anyagú kabátot vegyél fel, de azért reggelente már hűvösebb van? Hatalmas őszi trend idén a poncsó és a pelerin. Ez a ballonkabát anyagú poncsó egyszerre ötvöz két trendet kényelmes, laza kivitelezésben.
ballon stílusú pelerin / 12 795 Ft
Forrás: H&M 

Vitorlát kiengedni, mert az őszi divat kedvence a szexi kalóz lesz

Közeleg az új évszak, és vele együtt jönnek a friss trendek. Az őszi divat egyik meghatározó irányzata a szexi kalóz stílus lesz.

Már tudni, mi lesz a táskadivat 2025 őszén: sokan örülni fognak a trendnek

Ideje kompromisszumot kötni: idén ősszel már nemcsak az a lényeg, hogy a táskád szép legyen, hanem, hogy minden el is férjen benne, amire a nap folyamán szükséged lehet. A praktikum és a stílus most kéz a kézben jár. A táskadivat most igazán kedvez azoknak, akik a pakolós darabokat kedvelik.

Vár az egyetem? Ezekkel a back to school szettekkel te leszel a legtrendibb

Így lehetsz divatikon a kampuszon is!


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu