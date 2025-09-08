10 őszi ballonkabát, ami tutira nem jön veled szemben az utcán

Szeretnél valami egyedi, de mégis örök darabot az őszre? Ha felfrissítenéd a ruhatárad, mert tavaly megfogadtad, hogy beszerzel egy új ballonkabátot, akkor jó helyen jársz. Ezekkel a csinos átmeneti kabikkal, tuti, nem lősz mellé.
Alig vártad már, hogy kicsit lehűljön az idő, hogy végre felvehesd az átmeneti kabátjaidat és jöhessenek az legjobb outfittjeid? Lassan vége a nyárnak és közeledik az egyik legszebb, de legszeszélyesebb hónap: az ősz. Végre előveheted a megszokott ballonkabátodat vagy akár be is újíthatsz pár extrább darabot. 10-es listánkat úgy állítottuk össze, hogy egyáltalán ne legyenek benne megszokott színek, szabások, hiszen attól még, hogy jön a rossz idő, neked nem kell szürkének lenned.
Bátran kombináld őket különféle színekkel, mintákkal és anyagokkal!
Nálad az ősz nem a szürke, borús felhőkről szól, az tuti, mivel ezzel a kabáttal még mások napját is feldobod majd.
Variáld pasztell rózsaszínnel vagy pasztell sárgával.
Bézs nadrággal, nagy arany kiegészítőkkel az ősz legtrendibb szettje lesz.
Borsos ára annak is köszönhető, hogy kézzel készítik ezt a csodát.
