10 őszi ballonkabát, ami tutira nem jön veled szemben az utcán

Szeretnél valami egyedi, de mégis örök darabot az őszre? Ha felfrissítenéd a ruhatárad, mert tavaly megfogadtad, hogy beszerzel egy új ballonkabátot, akkor jó helyen jársz. Ezekkel a csinos átmeneti kabikkal, tuti, nem lősz mellé.

10 különleges ballonkabát, amelyek feldobják az őszi outfitedet

Mutatjuk a legdivatosabb és legextrább ballonkabátokat!

Alig vártad már, hogy kicsit lehűljön az idő, hogy végre felvehesd az átmeneti kabátjaidat és jöhessenek az legjobb outfittjeid? Lassan vége a nyárnak és közeledik az egyik legszebb, de legszeszélyesebb hónap: az ősz. Végre előveheted a megszokott ballonkabátodat vagy akár be is újíthatsz pár extrább darabot. 10-es listánkat úgy állítottuk össze, hogy egyáltalán ne legyenek benne megszokott színek, szabások, hiszen attól még, hogy jön a rossz idő, neked nem kell szürkének lenned.

Bátran kombináld őket különféle színekkel, mintákkal és anyagokkal!

Lássuk, mik lesznek a legmenőbb ruhadarabok idén ősszel!

Ezzel a színes darabbal nem lőhetsz mellé. Ha mered bátran viselni, garantált, hogy mindenki megnéz az utcán. Viseld letisztultabb outfittel, hogy ne vegye el a többi ruhád a fókuszt a kabátról.

Touché Privé BLOCK COLORED Ballonkabát beige / 31 625 Ft

Ez a barna ballonkabát az anyaga miatt kevésbé megszokott. A műbőr fényes anyaga feldobja az összes őszi szetted és még az esőtől is véd.

műbőr ballonkabát / 29 995 Ft

Imádsz kilógni a sorból, vagy csak nem a te színed a barna, és úgy érzed, hogy ráérsz majd ötven felett feketét viselni? Mutatjuk ezt a vidámabb, fiatalosabb, élénkzöld kabátot, ami első látásra tavaszinak tűnhet, de kiváló lesz erre az évszakra is.

Nálad az ősz nem a szürke, borús felhőkről szól, az tuti, mivel ezzel a kabáttal még mások napját is feldobod majd.

Variáld pasztell rózsaszínnel vagy pasztell sárgával.

Oversized Belted Nylon Trench Coat / 17 995 Ft

Ez a műbőr és sötétszilvalila kabát már csak a színe miatt is nagyon divatos. Ebben úgy érezheted magad, mint ha a végzet asszonya lennél.

megkötős kabát / 34 995 Ft

Mindened a farmer és erről ősszel sem akarsz lemondani? Akkor ez a darab lesz a tökéletes választás számodra. Kombinálhatod színes (akár neon) cipőkkel és más farmeranyagokkal.

Szimpla mellrészű twill ballonkabát / 19 995 Ft

