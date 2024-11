Poncsóval vagy sálkabáttal garantáltan látványos lesz az outfited

A poncsók és sálkabátok ősszel, de még enyhe téli napokon is nagyon praktikus darabjai lesznek az outfitednek.

Poncsóval vagy sálkabáttal garantáltan látványos lesz az őszi outfited

Forrás: Getty Images

Látványos outfit poncsóval vagy sálkabáttal

A poncsó eredetileg Dél-Amerikából származik. A ruhadarab a mexikói kultúrában alapdarab volt, de találtak arra utaló jeleket, hogy nemcsak Mexikóban, de Ekvádorban és Peruban is tradicionális ősi viselet volt. A poncsó mindig is praktikus ruhadarabnak számított, hiszen melegen tartja a testet, miközben szabadon jár a levegő. Színeivel, mintáival és különleges szövésével pedig amilyen egyszerű, olyan látványos darab. A poncsót természetesen először a nagy divatházak gondolták újra, amikor a dél-amerikai kultúrákból inspirálódtak, de a high street üzleteket is meghódította, így manapság már számos különböző fazonú, formájú és anyagú poncsóval találkozunk. A poncsó nyáron is elérhető, légies anyagból, de az őszi átmeneti időszakban az igazi, hiszen leggyakrabban gyapjúból készül, de akkor is remek választás, ha a kocsiból kiszállva csak magadra kapnál valamit.

A sálkabát a 21. század találmánya, ami tulajdonképpen egy egyszerű kabátból és hozzávarrt sálból áll, így multifunkcionális darab. Ha kell, a sálat a nyakad köré tekerheted, hogy melegen tartsd magad, de ki is engedheted, így egy szép réteg kerül a kabátodra. Idén a Toteme márka adott ki különleges sálkabátokat, amelyek meghódították az utcákat. A kultikus darab számos márkát inspirált, így a high street üzletekben folyamatosan megjelennek az egyedibbnél egyedibb sálkabátok.

Hogyan viseld a poncsót?

A poncsó felső réteg, így mindenképpen - az időjárástól függően - alá kell öltöznöd. Ha olyan poncsót választasz, aminek magas a nyaka, akkor nem muszáj garbót felvenned alá, elé egy egyszerű póló vagy pulóver. Párosítsd egy bő szárú nadrággal és bokacsizmával vagy esetleg válassz szűk szárú farmert és lovaglócsizmát, ha elegáns, de kényelmes megjelenést szeretnél. Nagyon jól néz ki egy maxiruhával és sneakerrel is.

Mutatjuk a szezon legszebb poncsóit

Kapucnis poncsó, ár: 18 995 Ft

Forrás: reserved.com

GYAPJÚKÖPENY, ár: 32.995 Ft

Forrás: zara.com

Finomkötött kasmírkeverék poncsó, ár: 19 995 Ft

Forrás: 2.hm.com

Medicine poncsó, ár: 16 990 Ft

Forrás: answear.hu

Hogyan viseld a sálkabátot?

A sálkabát különleges darab, ami egy kabát hozzá passzoló sállal, amit időjárástól és kedvedtől függően viselhetsz külön vagy egybe. A sálkabátok könnyed kifinomultságot sugároznak, miközben még a leghidegebb napokon is kényelmes viseletet nyújtanak, válassz akár rövidebb vagy hosszabb, ballonkabát fazont. Szinte bármilyen elegáns szetthez tökéletes lesz, de a komfort kedvelői egyszerű fehér sneakerrel, öltönynadrággal és garbóval is viselhetik. Csodás viselet kötött ruhával és kiegészítőnek viselhetsz hozzá kalapot is.