5+1 must have őszi alapdarab, amiknek hiánya megkeseríti az életed

Elég egy kapszulagardrób, benne pár őszi alapdarabbal és soha többé nem kell gondolkoznod azon, hogy mit vegyél fel!

Megmutatjuk, mik az idei őszi alapdarabok, amik teljessé teszik a ruhatáradat.

5 őszi alapdarab, amikkel nem nyúlhatsz mellé

Vitathatatlanul az ősz a legizgalmasabb évszak, már ami az öltözködést illeti: végre lehet rétegezni, harisnyát hordani, beújítani kényelmes csizmákat és menő dzsekiket. Bár imádjuk a nyarat, azért három hónap izzasztó kánikula után végre jól esik eltenni az egyszerű, lenge ruhácskákat és valami különlegesebbel feldobni a megjelenésünket.

Bár a fast fashion üzletek erőszakosan nyomják az arcunkba az újabbnál újabb trendeket, a tudatos és megfontolt divatkedvelők pontosan tudják, hogy a kevesebb néha több és bizony nem kell minden aktuális hóbortra felülni: elég egy jól átgondolt kapszulagardrób, aminek a darabjait ezerféle módon kombinálhatod és máris megvagy egész őszre!

1. Egy jó farmer

Egy jó farmerrel nem lehet hibázni!

Nincs ősz farmernadrág nélkül: ez a sokoldalú, praktikus darab évtizedek óta örökös tagja a nők gardróbjának, nem véletlenül: kényelmes, csinos és millió módon kombinálható.

2. Ropogós fehér ing

A fehér ing igazi alapdarab.

A másik ilyen jolly joker a hófehér ing, amit számtalan módon lehet viselni és mindig kifinomult és trendi hatást kölcsönöz.

3. Egy jól szabott blézer

A blézer lehet elegáns, sportos, vagy éppen szexi is.

Legyen oversized, vagy karcsúsított fazon, egy csinos blézerrel egyszerűen képtelenség mellélőni!

4. Egy öltönynadrág

Az öltönynadrág elmaradhatatlan idén ősszel.

Már egy ideje nélkülözhetetlen darabja a gardróbunknak az élére vasalt öltönynadrág, ami bár elsőre elegáns benyomást kelt, ugyanolyan jól működik sportosabb outfitekben is.

5. A ballonkabát

A ballonkabát sokoldalú és praktikus.

Eshet, fújhat a szél, egy basic ballonkabáton semmi nem fog ki! Arról nem is beszélve, hogy egy fantasztikusan kombinálható, csodás kabátról beszélünk, amiben mindenki egy kicsit francia nőnek érezheti magát.

+1. Egy menő bőrdzseki

A bőrdzseki fénykorát éli idén ősszel.

Legyen szó bőrről, vagy vegán alternatíváról, a bőrdzseki sosem fog kikopni a trendek közül, mi pedig nem tudunk elég hálásak lenni ezért.