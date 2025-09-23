Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 23., kedd Tekla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divat

5+1 must have őszi alapdarab, amiknek hiánya megkeseríti az életed

Getty Images Europe - Moritz Scholz
divat alapdarab ősz
Nagy Kata
2025.09.23.
Jön az ősz és vele együtt az ellenállhatatlan inger, hogy kifosszuk az áruházak polcait és megvegyük az összes aktuális trenddarabot, amit jövőre már a hátunk közepére sem kívánunk majd. Ha te is az impulzusvásárlás nagymestere vagy, tarts velünk és kukkants rá azokra az őszi alapdarabokra, amiknek valóban hasznát is veszed.

Elég egy kapszulagardrób, benne pár őszi alapdarabbal és soha többé nem kell gondolkoznod azon, hogy mit vegyél fel!

Fiatal csinos nők őszi alapdarabokban
Megmutatjuk, mik az idei őszi alapdarabok, amik teljessé teszik a ruhatáradat. 
Forrás: Getty Images Europe

5 őszi alapdarab, amikkel nem nyúlhatsz mellé

Vitathatatlanul az ősz a legizgalmasabb évszak, már ami az öltözködést illeti: végre lehet rétegezni, harisnyát hordani, beújítani kényelmes csizmákat és menő dzsekiket. Bár imádjuk a nyarat, azért három hónap izzasztó kánikula után végre jól esik eltenni az egyszerű, lenge ruhácskákat és valami különlegesebbel feldobni a megjelenésünket.

Bár a fast fashion üzletek erőszakosan nyomják az arcunkba az újabbnál újabb trendeket, a tudatos és megfontolt divatkedvelők pontosan tudják, hogy a kevesebb néha több és bizony nem kell minden aktuális hóbortra felülni: elég egy jól átgondolt kapszulagardrób, aminek a darabjait ezerféle módon kombinálhatod és máris megvagy egész őszre! 

1. Egy jó farmer 

New York, US - May 7, 2023 - Downtown street on a warm sunny day
Egy jó farmerrel nem lehet hibázni! 
Forrás: Forrás: GettiImages/Shutterstock

Nincs ősz farmernadrág nélkül: ez a sokoldalú, praktikus darab évtizedek óta örökös tagja a nők gardróbjának, nem véletlenül: kényelmes, csinos és millió módon kombinálható. 

2. Ropogós fehér ing 

A fehér ing igazi alapdarab. 
Forrás: Forrás: GettiImages/Shutterstock

A másik ilyen jolly joker a hófehér ing, amit számtalan módon lehet viselni és mindig kifinomult és trendi hatást kölcsönöz. 

3. Egy jól szabott blézer

A blézer lehet elegáns, sportos, vagy éppen szexi is. 
Forrás: Forrás: GettiImages/Shutterstock

Legyen oversized, vagy karcsúsított fazon, egy csinos blézerrel egyszerűen képtelenség mellélőni!

4. Egy öltönynadrág

Az öltönynadrág elmaradhatatlan idén ősszel. 
Forrás: Forrás: GettiImages/Shutterstock

Már egy ideje nélkülözhetetlen darabja a gardróbunknak az élére vasalt öltönynadrág, ami bár elsőre elegáns benyomást kelt, ugyanolyan jól működik sportosabb outfitekben is. 

5. A ballonkabát 

A ballonkabát sokoldalú és praktikus. 
Forrás: Forrás: GettiImages/Shutterstock

Eshet, fújhat a szél, egy basic ballonkabáton semmi nem fog ki! Arról nem is beszélve, hogy egy fantasztikusan kombinálható, csodás kabátról beszélünk, amiben mindenki egy kicsit francia nőnek érezheti magát. 

+1. Egy menő bőrdzseki

A bőrdzseki fénykorát éli idén ősszel. 
Forrás: Forrás: GettiImages/Shutterstock

Legyen szó bőrről, vagy vegán alternatíváról, a bőrdzseki sosem fog kikopni a trendek közül, mi pedig nem tudunk elég hálásak lenni ezért. 

Idén ősszel a farmer helyett ez a nadrág lesz a sztár

Idén ősszel más lesz a divat, mint eddig. A farmer népszerűsége rohamosan csökken.

Így kérj a fodrásztól blondish hajszínt, ha nem akarsz Katalin hercegné hibájába esni

Katalin hercegné új frizurája inkább keltett parókavitát, mint divatforradalmat. De vajon hogyan érhetjük el a szezon legmenőbb színét, a blondish-t úgy, hogy ne váljon udvari pletykatémává?

Pusztító cipőtrend: a dédid templomba járós cipőjét próbálják lenyomni a torkunkon a divatházak

Az új őszi cipőtrend minden jó ízlésű embernél kiveri a biztosítékot: egyszerre tűnik tökéletesen diszfunkcionálisnak és rémesen ódivatúnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu