Legyél te az első, aki a szezon legdivatosabb sapkáit viseli – Termékekkel, árakkal

Érkezik a hideg idő, és ilyenkor nincs is jobb érzés, mint elmerülni egy túlméretezett sálban, és a fejünkbe húzni egy menő és stílusos sapkát. Ahogyan a ruhatrendek, a kiegészítődizájnok is változnak az idei évben, de most összegyűjtöttük a legstílusosabb női sapkafazonokat, amelyekre minden divatőrült csajnak szüksége van!

Ezek a sapkastílusok lesznek divatosak idén

Forrás: Getty Images Europe

Női sapkadivat 2025-ben

A sapkák nemcsak a hideg idő elleni védelemben fontosak, de tökéletes kiegészítő elemek is. Ahogy eljön a hideg idő, az outfitjeinkből egyre kevesebb látszik, hiszen a ballonkabátok és pufi dzsekik mindent eltakarnak. Ilyenkor az olyan kiegészítőkre kell koncentrálnod, mint a sál, a sapka és lábbelik. Az őszi és téli szezonban is lehet rétegezett, izgalmas összeállításokat viselni, ha hangsúlyos kiegészítőkkel kombinálod. A sapkák formálhatják az arcunkat, eltakarhatják a hajunkat és megfűszerezhetik a hétköznapi alapdarabjainkat.

Nézd meg, milyen sapkák uralják majd a női divatot!

5 sapkastílus, amit a divatguruk már viselnek

Baseball sapka

A baseball sapka egy örök klasszikus, szinte miden stílushoz megy és nagyon sikkes is tud lenni. Idén láthatsz majd bőrbevonatú, szőrmés, bolyhos verziókat is, amelyek textúrában is egyediséget kölcsönöznek a megjelenésednek.

Paperboy sapka

A paperboy vagy sailor sapka egy szemellenzős, felül enyhén buggyos fazon, ami a 2000-es évek egyik abszolút kedvence volt. Ismerős lehet Az ördög Pradát visel filmből. Tökéletes lehet preppy és elegáns stílusokhoz.

Beanie

A beanie a klasszikus kötött sapkát jelent, amit többször felhajtanak, hogy a mini sapka legyen belőle. Ez a hipszter stílustól a sportosig minden irányzatban hordható. Ha igazán extra szeretnél lenni, válassz egy arany vagy kövekkel kirakott változatot.

Szőrmés sapka

A szőrme nagy visszatérője az idei évnek, és nem csak a kabátokban, de a kiegészítőkben is. A szőrmés sapkák luxushatást nyújtanak, és minden outfitet divatdiktátor szintre emelnek.

Bucket kalap

Itt a nyári vödörsapkára kell gondolnod, de egy vastagabb, szőrmés vagy gyapjú anyagból készült verzióban, és letisztultabb szabással. Ez a sapka öltöztet és igazi kulcseleme lehet minden megjelenésnek.