Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök Gyöngyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divat

Legyél te az első, aki a szezon legdivatosabb sapkáit viseli – Termékekkel, árakkal

Getty Images / Shutterstock -
divat stílus sapka
Elérkezett a szezon legfontosabb kiegészítőjének ideje. Nézd meg, milyen sapkafazonok és stílusok uralják majd az idei szezon női divatját!

Érkezik a hideg idő, és ilyenkor nincs is jobb érzés, mint elmerülni egy túlméretezett sálban, és a fejünkbe húzni egy menő és stílusos sapkát. Ahogyan a ruhatrendek, a kiegészítődizájnok is változnak az idei évben, de most összegyűjtöttük a legstílusosabb női sapkafazonokat, amelyekre minden divatőrült csajnak szüksége van!

női sapka divat
Ezek a sapkastílusok lesznek divatosak idén
Forrás: Getty Images Europe

Női sapkadivat 2025-ben

A sapkák nemcsak a hideg idő elleni védelemben fontosak, de tökéletes kiegészítő elemek is. Ahogy eljön a hideg idő, az outfitjeinkből egyre kevesebb látszik, hiszen a ballonkabátok és pufi dzsekik mindent eltakarnak. Ilyenkor az olyan kiegészítőkre kell koncentrálnod, mint a sál, a sapka és lábbelik. Az őszi és téli szezonban is lehet rétegezett, izgalmas összeállításokat viselni, ha hangsúlyos kiegészítőkkel kombinálod. A sapkák formálhatják az arcunkat, eltakarhatják a hajunkat és megfűszerezhetik a hétköznapi alapdarabjainkat.

Nézd meg, milyen sapkák uralják majd a női divatot!

5 sapkastílus, amit a divatguruk már viselnek

Baseball sapka

A baseball sapka egy örök klasszikus, szinte miden stílushoz megy és nagyon sikkes is tud lenni. Idén láthatsz majd bőrbevonatú, szőrmés, bolyhos verziókat is, amelyek textúrában is egyediséget kölcsönöznek a megjelenésednek.

Paperboy sapka

A paperboy vagy sailor sapka egy szemellenzős, felül enyhén buggyos fazon, ami a 2000-es évek egyik abszolút kedvence volt. Ismerős lehet Az ördög Pradát visel filmből. Tökéletes lehet preppy és elegáns stílusokhoz. 

Beanie

A beanie a klasszikus kötött sapkát jelent, amit többször felhajtanak, hogy a mini sapka legyen belőle. Ez a hipszter stílustól a sportosig minden irányzatban hordható. Ha igazán extra szeretnél lenni, válassz egy arany vagy kövekkel kirakott változatot. 

Szőrmés sapka

A szőrme nagy visszatérője az idei évnek, és nem csak a kabátokban, de a kiegészítőkben is. A szőrmés sapkák luxushatást nyújtanak, és minden outfitet divatdiktátor szintre emelnek. 

Bucket kalap

Itt a nyári vödörsapkára kell gondolnod, de egy vastagabb, szőrmés vagy gyapjú anyagból készült verzióban, és letisztultabb szabással. Ez a sapka öltöztet és igazi kulcseleme lehet minden megjelenésnek. 

Kiválogattuk a legjobb termékeket, amelyekkel igazi trendteremtő lehetsz!

sapka
1.footshop.hu New Era New York Yankees 9TWENTY TonalBlack 13 490 Ft 2.answear.hu HUGO gyapjú sapka 27990 Ft 3.zalando.hu Polo Ralph Lauren CABLE KNIT COTTON HAT UNISEX - Beanie - nevis 23 490 Ft 4.2.hm.com/hu MOHAIR BUCKET HAT 20 000 Ft 5.answear.hu Lauren Ralph Lauren gyapjú sapka 41990 Ft 6.reserved.com Műszőrme sapka 8 595 HUF 7..parfois.com Ribbed velvet cap 6.995,00 Ft 8.zalando.hu Calvin Klein SEASONAL UNISEX - Kalap - birch sherpa 19 990 Ft 9..reserved.com Művelúr sapka 5 995 HUF
Forrás: Footshop, Answear, Zalando, H&M, Reserved, Parfois

Cool Girl-kardigánok: így viseld idén ősszel a 90-es évek kedvencét

A '90-es évek pihe-puha kedvence ismét divat! Nézd meg, hogyan viselik a kardigánt az őszi divatban, és inspirálódj!

Jobb, ha elfordítod a fejed, mert a 2000-es évek magas sarkú sportcipője visszatérőben van

Még a divatheteken is ezt hordják. Nézd meg, hogyan viselik ma ezt a furcsa női cipőt.

A nagymamadzsekik visszatértek: így viseld idén ősszel a patchwork kabátot - GALÉRIA

Megérkezett az ősz retró divatja! A mamának megint igaza lett, hiszen a patchwork kabát, vagyis a nagyon mintás dzsekik visszatértek a divatba, és egyszerűen imádni valóak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu