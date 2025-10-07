Cool Girl-kardigánok: így viseld idén ősszel a 90-es évek kedvencét

Beköszöntött az őszi divat, ami idén egy nosztalgikus alapdarabot hozott magával. A '90-es évek egyik alapdarabja volt a gombos kardigán, amely idén újra népszerű lesz. Nézd meg, hogyan viselik az idei utcai divatban!

Így viseld a kardigánt az őszi divattrendnek mefelelően

Forrás: Getty Images Europe

Íme, a 2025-ös őszi kardigántrend!

A puha kötött kardigánk a '90-es évek egyik alapdarabaja volt, és bár azóta is a köztudatban van, kevesen viselik, főleg nem a fiatalabb generációk. A Z-generáció megszállottsága a '90-es évek iránt azonban visszahozta ezt a sokoldalú ruhadarabot, és most varázslatos módon nemcsak kötelező gardróbdarab, de trendi is.

Így viseld a '90-es évek kedvencét

Forrás: Getty Image

A női divat egyik jolly jokere a kardigán, hiszen kényelmes és végtelenül sikkes eleme lehet minden outfitnek. Most, hogy jön a hidegebb időjárás, előnyt élveznek a hétköznapi öltözékünkben az olyan ruhadarabok, amelyek egyszerre komfortosak, puhák és melegítenek. A '90-es években a hosszabb, lazább, szinte már buggyos kardigánok voltak a legdivatosabbak. Ez a fazon, most visszatért és tökéletesen passzolni fog a kedvenc farmerodhoz.

Stílustippek a kardigánokhoz