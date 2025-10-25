Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 25., szombat Bianka, Blanka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
intelligencia

A pszichológusok szerint ezek a színek a magas IQ jelei - Öltözködésed során bátran használd őket!

intelligencia tudomány divat Színek üzenete
Tóth Hédi
2025.10.25.
Gondolkodtál már azon, miért vonz bizonyos színek látványa, míg mások hidegen hagynak? Pszichológusok szerint a színek nem csupán az ízlésünket tükrözik – sokkal többet árulnak el rólunk, mint hinnénk. Meghatározzák, milyennek látnak, hogyan gondolkodnak rólunk mások, sőt azt is befolyásolják, mennyire tűnünk intelligensnek, megbízhatónak vagy épp magabiztosnak.

A színek ereje, hatása sokkal több, mint pusztán esztétikai kérdés. A színek nemcsak öltöztetnek és hangulatot teremtenek, hanem üzennek is. A pszichológia szerint árnyalataik tükrözik a személyiségünket, a lelkiállapotunkat, és befolyásolják, hogyan ítélnek meg minket mások. Elárulják kik vagyunk, hogyan érezzük magunkat, és hatnak arra, hogy milyennek látnak bennünket az emberek. A megfelelő szín magabiztosságot és pozitív kisugárzást adhat, míg egy kevésbé szerencsés választás ronthatja a rólunk alkotott képet, akár hiteltelenné tehet.

A színek üzenetek rólunk, sok mindent elmondanak a többi embernek, például azt is mennyire vagyunk intelligensek
A színek üzenetek rólunk, sok mindent elmondanak a többi embernek, például azt is mennyire vagyunk intelligensek.
Forrás: Getty Images

A színek tudományos jelentőségével a pszichológia is foglalkozik

A színpszichológia az a terület, amely a színek és az emberi viselkedés, érzelem, illetve észlelés kapcsolatát vizsgálja. Kutatja miként hatnak a színek hangulatunkra, személyiségünkre, hogyan befolyásolják döntéseinket, és miként alakítják mások rólunk alkotott benyomásait, véleményét. A színpszichológia eredményeit fontos iparágak használják fel a gyakorlatban: a dizájn- és divattervezők, a reklám- és marketing szakemberek komolyan építkeznek a színpszichológia eredményeire. 

A színpszichológiához kapcsolódó tudományterületek:
   • Észleléspszichológia (percepciós pszichológia): azt vizsgálja, hogyan dolgozza fel az agy a vizuális ingereket – így a színeket is.
   • Kognitív pszichológia: a színérzékelést, színemlékezetet és az ezzel kapcsolatos döntéshozatalt kutatja.
   • Affektív (érzelmi) pszichológia: azt nézi, milyen érzelmeket váltanak ki a különböző színek (pl. a piros izgatottságot, a kék nyugalmat).
   • Alkalmazott pszichológia: a színek gyakorlati felhasználását vizsgálja a reklámpszichológiában, dizájnban, divatban, marketingben vagy munkapszichológiában.

Einstein kedvenc színei lehetnek a magas IQ külsődleges jelei?

Legendaként terjed, hogy Albert Einstein – az egyik legmagasabb IQ-val rendelkező tudós, zseni – kedvenc színe a sárga volt. Erről a szóbeszédről nincs semmiféle hiteles feljegyzés, de talán nem véletlenül alakult ki. 
A sárga szín lenne a magas intellektus jele? Nem, a sárga a kreativitás, az öröm és a szellemi frissesség színe, és sok modern pszichológiai elemzésben azt mondják: Einsteinhez a sárga passzolna, mert ez a zseniális gondolkodás és az ötletfelvillanás szimbóluma. Tehát a sárga inkább utólagos értelmezésként kötődik hozzá – mint a zsenilitás-, az agy fényének metaforája, nem pedig mint dokumentált tény.   

 A színek, amelyekhez gyakran társítják Einsteint: 
   • A sötétszürke: Beszámolók szerint szeretett egyszerű, sötétszürke öltönyt viselni. A szürke az intellektust, az egyensúlyt és a mértékletességet jelképezi – jól illik Einstein visszafogott, gondolkodó személyiségéhez. Érdekesség: gyakran ugyanazt a ruhát viselte, hogy ne pazarolja az energiáját döntéshozatalra. 
   • A fehér: A tudomány, a tisztaság és az objektivitás színe. Fehér inge és az ikonikus, fehér hajkoronája miatt a közvélemény tudatalatt is a „fény” és a megvilágosodás szimbólumaként látja őt. 
   • És a kék: Egyes életrajzírók megemlítik, hogy Einstein szerette a tengerpartot és a vizet, ami a kék színhez kapcsolható – ez a nyugalom, a bölcsesség és a mély gondolkodás árnyalata. A pszichológiai színszimbolika szerint a kék azok kedvelt színe, akik elemzők, békét keresnek, és inkább befelé figyelnek – mindez illik rá.

Eszerint e három szín lenne a magas IQ jele? Közel járunk hozzá, de nem, friss kutatások más eredményre jutottak.

February 5, 2024, Trenton, New Jersey, USA: Albert Einstein receiving his certificate of American citizenship from Judge Phillip Forman, Trenton, New Jersey, USA, Al Einstein többnyire sötétszürke ruhában járt, ez lenne a magas IQ jele?
Einstein többnyire sötétszürke ruhában járt, ez lenne a magas IQ jele?
Forrás:  Northfoto 

A hideg színek mögött magas IQ rejlik?

Egy friss dél-koreai kutatásban 900 egyetemistát kérdeztek meg arról, hogy mi a favorizált színe, majd egy IQ-tesztet is elvégeztek velük. Az eredmények meglepően egyértelműek voltak: azok, akiknek magas volt az intelligencia hányadosuk egyöntetűen hideg színeket jelöltek meg kedvencként, azon belül is legtöbben a kéket választották.  A kék mellett, a fekete és fehér színeket említi a szakirodalom a magas IQ jeleként, vegyük sorra üzenetüket.

A kék – a logika és az intelligencia színe

A kutatások szerint a kék az intelligenciával legszorosabban összefüggő szín. A mély tengerészkéktől a világos égkékig ez az árnyalat a nyugalmat, a koncentrációt és a bizalmat sugallja. Nem véletlen, hogy bankok, techcégek és közösségi platformok is gyakran választják – a kék stabilitást és megbízhatóságot közvetít.  Ha valaha is interjúra vagy fontos megbeszélésre készültél, és kék ruhát viseltél, jó eséllyel tudat alatt is a sikeredet segítetted. Egy sötétkék blézer vagy világoskék ing azt üzeni: higgadt, logikus és magabiztos vagy. Egy apró árnyalatválasztás is hatalmas különbséget jelenthet abban, hogyan látnak mások.

Fehér – a tisztaság és a profizmus jelképe 

A fehér a rend, a precizitás és az átláthatóság színe. Egy hófehér ing vagy letisztult, minimalista környezet azt sugallja, hogy rendszerezett, pontos és felelősségteljes vagy. Ez az árnyalat frissességet és nyugalmat áraszt – nem véletlen, hogy az orvosok és tudósok gyakran viselik, hiszen a szakértelem és megbízhatóság üzenetét hordozza. Egy kevés fehér az öltözködésben, de akár a lakásban, irodában is mindig jó választás: letisztult, profi hatást kelt, és egyfajta friss levegőt visz a megjelenésedbe. 

Fekete – az erő és a kifinomultság színe 

Kevés szín sugároz akkora tekintélyt és eleganciát, mint a fekete. Ez az árnyalat az érettség, a határozottság és a magabiztosság szimbóluma. Egy jól szabott fekete ruha vagy öltöny olyan, mint egy modern páncél – nem hivalkodó, mégis tiszteletet ébreszt. Nem véletlen, hogy sokan ezt választják, ha koncentrációt, önuralmat vagy erőt szeretnének sugározni. A fekete élesíti a gondolatokat, és segít kiemelkedni bármilyen helyzetben – legyen szó üzleti tárgyalásról vagy elegáns eseményről.

Nem csak öltözködésünkben, lakásunkban is érdemes intelligens színeket alkalmazni
Nem csak öltözködésünkben, lakásunkban is érdemes intelligens színeket alkalmazni 
Forrás:  Getty Images

Amikor a színek rossz üzenetet küldenek 

Bár minden színnek megvan a maga szépsége, nem mindegyik illik minden alkalomhoz. Az élénkpiros például könnyen agresszív vagy hivalkodó hatást kelthet, a sárga – bár vidám – néha túlságosan könnyednek tűnik, a szürke unalmasnak hathat, a barna pedig kissé régimódinak. Ezeket az árnyalatokat érdemes inkább lazább, hétköznapi helyzetekre tartogatni.

A magas intelligencia jelei: 5 meglepően furcsa szokás, ami titokban magas IQ-ra utal

Sokszor meglepő hétköznapi szokások árulkodnak a kiemelkedő IQ-ról. Mutatjuk, mely viselkedések lehetnek a magas intelligencia jelei.

Ha valaki állandóan erről 5 témáról beszél, alacsony az IQ-ja

Egy ember intelligenciáját számos jelből ki lehet következtetni. Bizonyos beszélgetési témák állandó felhozása például alacsony IQ-ról tanúskodik. Vajon mik a szóban forgó témakörök?

Hiába van 230-as IQ-ja, mégsem ért ezekhez az alapvető dolgokhoz a világ legokosabb embere

Még egy matematikai zseni sem tökéletes, Tao pedig nem szégyelli bevallani, hogy miben nem jeleskedik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu