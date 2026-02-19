Nyugi, Gordon Ramsey fitt bundás kenyerével meglesz az a beach body!

Gyermekként szinte egyáltalán nem kattogunk a tudatos étkezésen. Egyszerűen csak élvezzük az ízeket, előszeretettel kóstoljuk meg a hamburgert, a pop cornt, a menzás ételeket és az olajjal átitatott meleg bundás kenyeret is. Aztán eltelik 10-15 év, és „jó útra térünk”: vigyázunk a vonalainkra és messzire elkerüljük az ínycsiklandó bundás kenyérnek még az illatát is. Szerinted jól van ez így? Pedig ízletes, a gyermekkorodra emlékeztető bundázott reggelit már korszerű, fitt verzióban is készíthetsz, csupán egy tepsi szükséges hozzá és néhány hozzávaló.

Pont annyira ínycsiklandóan néz ki, mint amennyire egészséges és kalóriaszegény.

Forrás: Shutterstock

Tápláló bundás kenyér kalóriaszegény változatban

A bundás kenyér legalább akkora kedvenc, mint a kakaós csiga. Jó hír, hogy bundás kenyérből is létezik egyészséges, kalóriaszegény változat.

Hogyan készítheted el a fitt, tepsis bundás kenyeret Gordon Ramsay receptje alapján?

Ne fél a kilóktól, egyáltalán nem fog hízlalni ez a változat.

A bundás kenyeret legszívesebben minden vasárnap elfogyasztanánk egy bögre citromos teával vagy kakaóval, a gond csupán az, hogy tocsog az olajban a fehér lisztből készült kenyér, ami tökéletesen képes tönkretenni az alakod. Ha szeretnél jót enni, de nem szeretnél hízni, íme egy tökéletes alternatíva, egyenesen Gordon Ramsay konyhájából.

A sztárséf eredetileg saját fogyókúrájához találta ki ezt a fitt, tepsiben sült verziót, mert elmondása szerint rettegett attól, hogy felesége elhagyja, amiért 2020 környéként jó pár kilót felszedett.

A bundás kenyér fogyókúra edzéssel ötvözve remekül sikerült – Gordon Ramsay azóta is boldogan él feleségével, Tana Ramsay-vel, és nemrégiben még lányát is az oltárhoz kísérte. Próbáld ki ezt az egyszerűen elkészíthető, fitt, tepsis bundáskenyér receptet!

Bundás kenyér: gyerekek és felnőttek kedvence.

Forrás: Shutterstock

Tepsiben sült fitt bundáskenyér

Ha sütőben készíted, nem kell tartanod attól, hogy egy dekát is tartósan hízol. Egyetlen hátránya, hogy egy picit több ideig tart az elkészítése, de hidd el, megéri várni rá. A teljes kiőrlésű kenyér tele van rosttal, ami támogatja a megfelelő emésztést, a növényi tej pedig remek alternatíva, ha tehéntej-allergiától szenvedsz.