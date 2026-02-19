Nyugi, Gordon Ramsey fitt bundás kenyerével meglesz az a beach body!

Gyermekként szinte egyáltalán nem kattogunk a tudatos étkezésen. Egyszerűen csak élvezzük az ízeket, előszeretettel kóstoljuk meg a hamburgert, a pop cornt, a menzás ételeket és az olajjal átitatott meleg bundás kenyeret is. Aztán eltelik 10-15 év, és „jó útra térünk”: vigyázunk a vonalainkra és messzire elkerüljük az ínycsiklandó bundás kenyérnek még az illatát is. Szerinted jól van ez így? Pedig ízletes, a gyermekkorodra emlékeztető bundázott reggelit már korszerű, fitt verzióban is készíthetsz, csupán egy tepsi szükséges hozzá és néhány hozzávaló.
Tápláló bundás kenyér kalóriaszegény változatban
- A bundás kenyér legalább akkora kedvenc, mint a kakaós csiga. Jó hír, hogy bundás kenyérből is létezik egyészséges, kalóriaszegény változat.
- Hogyan készítheted el a fitt, tepsis bundás kenyeret Gordon Ramsay receptje alapján?
- Ne fél a kilóktól, egyáltalán nem fog hízlalni ez a változat.
A bundás kenyeret legszívesebben minden vasárnap elfogyasztanánk egy bögre citromos teával vagy kakaóval, a gond csupán az, hogy tocsog az olajban a fehér lisztből készült kenyér, ami tökéletesen képes tönkretenni az alakod. Ha szeretnél jót enni, de nem szeretnél hízni, íme egy tökéletes alternatíva, egyenesen Gordon Ramsay konyhájából.
A sztárséf eredetileg saját fogyókúrájához találta ki ezt a fitt, tepsiben sült verziót, mert elmondása szerint rettegett attól, hogy felesége elhagyja, amiért 2020 környéként jó pár kilót felszedett.
A bundás kenyér fogyókúra edzéssel ötvözve remekül sikerült – Gordon Ramsay azóta is boldogan él feleségével, Tana Ramsay-vel, és nemrégiben még lányát is az oltárhoz kísérte. Próbáld ki ezt az egyszerűen elkészíthető, fitt, tepsis bundáskenyér receptet!
Tepsiben sült fitt bundáskenyér
Ha sütőben készíted, nem kell tartanod attól, hogy egy dekát is tartósan hízol. Egyetlen hátránya, hogy egy picit több ideig tart az elkészítése, de hidd el, megéri várni rá. A teljes kiőrlésű kenyér tele van rosttal, ami támogatja a megfelelő emésztést, a növényi tej pedig remek alternatíva, ha tehéntej-allergiától szenvedsz.
Hozzávalók
- 3 tojás
- 5 szelet teljes kiőrlésű toast kenyér
- növényi tej
- kókuszzsír vagy olívaolaj
Elkészítés lépésről lépésre
1. Melegítsd elő a sütőt 170 fokra.
2. A kenyérszeleteket áztasd be a növényi tejbe, de vigyázz, ne tunkold sokáig, csak épp addig, hogy a kenyerek egy kicsit megszívhassák magukat.
3. Forgasd bele a szeleteket az előzetesen felvert, sózott tojásba. Ha aggódsz a koleszterined miatt, elkészítheted a bundát csak tojásfehérjéből is, mint a személyi edzők.
4. Bélelj ki egy tepsit sütőpapírral, helyezd rá szépen a kenyereket, vékonyan kenegesd meg mindkét oldalukat egy kis kókusz- vagy olívaolajjal, majd süsd őket addig, amíg kicsit meg nem pirulnak.
5. Fordíts meg a kenyérszeleteket, hogy a másik oldal is szép pirulós lehessen.
Az almaszósz elkészítése
2-3 nagyobb almát moss és hámozz meg, kockázd fel, majd tegyük lábasba. Önts rá annyi vizet, hogy ellepje, és lassú tűzön, lefedve addig főzd, míg meg nem puhul. Botmixerrel pürésítsd, adjuk hozzá a édesítőszert, fahéjat, egy csepp citromot, és már kész is van. Csak rá kell csorgatnod a forró bundás kenyérre.
Fogyaszthatod üresen, egy kevés fokhagymával, némi sóval, de szórhatsz rá reszelt mozzarella sajtot is. A lényeg, hogy ne azon kattogj, mennyit fogsz hízni. Semennyit nem fogsz, és különben is, hetente egyszer bőven belefér ennyi kényeztetés a testednek és a lelkednek.
Látod? A bundás kenyeret is el lehet készíteni egészségesebb változatban. Kívánjuk, hogy induljon a napod energiával és bűntudat nélkül!
