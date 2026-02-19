A hiszti kezelése: öt tuti trükk, amitől azonnal elcsitul a gyerek

Az egyik legrosszabb rémálom szülőként, ha nekiáll cirkuszolni a gyerek a bolt kellős közepén. Ismerős a szituáció, a feszültség a boltban? A zsúfolt szupermarketben üvölt a csemetéd, mert követel magának valamit, vagy a pénztár előtti utolsó métereken vöröslő fejjel veti magát a földre. Te pedig ott állsz megrakott kosárral a sorban, és legszívesebben a föld alá süllyednél. A hiszti kezelése pedig nem lehetetlen: némi pszichológia és egy kis színészi játék kell hozzá. Mutatjuk, hogyan vészeld át a bevásárlást anélkül, hogy ideg-összeroppanást kapnál, és következő utad a gyerekpszichológus legyen. Íme a öt legtutibb módszer.

Hiszti kezelése a boltban nem könnyű, igyekezzünk különféle praktikákkal megnyugtatni

Forrás: 123rf.com

1. Súgással kizökkentheted

Amikor a gyerek 100 decibellel visít az üzletben, ne próbáld túlkiabálni. Sőt, pont az ellenkezőjét tedd! Hajolj közel a füléhez és súgj bele valami teljesen váratlant, titokzatosat. Például azt, hogy „van a zsebemben egy titkos kincs”, vagy azt, hogy „tudod, mit láttam az előbb a zöldséges pultnál?”. A gyereknek abba kell hagynia az üvöltést ahhoz, hogy hallja, mit mondasz — ezzel kizökkentheted, mert kíváncsiságra ösztönzöd. Igazi szuper anya leszel.

2. Hiszti kezelése a láthatatlan kívánságlistával

A legtöbb gyerekhiszti abból adódik a boltban, hogy nem vetted meg az áhított csokit vagy a játékot. Ne menj bele „a nem vesszük meg, de akarom” harcba. Helyette mondd azt, hogy valóban szuperül néz ki, vegyük fel a születésnapi kívánságlistára! Vedd elő a telefonod és fotózd le. Ezzel azt üzened, hogy elismered a vágyát, ő pedig úgy érzi, hogy elért valamit.

3. Adjunk feladatot neki

A gyerekek sokszor unatkoznak a boltban, és könnyebben nekiállnak hisztizni. Ha már eleve úgy megyünk be az üzletbe, hogy ő a beszerzési főnök, akkor nem lesz kedve drámázni. Megkérdezhetjük tőle, hogy vajon merre vannak a szép piros almák vagy uborka-szépségversenyt is játszhattok, azaz megkéred a gyermeked, hogy segítsen kiválasztani a legszebb zöldséget. A pénztárszalagra is ügyesen felpakolhatja a holmikat. Ezzel úgy érzi, hogy szükség van rá és figyelme a feladatra összpontosul, nem pedig a követelésre. Ezzel nem töröd darabokra a szívét.