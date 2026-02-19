Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A hiszti kezelése: öt tuti trükk, amitől azonnal elcsitul a gyerek

Getty Images - Ekaterina Goncharova
gyereknevelés hiszti család
Fodor Borbála
2026.02.19.
A boltban hisztiző gyereknél nincs is kínosabb helyzet, pedig a hiszti kezelése nem is olyan bonyolult. Íme öt trükk, amitől a kiborult ifjú azonnal lecsillapodik.

Az egyik legrosszabb rémálom szülőként, ha nekiáll cirkuszolni a gyerek a bolt kellős közepén. Ismerős a szituáció, a feszültség a boltban? A zsúfolt szupermarketben üvölt a csemetéd, mert követel magának valamit, vagy a pénztár előtti utolsó métereken vöröslő fejjel veti magát a földre. Te pedig ott állsz megrakott kosárral a sorban, és legszívesebben a föld alá süllyednél. A hiszti kezelése pedig nem lehetetlen: némi pszichológia és egy kis színészi játék kell hozzá. Mutatjuk, hogyan vészeld át a bevásárlást anélkül, hogy ideg-összeroppanást kapnál, és következő utad a gyerekpszichológus legyen. Íme a öt legtutibb módszer.

Hiszti kezelése a boltban nem könnyű
Hiszti kezelése a boltban nem könnyű, igyekezzünk különféle praktikákkal megnyugtatni
Forrás:  123rf.com

 

Hiszti kezelése mesterfokon

  • Kizökkentés
  • Kívánságlista
  • Feladat
  • Keresőjáték
  • Humor

Ezeket a módszereket vetheted be a hiszti kezelésére

1. Súgással kizökkentheted

Amikor a gyerek 100 decibellel visít az üzletben, ne próbáld túlkiabálni. Sőt, pont az ellenkezőjét tedd! Hajolj közel a füléhez és súgj bele valami teljesen váratlant, titokzatosat. Például azt, hogy „van a zsebemben egy titkos kincs”, vagy azt, hogy „tudod, mit láttam az előbb a zöldséges pultnál?”. A gyereknek abba kell hagynia az üvöltést ahhoz, hogy hallja, mit mondasz — ezzel kizökkentheted, mert kíváncsiságra ösztönzöd. Igazi szuper anya leszel.

2. Hiszti kezelése a láthatatlan kívánságlistával

A legtöbb gyerekhiszti abból adódik a boltban, hogy nem vetted meg az áhított csokit vagy a játékot. Ne menj bele „a nem vesszük meg, de akarom” harcba. Helyette mondd azt, hogy valóban szuperül néz ki, vegyük fel a születésnapi kívánságlistára! Vedd elő a telefonod és fotózd le. Ezzel azt üzened, hogy elismered a vágyát, ő pedig úgy érzi, hogy elért valamit.

3. Adjunk feladatot neki

A gyerekek sokszor unatkoznak a boltban, és könnyebben nekiállnak hisztizni. Ha már eleve úgy megyünk be az üzletbe, hogy ő a beszerzési főnök, akkor nem lesz kedve drámázni. Megkérdezhetjük tőle, hogy vajon merre vannak a szép piros almák vagy uborka-szépségversenyt is játszhattok, azaz megkéred a gyermeked, hogy segítsen kiválasztani a legszebb zöldséget. A pénztárszalagra is ügyesen felpakolhatja a holmikat. Ezzel úgy érzi, hogy szükség van rá és figyelme a feladatra összpontosul, nem pedig a követelésre. Ezzel nem töröd darabokra a szívét.

4. Hiszti kezelése „keresd meg!” játékkal

A pénztár a legveszélyesebb zóna, de elkerülhetetlen. Minden szemmagasságban van, tele cukorkákkal, apró kacatokkal, vagyis a hiszti melegágya. Itt bevetheted a megfigyelős játékot azzal, hogy vezesd el a figyelmét a polcokról és játssz vele „keresd meg!” játékot. Például bevetheted a detektíves játékot: kérdezhetsz olyasmit, hogy „hány nénin látsz fehér sapkát?” vagy „szerinted hány embernek van itt szemüvege?”. A számolás és a keresés leköti a gyereket, és a hiszti háttérbe szorul.

5. A humor a végső fegyver

Ha már beütött a krach, a gyerek a földön fekszik, felejtsd el a retró nevelést. Guggolj le hozzá, hogy egy magasságban legyetek. Próbálj meg valami vicceset mondani, például azt, hogy „ha te most itt maradsz a földön és én ideköltözöm, vajon itt lesz nekünk kényelmesebb, vagy inkább a müzliknél aludjunk?”. Esetleg egy banánnal elkezdhetsz telefonálni — a humor a legerősebb feszültségoldó, ami létezik, nem kell azonnal gyerekpszichológushoz rohanni.

A boltban kiakadt gyereket sokszor nehéz kezelni, de egy kis türelemmel és fifikával minden kicsi kenyérre kenhető.

