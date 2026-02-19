Időjárás: több vármegyére figyelmeztetést adtak ki havazás és ónos eső miatt

Délnyugat, illetve nyugat felől fokozatosan sűrűsödik a felhőzet, csütörtök reggelre pedig az ország nagy részén borult időjárás várható. A nap első felében az északkeleti megyékben még előfordulhat zápor, hózápor, a Dunántúlra pedig nagy valószínűsággel eső vagy hó érkezik. Átmenetileg ónos eső is kialakulhat. A szél többnyire délire, délkeletire fordul, erőssége általában mérsékelt marad.

Időjárás: több megyére figyelmeztetést adtak ki havazás miatt

Forrás: Getty Images

Az éjszakai órákban a hőmérséklet mínusz 8 és plusz 1 fok között alakul. A déli megyékben rövid időre a nap is kisüthet, de összességében felhős idő lesz a jellemző.

Időjárás: több vármegyében figyelmeztetés van érvényben

Több vármegyére figyelmeztetést adtak ki. Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád területén havazás miatt, míg Vas és Veszprém vármegyében ónos eső veszélye miatt lépett életbe a riasztás - írja a Köpönyeg.

Az Északi-középhegység térségében elsősorban havazásra lehet számítani, másutt inkább havas eső, illetve eső valószínű. A délutáni órákban délnyugat felől újabb csapadéktömb érkezhet: az Alpokalján inkább hó, máshol eső hullhat. A keleti, délkeleti szél többfelé megélénkül. A nappali hőmérséklet jelentős eltéréseket mutathat, 0 és plusz 15 fok között alakul.

