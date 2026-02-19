Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 19., csütörtök Zsuzsanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
előrejelzés

Időjárás: több vármegyére figyelmeztetést adtak ki havazás és ónos eső miatt

előrejelzés havazás ónos eső
Life.hu
2026.02.19.
A néhány napos enyhülés után ismét változékony, többfelé csapadékos időjárásra kell készülni. Egy Magyarországtól délnyugatra kialakuló mediterrán ciklon határozza meg a következő napok időjárását.

Délnyugat, illetve nyugat felől fokozatosan sűrűsödik a felhőzet, csütörtök reggelre pedig az ország nagy részén borult időjárás várható. A nap első felében az északkeleti megyékben még előfordulhat zápor, hózápor, a Dunántúlra pedig nagy valószínűsággel eső vagy hó érkezik. Átmenetileg ónos eső is kialakulhat. A szél többnyire délire, délkeletire fordul, erőssége általában mérsékelt marad.

Időjárás: több megyére figyelmeztetést adtak ki havazás miatt
Időjárás: több megyére figyelmeztetést adtak ki havazás miatt
Forrás: Getty Images

Az éjszakai órákban a hőmérséklet mínusz 8 és plusz 1 fok között alakul. A déli megyékben rövid időre a nap is kisüthet, de összességében felhős idő lesz a jellemző.

Időjárás: több vármegyében figyelmeztetés van érvényben

Több vármegyére figyelmeztetést adtak ki. Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád területén havazás miatt, míg Vas és Veszprém vármegyében ónos eső veszélye miatt lépett életbe a riasztás - írja a Köpönyeg

Az Északi-középhegység térségében elsősorban havazásra lehet számítani, másutt inkább havas eső, illetve eső valószínű. A délutáni órákban délnyugat felől újabb csapadéktömb érkezhet: az Alpokalján inkább hó, máshol eső hullhat. A keleti, délkeleti szél többfelé megélénkül. A nappali hőmérséklet jelentős eltéréseket mutathat, 0 és plusz 15 fok között alakul.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Visszatér a kemény tél: több megyében jelentős havazásra készülhetünk, 20 centi is eshet

Hamarosan ismét téliesre fordula az időjárás: csütörtöktől havazás, havas eső és ónos eső is éri el az országot, péntekre pedig többfelé fagypont alatti hőmérsékletre kell számítani. Az Operatív Törzs arra figyelmeztet, hogy mindenki tájékozódjon az aktuális meteorológiai helyzetről, mielőtt útnak indulna.

Csárdás szólt a téli olimpián – piros-fehér-zöldben kápráztatta el a közönséget a műkorcsolyázó – videó

Látványos koreográfiával és csodás, piros-fehér-zöld ruhában lépett jégre a milánói–cortinai téli olimpián Sofia Samodelkina. A kazah műkorcsolyázó csárdásra épülő rövidprogramja nemcsak a jégcsarnok közönségét, hanem közvetítést figyelő nézőket is elvarázsolta.

Ilyen versenytársra nem számítottak! Farkaskutya üldözte a célig a sífutónőket a téli olimpián – Videó

Váratlan jelenet borzolta a kedélyeket a milánói téli olimpián: egy farkasra nagyon hasonlító kutya tűnt fel a sífutóverseny hajrájában, és egészen a célvonalig követte a versenyzőket. A nézők egy része imádta a jelenetet, mások szerint azonban komoly bajt is okozhatott volna az állat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu