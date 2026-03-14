Pezsgő, arany szobrocskák és féktelen buli: az eddigi Vanity Fair Oscar Partyk legizgalmasabb pillanatai

Az év legjobban várt eseménye kétségkívül a Vanity Fair Oscar Party, ahol Hollywood színe-java együtt pezsgőzik. Míg a gála szigorúan szakmáról szól, a bulin már a Kardashian-klán és a zeneipar legnagyobb popdívái is feltűnnek. Less be velünk a kulisszák mögé: mutatjuk az elmúlt évek legikonikusabb pillanatait!

Gigi Hadid és Lily Aldridge szupermodellek a 2023-as Oscar after partyján.

Forrás: Getty Image

Az eddigi Vanity Fair Oscar Partyk legikonikusabb pillanatai Minden Oscar-gálát egy exkluzív after party követ, és ez a hagyomány már évtizedek óta tart.

A gála résztvevőihez Hollywood celebjei is csatlakoznak egy felejthetetlen éjszakára.

A Vanity Fair Oscar Party vitathatatlanul az év legexkluzívabb eseménye. Míg a gálán csak a filmművészet legnagyobb ikonjai vehetnek részt, az azt követő after party már jóval lazább szabályok szerint játszik. Ezért fordulhat elő, hogy a vörös szőnyegen olyan bulikirálynők is tiszteletüket teszik, mint Kim Kardashian, Sabrina Carpenter vagy Doja Cat. Ezek az esték a legváratlanabb találkozásokról híresek: egy elejtett csevej a két Oscar-díjas Rami Malek és Billie Eilish között, Doja Cat a fenekét rázza Sarah Paulsonnak vagy a szokatlan látvány, hogy Kylie Jenner a legendás Christopher Nolan társaságában van – és ezek azok a pillanatok, amikre mindenki vadászik!

Mi is az a Vanity Fair Oscar Party?

A rendezvény 1994-es debütálása óta valóságos popkulturális intézménnyé nőtte ki magát. Míg a gála vörös szőnyegét szigorú protokoll és elegáns feszültség uralja, az after party már a féktelen ünneplésről szól. Bár a bejáratnál itt is vakuvihar fogadja a hírességeket, odabent mérföldekkel kötetlenebb a légkör: Hollywood krémje végre fellélegezhet, és egy felejthetetlen éjszakával tehet pontot a díjszezon végére.

A sztárok többsége ilyenkor tetőtől talpig flitteres, ragyogó buliszettekbe bújik, hogy ők maguk is megidézzék a diszkógömbök fényét. A gála után mindössze egy-két órájuk marad a villámgyors outfit-váltásra, mielőtt bellibbekének az after party vörös szőnyegére. Bár a bevonulás itt is látványos, és néha becsúszik egy-egy merészebb villantás is, az igazi izgalmak nem a bejáratnál, hanem bent zajlanak – pontosan úgy, ahogy minket is a színfalak mögötti titkok érdekelnek a legjobban!