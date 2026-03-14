Pezsgő, arany szobrocskák és féktelen buli: az eddigi Vanity Fair Oscar Partyk legizgalmasabb pillanatai

Az év legjobban várt eseménye kétségkívül a Vanity Fair Oscar Party, ahol Hollywood színe-java együtt pezsgőzik. Míg a gála szigorúan szakmáról szól, a bulin már a Kardashian-klán és a zeneipar legnagyobb popdívái is feltűnnek. Less be velünk a kulisszák mögé: mutatjuk az elmúlt évek legikonikusabb pillanatait!
- A gála résztvevőihez Hollywood celebjei is csatlakoznak egy felejthetetlen éjszakára.
- A gála résztvevőihez Hollywood celebjei is csatlakoznak egy felejthetetlen éjszakára.
- Galériánkban összegyűjtöttük az eddigi évek legizgalmasabb kulisszafotóit, hogy elmerülhess a hollywoodi partyzásban.
A Vanity Fair Oscar Party vitathatatlanul az év legexkluzívabb eseménye. Míg a gálán csak a filmművészet legnagyobb ikonjai vehetnek részt, az azt követő after party már jóval lazább szabályok szerint játszik. Ezért fordulhat elő, hogy a vörös szőnyegen olyan bulikirálynők is tiszteletüket teszik, mint Kim Kardashian, Sabrina Carpenter vagy Doja Cat. Ezek az esték a legváratlanabb találkozásokról híresek: egy elejtett csevej a két Oscar-díjas Rami Malek és Billie Eilish között, Doja Cat a fenekét rázza Sarah Paulsonnak vagy a szokatlan látvány, hogy Kylie Jenner a legendás Christopher Nolan társaságában van – és ezek azok a pillanatok, amikre mindenki vadászik!
Mi is az a Vanity Fair Oscar Party?
A rendezvény 1994-es debütálása óta valóságos popkulturális intézménnyé nőtte ki magát. Míg a gála vörös szőnyegét szigorú protokoll és elegáns feszültség uralja, az after party már a féktelen ünneplésről szól. Bár a bejáratnál itt is vakuvihar fogadja a hírességeket, odabent mérföldekkel kötetlenebb a légkör: Hollywood krémje végre fellélegezhet, és egy felejthetetlen éjszakával tehet pontot a díjszezon végére.
A sztárok többsége ilyenkor tetőtől talpig flitteres, ragyogó buliszettekbe bújik, hogy ők maguk is megidézzék a diszkógömbök fényét. A gála után mindössze egy-két órájuk marad a villámgyors outfit-váltásra, mielőtt bellibbekének az after party vörös szőnyegére. Bár a bevonulás itt is látványos, és néha becsúszik egy-egy merészebb villantás is, az igazi izgalmak nem a bejáratnál, hanem bent zajlanak – pontosan úgy, ahogy minket is a színfalak mögötti titkok érdekelnek a legjobban!
A dekoráció és a tematika évente változik, a bársony boxok, a neonfények és a diszkógömbök mégis szinte kötelező elemei az enteriőrnek. Az Oscar bulin a sztárok exkluzív koktélokkal koccinthatnak, a menü pedig imádni valóan kontrasztos: a pezsgő mellé gyakran pizzát, hamburgert vagy más street food falatkákat szolgálnak fel. Hiszen valljuk be, van abban valami végtelenül bájos és emberi, amikor egy szupermodell full glam sminkben, estélyiben tol be egy dupla sajtburgert.
Tekintsd meg további sztáros after partys cikkeinket is: