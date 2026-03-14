Pezsgő, arany szobrocskák és féktelen buli: az eddigi Vanity Fair Oscar Partyk legizgalmasabb pillanatai

A nívós díjátadókat mindig egy exkluzív after party koronázza meg, ahol végre a világsztárok is elengedhetik magukat. Összegyűjtöttük az eddigi évek Vanity Fair Oscar Partyjainak legikonikusabb kulisszafotóit, és ezeket a pillanatokat neked is látnod kell!

Az év legjobban várt eseménye kétségkívül a Vanity Fair Oscar Party, ahol Hollywood színe-java együtt pezsgőzik. Míg a gála szigorúan szakmáról szól, a bulin már a Kardashian-klán és a zeneipar legnagyobb popdívái is feltűnnek. Less be velünk a kulisszák mögé: mutatjuk az elmúlt évek legikonikusabb pillanatait!

Gigi Hadid és Lily Aldridge szupermodellek a 2023-as Oscar after partyján.
Az eddigi Vanity Fair Oscar Partyk legikonikusabb pillanatai

  • Minden Oscar-gálát egy exkluzív after party követ, és ez a hagyomány már évtizedek óta tart.  
  • A gála résztvevőihez Hollywood celebjei is csatlakoznak egy felejthetetlen éjszakára.
  • Galériánkban összegyűjtöttük az eddigi évek legizgalmasabb kulisszafotóit, hogy elmerülhess a hollywoodi partyzásban.

A Vanity Fair Oscar Party vitathatatlanul az év legexkluzívabb eseménye. Míg a gálán csak a filmművészet legnagyobb ikonjai vehetnek részt, az azt követő after party már jóval lazább szabályok szerint játszik. Ezért fordulhat elő, hogy a vörös szőnyegen olyan bulikirálynők is tiszteletüket teszik, mint Kim Kardashian, Sabrina Carpenter vagy Doja Cat. Ezek az esték a legváratlanabb találkozásokról híresek: egy elejtett csevej a két Oscar-díjas Rami Malek és Billie Eilish között, Doja Cat a fenekét rázza Sarah Paulsonnak vagy a szokatlan látvány, hogy Kylie Jenner a legendás Christopher Nolan társaságában van – és ezek azok a pillanatok, amikre mindenki vadászik!

Mi is az a Vanity Fair Oscar Party?

A rendezvény 1994-es debütálása óta valóságos popkulturális intézménnyé nőtte ki magát. Míg a gála vörös szőnyegét szigorú protokoll és elegáns feszültség uralja, az after party már a féktelen ünneplésről szól. Bár a bejáratnál itt is vakuvihar fogadja a hírességeket, odabent mérföldekkel kötetlenebb a légkör: Hollywood krémje végre fellélegezhet, és egy felejthetetlen éjszakával tehet pontot a díjszezon végére. 

A sztárok többsége ilyenkor tetőtől talpig flitteres, ragyogó buliszettekbe bújik, hogy ők maguk is megidézzék a diszkógömbök fényét. A gála után mindössze egy-két órájuk marad a villámgyors outfit-váltásra, mielőtt bellibbekének az after party vörös szőnyegére. Bár a bevonulás itt is látványos, és néha becsúszik egy-egy merészebb villantás is, az igazi izgalmak nem a bejáratnál, hanem bent zajlanak – pontosan úgy, ahogy minket is a színfalak mögötti titkok érdekelnek a legjobban!

A dekoráció és a tematika évente változik, a bársony boxok, a neonfények és a diszkógömbök mégis szinte kötelező elemei az enteriőrnek. Az Oscar bulin a sztárok exkluzív koktélokkal koccinthatnak, a menü pedig imádni valóan kontrasztos: a pezsgő mellé gyakran pizzát, hamburgert vagy más street food falatkákat szolgálnak fel. Hiszen valljuk be, van abban valami végtelenül bájos és emberi, amikor egy szupermodell full glam sminkben, estélyiben tol be egy dupla sajtburgert. 

Kattints a galériánkra és nézd meg az eddigi legikonikusabb Oscar after party pillanatokat! 

Doja Cat a fenekét dörgölőzte Sarah Paulson színésznőhöz a 2025-ös Oscar after partyn.
Tekintsd meg további sztáros after partys cikkeinket is:

Amikor Hollywood vad bulizásba kezd: a SAG-gála after partyjának kulisszafotói

Hollywood krémje ledobta a magassarkút és megmutatta, milyen az igazi felhőtlen ünneplés!

Nem volt fék az éjszakában: exkluzív fotókon a BAFTA-gála utáni buli

A vörös szőnyeg csupán a bemelegítés volt! A BAFTA after partyján a világsztárok elengedték a protokollt, és merészebb, dögösebb, sőt, meglepően játékos szettekben ünnepelték az év egyik legnagyobb filmes estéjét. Nézd meg galériánkban a buli legnagyobb sztárjait!

Amikor eldurvul a buli: mutatjuk, milyen szettekben buliztak a sztárok a Grammy after partyján

Ha azt hitted, hogy a sztárok nem tudták felülmúlni önmagukat, akkor tévedsz!

 

