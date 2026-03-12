Nicole Kidman elárulta, melyik volt élete legrosszabb filmes csókja - Videó

Hiába a számtalan díj, amelyet a Hatalmas kis hazugságok című sorozattal nyert Nicole Kidman, a forgatások nehézségei a mai napig élénken élnek benne. Kiderült ugyanis, hogy a színésznő nem szívesen csókolózott a sorozatbeli partnerével, Alexander Skarsgarddal. A világsztár most egy friss interjújában árulta el, hogy miért voltak számára gusztustalanok ezek a csókjelenetek.

Nicole Kidman legrosszabb csókja a Hatalmas kis hazugságok című sorozatban csattant el

Forrás: Getty Images North America

Nicole Kidman elárulta, hogy mit tart a legvisszataszítóbb férfi tulajdonságnak

Az Oscar-díjas színésznő nemrég arról beszélt, hogy egyszerűen ki nem állhatja, ha valaki nem figyel oda a szájszagára. Kidman szerint semmit nem utál jobban annál, mint amikor egy férfi evés után szeretne csókolózni vele. A Hatalmas kis hazugságok forgatása alatt Alexander Skarsgard azonban többször is eljátszotta ezt a színésznővel.

„Alexander közvetlenül a csókjelenetünk előtt kezdett el falatozni egy falafeles szendvicset. Én kiabálni kezdtem vele, hogy: Nem, nem nem! Alex, beléd kellene szeretnem és meg kellene csókolnom téged, úgyhogy most azonnal tedd el azt a falafelt. Biztos vagyok benne, hogy soha többet nem evett falafelt életében. A sokaid ilyen eset után azt mondtam neki, hogy mielőtt legközelebb megcsókolna vagy szexjelenetet forgatnánk, ne egyen" – nyilatkozta a színésznő. Kidman szerint a forgatások folytatódtak, azonban továbbra is problémát okozott neki, hogy érezte a színésztársa leheletének szagát, ezért nem igazán élvezte ezeket a pillanatokat.

„Ez egy döntő pont a számomra, lehetsz te a leghelyesebb vagy a leggazdagabb srác, ha rossz lehellettel jössz felém, akkor megállítalak" – zárta sorait a színésznő.

Ennek ellenére elkészült a sorozat, amely elnyerte a kritikusok és a rajongók tetszését is. Hamarosan pedig újabb évaddal bővülhet a széria.

