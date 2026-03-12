Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 12., csütörtök Gergely

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
forgatás

Nicole Kidman elárulta, melyik volt élete legrosszabb filmes csókja - Videó

forgatás csókjelenet szájszag Nicole Kidman
Komáromi Bence
2026.03.12.
Az Oscar-díjas színésznő kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy melyik színésszel volt a legnehezebb romantikus jeleneteket forgatnia. Kiderült, hogy Nicole Kidman Golden Globe-díjas szerepe a Hatalmas kis hazugságokban váratlan nehézségeket okozott a számára.

Hiába a számtalan díj, amelyet a Hatalmas kis hazugságok című sorozattal nyert Nicole Kidman, a forgatások nehézségei a mai napig élénken élnek benne. Kiderült ugyanis, hogy a színésznő nem szívesen csókolózott a sorozatbeli partnerével, Alexander Skarsgarddal. A világsztár most egy friss interjújában árulta el, hogy miért voltak számára gusztustalanok ezek a csókjelenetek.

Nicole Kidman legrosszabb csókja a Hatalmas kis hazugságok című sorozatban csattant el
Nicole Kidman legrosszabb csókja a Hatalmas kis hazugságok című sorozatban csattant el
Forrás: Getty Images North America

Nicole Kidman elárulta, hogy mit tart a legvisszataszítóbb férfi tulajdonságnak

Az Oscar-díjas színésznő nemrég arról beszélt, hogy egyszerűen ki nem állhatja, ha valaki nem figyel oda a szájszagára. Kidman szerint semmit nem utál jobban annál, mint amikor egy férfi evés után szeretne csókolózni vele. A Hatalmas kis hazugságok forgatása alatt Alexander Skarsgard azonban többször is eljátszotta ezt a színésznővel.

„Alexander közvetlenül a csókjelenetünk előtt kezdett el falatozni egy falafeles szendvicset. Én kiabálni kezdtem vele, hogy: Nem, nem nem! Alex, beléd kellene szeretnem és meg kellene csókolnom téged, úgyhogy most azonnal tedd el azt a falafelt. Biztos vagyok benne, hogy soha többet nem evett falafelt életében. A sokaid ilyen eset után azt mondtam neki, hogy mielőtt legközelebb megcsókolna vagy szexjelenetet forgatnánk, ne egyen"nyilatkozta a színésznő. Kidman szerint a forgatások folytatódtak, azonban továbbra is problémát okozott neki, hogy érezte a színésztársa leheletének szagát, ezért nem igazán élvezte ezeket a pillanatokat.

„Ez egy döntő pont a számomra, lehetsz te a leghelyesebb vagy a leggazdagabb srác, ha rossz lehellettel jössz felém, akkor megállítalak" – zárta sorait a színésznő.

Ennek ellenére elkészült a sorozat, amely elnyerte a kritikusok és a rajongók tetszését is. Hamarosan pedig újabb évaddal bővülhet a széria.

A Nicole Kidmannel kapcsolatos további cikkeinket itt tudod elolvasni:

Nicole Kidman először beszélt a válásáról: ezt mondta exférjéről és a családjáról

Nicole Kidman először szólalt meg nyilvánosan a válásáról. A színésznő a Variety magazinnak adott friss interjújában beszélt arról, hogyan próbálja feldolgozni a szakítást, amely közel húsz év után következett be.

Nicole Kidman egy sorozatgyilkos nyomába ered az Amazon legújabb krimisorozatában

Március 11-én debütál a Scarpetta.

Nicole Kidman berágott Keith Urbanra: hatalmas problémával néznek szembe

A gyerekelhelyezési per lezárult, a vagyonukat felosztották, ám az még mindig kérdéses, hogy mi lesz az állataik sorsa. Nicole Kidman és Keith Urban Nashville-i farmján egyenlőre személyzet gondoskodik a miniállatkertnek is beillő állatseregletről, ám arról még nem egyeztek meg, mi lesz a végleges megoldás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu