Nem volt 5 óra Hollywoodban: kifelejtették a megemlékezésből Eric Dane-t az Oscar-gálán

A közösségimédia-felhasználók egy pillanat alatt reagálnak, ha valaki hibázik: így történt ez a 2026-os Oscar-gálán is, ahol nemes egyszerűséggel megfeledkeztek a szervezők Eric Dane-ről.

Eric Dane elképesztő népszerűségnek örvendett a Grace Klinikának hála.

Forrás: Disney General Entertainment Con

Március 15-én hajnalban zajlott a 98. Oscar-díjátadó.

Mint minden évben, az esemény egyik legmeghatóbb pillanata az In Memorian blokk volt.

A rajongók azonban felháborodottan vették észre, hogy Eric Dane neve kimaradt a felsorolásból.

Az Oscar-gála Hollywood igazi legendáiról szól és arról, hogy az ő emlékük és örökségük az idők végezetéig tovább él a vásznon. Épp ezért különösen fájó, amikor egy milliók által szeretett művész neve kimarad a megemlékezésből.

Az idei eseményen, mint minden évben egy megható külön blokkal emlékeztek azokról a filmiparban dolgozó művészekről, akiket idén veszítettünk el: nagy örömünkre a legendás filmrendező, Tarr Béla neve is elhangzott és a csodálatos Diane Keaton szellemi örökségét is felidézték, ám döbbenten vettük tudomásul, hogy a február 19-én elhunyt Eric Dane-re még egy mondat erejéig sem emlékeztek meg.

Pedig az ALS-ben szenvedő színész karrierje során számos népszerű produkcióban szerepelt: legtöbben talán a kultikussá vált Grace Klinika McCsábítójaként ismerték, ahol pillanatok alatt a nézők egyik kedvenc karakterévé vált. Karizmája, laza eleganciája, sármja és laza humora a legtöbb nő szívét megdobogtatta, épp ezért sokkolt bennünket, amikor a gála megemlékező montázsa az ő neve nélkül ért véget.

A közösségi médiában nem meglepő módon azonnal elindult a találgatás, hogy hogyan eshetett ez meg, a rajongók pedig valósággal őrjöngenek.

Eric Dane a halála előtt az Eufória új évadát forgatta, utolsó munkáját április 12-től tekinthetik meg a nézők.