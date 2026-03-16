Nem volt 5 óra Hollywoodban: kifelejtették a megemlékezésből Eric Dane-t az Oscar-gálán

NBCUniversal - NBC
gyász Oscar 2026 Eric Dane
Nagy Kata
2026.03.16.
Bár a díjátadók világa a csillogásról és az örömről szól, néha az ünneplést fájdalmas hiány árnyékolja be. A 2026-os Oscar-gála In Memorian blokkja után sok néző értetlenül állt a képernyő előtt: a rajongók ugyanis hiányolták a közelmúltban elhunyt Eric Dane nevét a megemlékezésből.

A közösségimédia-felhasználók egy pillanat alatt reagálnak, ha valaki hibázik: így történt ez a 2026-os Oscar-gálán is, ahol nemes egyszerűséggel megfeledkeztek a szervezők Eric Dane-ről. 

Eric Dane Mark Sloan szerepében a Grace Klinikában
Eric Dane elképesztő népszerűségnek örvendett a Grace Klinikának hála. 
Egy szóval sem említették Eric Dane-t az idei Oscar-gálán

  • Március 15-én hajnalban zajlott a 98. Oscar-díjátadó. 
  • Mint minden évben, az esemény egyik legmeghatóbb pillanata az In Memorian blokk volt. 
  • A rajongók azonban felháborodottan vették észre, hogy Eric Dane neve kimaradt a felsorolásból. 

Az Oscar-gála Hollywood igazi legendáiról szól és arról, hogy az ő emlékük és örökségük az idők végezetéig tovább él a vásznon. Épp ezért különösen fájó, amikor egy milliók által szeretett művész neve kimarad a megemlékezésből. 

Az idei eseményen, mint minden évben egy megható külön blokkal emlékeztek azokról a filmiparban dolgozó művészekről, akiket idén veszítettünk el: nagy örömünkre a legendás filmrendező, Tarr Béla neve is elhangzott és a csodálatos Diane Keaton szellemi örökségét is felidézték, ám döbbenten vettük tudomásul, hogy a február 19-én elhunyt Eric Dane-re még egy mondat erejéig sem emlékeztek meg. 

Pedig az ALS-ben szenvedő színész  karrierje során számos népszerű produkcióban szerepelt: legtöbben talán a kultikussá vált Grace Klinika McCsábítójaként ismerték, ahol pillanatok alatt a nézők egyik kedvenc karakterévé vált. Karizmája, laza eleganciája, sármja és laza humora a legtöbb nő szívét megdobogtatta, épp ezért sokkolt bennünket, amikor a gála megemlékező montázsa az ő neve nélkül ért véget. 

A közösségi médiában nem meglepő módon azonnal elindult a találgatás, hogy hogyan eshetett ez meg, a rajongók pedig valósággal őrjöngenek. 

Eric Dane a halála előtt az Eufória új évadát forgatta, utolsó munkáját április 12-től tekinthetik meg a nézők. 

Eric Dane a Grace klinika sorozatban Dr. Mark Sloan, a plasztikai sebész szerepét játszotta, és a kilencedik évad elején távozott a szériából. Bár a színész nem akart kiszállni, a karaktere végül eltűnt a sorozatból.
Rebecca Gayheart felidézte, hogyan próbálta visszaszerezni elveszített hangját az ALS-ben szenvedő Eric Dane. A színész halála előtt titokban egy mesterséges intelligenciát fejlesztő céggel dolgozott együtt, hogy ismét megszólalhasson és egy utolsó üzenetet hagyhasson a lányainak.

Eric Dane halála után pár héttel Rebecca Gayheart fontos pillanatot osztott meg a nyilvánossággal: legidősebb lányuk betöltötte a 16. életévét. A Grace klinika és az Eufória színészeként ismert Eric Dane február 19-én, 53 éves korában hunyt el.

Az ALS betegségben meghalt világsztár az utolsó hónapjait barátja lakásában töltötte. A minap lencsevégre kapták, hogy Rebecca Gayheart, Eric Dane özvegye elviszi a színész dobozait.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu