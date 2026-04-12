Ikonikus filmes menyasszonyi ruhák – Tündökölj, akár a világsztárok!

A nagy napján minden nő tündökölni szeretne, akár a gyönyörű színésznők a filmvásznon. Ki ne emlékezne Rachel McAdams rózsaszín miniruhájára, a Fogadom című filmből, Kristen Stewart álomszép szaténkreációjára a Twilightból, vagy Sarah Jessica Parker gyönyörű Vivienne Westwood ruhakölteményére a Szex és New Yorkból? Ha te is ragyognál a saját esküvődön, segítünk ezzel a képes összeállítással, ahol filmsztárok menyasszonyi ruhái inspirálta darabokat szedtünk egy csokorba.

Sztárok menyasszonyi ruhái: Carrie Bradshaw gyönyörű outfitje a Szex és New York mozifilmben.

Forrás: BEImages

Sztárok menyasszonyi ruhái kedvenc filmjeinkből

Rózsaszín álom

A Fogadom című filmben Paige (Rachel McAdams) egy rövid rózsaszín, vintage hatású darabot visel, amikor kimondja az igent Leónak (vagyis Channing Tatumnak). Ha romantikus típusok vagyunk, akkor egy bájos, pántos ruha telitalálat lesz, és a kiegészítők is legyenek elbűvölőek.

1. Jacquard szövésű pántos ruha 17 995 Ft, H&M 2. SZATÉN HATÁSÚ MASNIS CIPŐ 14.995 Ft. ZARA 3. Mini shoppertáska 7995 Ft, Mango 4. Virág alakú fülbevaló 3595 Ft, Reserved

Forrás: shutterstock, H&M, Zara, Mango, Reserved, Promedia

Letisztult és merész

Mindenki várta már az Alkonyatban, hogy Bella (Kristen Stewart) és Edward (Robert Pattinson) oltár elé álljanak. Bella visszafogott stílusához nem is passzolhatott volna jobban ez a hosszú ujjú selyem Carolina Herrera darab, aminek a különlegességét nyitott, csipkedíszes hátrész adta. Hiszen mindig meglepetést okoz egy olyan ruha, ami elölről letisztult és elegáns, míg hátulról a megvillanó bőrfelület miatt kellően merész. Egy igazi vintage esküvői ruhakölteményt csodálhattunk meg Bellán.

1. Megkötős ruha nyitott hátrésszel 21 495 Ft, H&M 2. Gyöngyhálós magassarkú cipő 19 995 Ft, Zara 3. Gyönygyházfényes táska 10 995 Ft, Zara 4. Virágos ezüstgyűrű 25 000 Ft, Wkruk

Forrás: shutterstock, H&M, Zara, Zara, Wkruk

Drámai megjelenés

Azt már megszokhattuk, hogy a sztárok esküvői ruhája tartogat extra elemeket, rz a kompozíció sem véletlenül lett legendás. Hiába végződött hatalmas csalódással Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) számára, amikor hatalmas esküvőjére készült Mr. Biggel, a Szex és New York rajongókat teljesen lenyűgözte ez a Vivienne Westwood kreáció, ami egyébként csak később került képbe, hiszen eredetileg egy másik ruhát szerettek volna az alkotók. Na meg persze a tollas fejdísz és az arany szandál. Ha mi sem félünk attól, hogy minden szem ránk szegeződik, jöhet egy habos ruha és a hozzá illő merész kiegészítők.

1. Yasellina Hosszú ruha_alkalmi viselet-gardenia 55 990 Ft. Zalando 2. Anna Field Magas sarkú szandálok - gold 140390 Ft, Zalando 3. Aranylevél bross 2995 Ft, Parfois 4.Latisha fülönfüggő, Virág, Fehér, Rózsaarany-tónusú bevonattal 26 250 Ft, Swarovski

Forrás: shutterstock, Zalando, Zalando, Parfois, Swarovski

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

