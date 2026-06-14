Valójában ezért menekült el pánikszerűen Károly király unokaöccse esküvőjéről: kiderült az igazság

Anna hercegnő fia, Peter Phillips és Harriet Sperling nemrégiben mondták ki a boldogító igent. Az esküvőn megjelent a család szinte minden fontos tagja, Károly király és Kamilla azonban idejekorán lelépett, amiért több kritikát is kaptak. Állítólag egy lóverseny miatt távoztak sietősen − azóta a kép árnyalódott. Nem is kicsit.

Károly király és Kamilla királyné a a Betfred Derby Dayre igyekezett az esküvőről? Egyes források szerint teljesen más ok ál a háttérben.

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Az uralkodó és Kamila királyné a szertartás után helikopterrel az Epsom Derby helyszínére utazott, ezért nem maradt unokaöccse esküvői fogadásán.

Bennfentesek szerint a korai távozás hátterében más okok is álltak.

Peter Phillips és Harriet Sperling esküvőjén a királyi család számos tagja részt vett, köztük Vilmos herceg, Katalin hercegné, Anna hercegnő, valamint Zara és Mike Tindall.

Kiderült a valódi ok: ezért távozhatott pánikszerűen Károly király az unokaöccse esküvőjéről

Egyes források úgy tudják, hogy az egészségi problémákkal küzdő uralkodó nemcsak a Derby-napi kötelezettségeinek kívánt eleget tenni, hanem szerette volna elkerülni a kínos családi beszélgetéseket is, amelyek az utóbbi évek uralkodói botrányai miatt szinte elkerülhetetlenek lettek volna.

Peter Phillips és Harriet Sperling esküvőjén az angliai Gloucestershire megyében.

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A 77 éves király és felesége, a 78 éves Kamilla királyné június 6-án vett részt Peter Phillips és Harriet Sperling esküvőjén az angliai Gloucestershire megyében található Kemble település Mindenszentek-templomában. A meghitt szertartáson a királyi család számos magas rangú tagja jelen volt, köztük Anna hercegnő, Sir Tim Lawrence altengernagy, Zara és Mike Tindall, valamint Eduárd herceg és Zsófia, Edinburgh hercegnéje.

A ceremónia befejezése után azonban Károly és Kamilla helikopterrel azonnal továbbindultak a Surrey-ben található Epsom Downs versenypályára, ahol a Jockey Club patrónusaiként részt vettek a rangos Betfred Derby Day eseményen.

A gyors távozás több vendégből is rosszallást váltott ki, mivel szerintük szokatlanul hamar hagyták magára a családot egy ilyen jelentős alkalmon.

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A király közeli ismerősei hangsúlyozták, hogy a korai távozás eredetileg is a program része volt, ám szerintük további szempontok is közrejátszottak abban, hogy Károly csak rövid ideig maradt az ünnepségen. Egy bennfentes szerint az uralkodó eleve nem kívánt hosszú órákat olyan családi ügyekről beszélgetve tölteni, amelyek az elmúlt években uralták a királyi családról szóló híreket. Merthogy nyilván szóba kerültek volna olyan érzékeny témák, mint András herceg, Harry herceg vagy más, régóta húzódó problémák.