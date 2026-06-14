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Ne ide tedd a hűtőben a tojást! Így tárold, ha el akarod kerülni a szalmonellát

123rf -
egészség szalmonella tojás óvintézkedés
Simon Benedek
2026.06.14.
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Te is a hűtőajtóban tárolod a tojást? Mutatjuk, miért ne tedd soha többé! Akár szalmonellafertőzés is lehet a vége, ha nem vigyázol!
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A legtöbb háztartásban a tojás egyszerűen a konyhapulton vagy a hűtő oldalában végzi, pedig ezek nyáron komoly kockázatot jelenthetnek. A meleg hatására a tojás héját védő természetes réteg – az úgynevezett „bloom” – gyengülhet, így a baktériumok, köztük a szalmonella is könnyebben elszaporodhatnak. Mutatjuk, mit tehetsz ellene.

Tojások a hűtőajtóban, szalmonellafertőzést okozhatnak.
Szalmonella fertőzést is kaphatsz, ha nem megfelelően tárolod a tojást. 
Forrás:  123rf
  • Nyáron a tojás sokkal gyorsabban romlik, ha nem megfelelően tárolják.
  • A konyhapult és a hűtőajtó sem ideális megoldás. 
  • Mutatjuk, hogyan tárold a tojást a szakértők szerint!

Így tárold a tojást, ha el akarod kerülni a szalmonellafertőzést

A szakértők szerint meglepően sokan vannak, akik a tojást a konyhapulton, vagy máshol a lakásban (például a kamrában) tárolják. Ez egyáltalán nem mondható jó megoldásnak, különösen nyáron, amikor a meleg hatására sokkal nagyobb a veszélye a szalmonella fertőzésnek. A szakértők egyetértenek abban, hogy a hűtő a legbiztonságosabb megoldás a tojások tárolására. A stabil, 20 Celsius-fok alatti hőmérséklet ugyanis lassítja a romlási folyamatokat, és hosszabb ideig megőrzi a tojás frissességét. Sokan a hűtő oldalában tárolják a tojást, de ez egyáltalán nem biztonságos!

A hűtőajtó a legrosszabb hely

Sokan, ha nem is a konyhapulton tárolják, akkor a hűtő ajtajában lévő tojástartóba teszik a tojásokat, ez azonban szintén nem ideális. Az ajtó folyamatos nyitogatásakor ugyanis állandóan ingadozik a hőmérséklet ezen a területen, ami páralecsapódást okozhat a tojáshéjon, ezzel pedig még könnyebbé válik a baktériumok bejutása – írja a Mirror

Így tárold helyesen a tojást

A szalmonella tüneteit mindenki szeretné elkerülni, ugyanis, akinek volt benne része, az pontosan tudja, milyen kellemetlen. Éppen ezért a friss tojásokat mindig az eredeti dobozukban érdemes tartani, és a hűtő középső vagy alsó polcára helyezni, ahol a hőmérséklet a legstabilabb. Ez nemcsak a frissességet őrzi meg hosszabb ideig, hanem jelentősen csökkenti a szalmonella fertőzés kockázatát is.

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