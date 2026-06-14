Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 14., vasárnap Vazul

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
edward

Protokollbaki a Trooping the Colouron: ilyen még soha nem történt az uralkodó hivatalos születésnapján

edward trooping the colour brit királyi család
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A brit királyi család hivatalos megjelenései mindig szigorú rendben zajlanak. Ám a június 13-i Trooping the Colour okozott meglepetést: Edward kenti herceg olyat tett, ami még nem forfult elő a Buckingham-palota erkényén.

Miközben a királyi család többi tagja a protokoll szerint mosolygott és integetett a június 13-i Trooping the Colouron a Buckingham-palota erkélyéről, addig Edward kenti herceg előkapta az okostelefonját és lőtt néhány fotót. 

A brit királyi család a Trooping the Colouron a Buckingham-palota erkélyén.
A brit királyi család a Trooping the Colouron a Buckingham-palota erkélyén.
Forrás: Chris Jackson Collection

Fegyelmezetlen volt a Trooping the Colouron Edward herceg

A 90 éves Edward herceg idén nem foglalkozott a Trooping te Colour íratlan szabályaival. Ahogy a család megjelent az ikonikus erkélyen, ő arrébb ment, és elővette az okostelefonját, majd fotókat készített a Buckingham-palota előtti tömegről és a légiparádéról is. Edward herceget a Horse Guards Parade-en is rajtakapták: a Major General irodájának ablakából fotózta az eseményeket − írja a People.

LONDON, ENGLAND - JUNE 13: Prince Edward, Duke of Kent during Trooping The Colour on June 13, 2026 in London, England. Trooping The Colour is a ceremonial parade celebrating the official birthday of the British Monarch. The event features over 1400 soldiers of the Household Division and King's Troop Royal Horse Artillery, including over 400 musicians from the Massed Bands. (Photo by Karwai Tang/WireImage)
Edward herceg elővette az okostelefonját.
Forrás: WireImage

Kent hercege egyébként dolgozó királyi családtag, a brit hadsereg veteránja és a néhai II. Erzsébet királynő unokatestvére. Felesége, Katalin kenti hercegné, 92 éves korában, 2025 szeptemberében meghalt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Friss fotókon Katalin hercegné és gyermekei: György, Sarolta és Lajos ellopták a show-t III. Károly ünnepségén

Idén is megrendezték Londonban a Trooping the Colour ünnepséget, amellyel a brit uralkodó hivatalos születésnapját köszöntik. Katalin hercegné ezúttal is részt vett a látványos parádén, és három gyermekével együtt vonult végig a főváros utcáin.

Hatalmas az öröm az Olsen családban: úton van az első baba

Nemcsak a születésnap miatt van okuk ünnepelni a világ egyik leghíresebb ikerpárjának, Mary-Kate és Ashley Olsennek.

Diana hercegnő unokahúga, Lady Amelia Spencer merész szettjével felrúgta a királyi divatszabályokat – Fotó

Bár a brit királyi család nőtagjait szigorú öltözködési előírások kötik, Lady Amelia Spencer láthatóan nem érzi magára nézve kötelezőnek ezeket. Diana hercegnő unokahúga egy merész csipkeharisnyában érkezett egy londoni eseményre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu