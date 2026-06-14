Protokollbaki a Trooping the Colouron: ilyen még soha nem történt az uralkodó hivatalos születésnapján

Miközben a királyi család többi tagja a protokoll szerint mosolygott és integetett a június 13-i Trooping the Colouron a Buckingham-palota erkélyéről, addig Edward kenti herceg előkapta az okostelefonját és lőtt néhány fotót.

A brit királyi család a Trooping the Colouron a Buckingham-palota erkélyén.

Forrás: Chris Jackson Collection

Fegyelmezetlen volt a Trooping the Colouron Edward herceg

A 90 éves Edward herceg idén nem foglalkozott a Trooping te Colour íratlan szabályaival. Ahogy a család megjelent az ikonikus erkélyen, ő arrébb ment, és elővette az okostelefonját, majd fotókat készített a Buckingham-palota előtti tömegről és a légiparádéról is. Edward herceget a Horse Guards Parade-en is rajtakapták: a Major General irodájának ablakából fotózta az eseményeket − írja a People.

Edward herceg elővette az okostelefonját.

Forrás: WireImage

Kent hercege egyébként dolgozó királyi családtag, a brit hadsereg veteránja és a néhai II. Erzsébet királynő unokatestvére. Felesége, Katalin kenti hercegné, 92 éves korában, 2025 szeptemberében meghalt.

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