Az intelligens nők 4 kedvenc nyári ruhadarabja: ezeket viseli, akinek magas az IQ-ja

Mindannyian hallottuk már, hogy a ruha teszi az embert, de gondoltad volna, hogy az intelligenciádat is tükrözi? Az IQ kifejezése a divatban nem azt jelenti, hogy unalmas, szürke kosztümök mögé bújunk, vagy könyvmolyos szemüveget hordunk. Sokkal inkább a tudatosságról, a funkció és a forma tökéletes egyensúlyáról szól. Mutatjuk azt a 4 ruhadarabot, amely minden intelligens nő ruhatárában megtalálható idén nyáron!

Vannak élethelyzetek, amikor szinte ösztönösen is ki tudjuk választani a legsikkesebb ruhadarabot.

Ez az adottság nemcsak a jó ízlésre utal, hanem a magas intelligenciára is.

A magas intelligenciával rendelkező nők nem a múló, eldobható trendeket követik, hanem olyan gardróbot építenek, ami egyszerre praktikus, elegáns és még magabiztosságot is sugároz. Ők a ruháikkal is kommunikálnak: a letisztult vonalak és a minőségi anyagok a rendezett gondolkodásmódot, valamint a kifinomult tudatosságot jelzik. Összegyűjtöttük, melyik az a 4 kulcsfontosságú nyári darab, ami azonnal elárulja, ha valakinek átlagon felüli az IQ-ja!

1. Lenvászon ing

A magas IQ-val rendelkező nők pontosan tudják, hogy a nyári hőségben a poliészter a legnagyobb ellenség. Nem vesznek olcsó, műszálas darabokat csak azért, mert jól néznek ki a próbababán. Egy hófehér vagy natúr tónusú, prémium lenvászon ing a racionális döntéshozatal csúcsa! Egyszerre engedi lélegezni a bőrt, miközben azonnal luxus és intellektuális kisugárzást kölcsönöz - akár egy midiszoknyával, akár egy laza farmerrel kombináljuk.

2. Ingruha

Miért pazarolna egy zseni értékes perceket reggelente azzal, hogy azon agyal, mi mivel passzol? Az intelligens nők imádják az ingruhákat, mert ez az "all-in-one" megoldás. Egyetlen mozdulattal felvehető, minimális kiegészítőt igényel, mégis hihetetlenül összeszedett, strukturált megjelenést ad. Sokkal sikkesebb egy harsány mintánál vagy egy maximalista összeállításnál. A minimalista dizájn mögött felesleges sallangoktól mentes gondolkodásmód áll. Viselheted lazán egy fehér sneakerrel, vagy szuper nőiesen egy balerinacipővel is.