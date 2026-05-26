2050-re ezzel a súlyos rendellenességgel fog küzdeni az emberiség - Téged is érinthet

Dél-Koreában, Tajvanon és Japánban már visszafordíthatatlan: a tizenévesek és a fiatal felnőttek 80–90%-a érintett, de Szingapúrban a legnagyobb a baj. A globális krízis – a szakemberek előjelzései szerint – drasztikusan nő: 2050-re minden második ember rövidlátóvá válhat.

Globális krízis: miért nem lehet megmenteni a látásunkat?

A háttérben a modern életmód áll, ami már a gyermekkortól befolyásolja a látás fejlődését.

Globális krízis: rövidlátás, avagy a modern civilizáció ára

A rövidlátás, másnéven myopia egyre gyakoribb a fiatalok körében. Ennek egyik fő oka a képernyők előtt töltött idő drasztikus növekedése, valamint az, hogy egyre kevesebb időt töltenek a szabadban. A természetes fény hiánya és a közeli fókuszálás együtt ugyanis jelentősen rontják a látást, főleg, ha gyerekként szoktatjuk hozzá magunkat az efféle életmódhoz.

Minél magasabb egy országban az oktatási szint, és minél több időt töltenek a gyerekek zárt falak között, számítógép előtti tanulással, annál gyakoribb a rövidlátás. Az ázsiai országokban a rendkívül intenzív iskolai tanterv és a napi többórás olvasás, na meg a rendszeres okostelefon-használat szó szerint átformálja a fejlődő fiatal szemet.

A régi korok emberének szeme arra lett kondicionálva, hogy folyamatosan pásztázza a környezetet, és viszonylag sokszor tekintsen a távolba. Ezzel szemben a modern ember a nap nagy részében 30-50 centiméteres távolságon belüli tárgyakat néz, többek között könyveket, monitorokat, és okoskütyük kijelzőjét. Nemcsak az a baj, hogy sokat nézzük a képernyőt, hanem az is, hogy mindezt zárt térben tesszük. Márpedig, ha egy fejlődő szervezet nem kap elég napfényt, a szemgolyó alakja gömb helyett inkább egy tojáshoz kezd hasonlítani, ami együtt jár a homályos látással.

Óvd a szemed, amíg nem késő!

A szakértők éppen ezért meg is kongatták a vészharangot. Ha a jelenlegi életmódbeli minták nem változnak, egy lassan kibontakozó, globális léptékű látáskrízis felé haladhatunk.