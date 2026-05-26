Kylie Minogue-nak másodszor is szembe kellett néznie a rákkal

2005-ben a világ döbbenten fogadta a hírt, hogy a mindössze 36 éves világsztárnál mellrákot diagnosztizáltak. Kylie Minogue akkor sikeresen leküzdötte a kórt, ám nemrég kiderült, hogy titokban újra megtámadta a szervezetét a betegség. Mutatjuk a szívszorító részleteket!

Kylie Minogue mellrákkal küzdött 2005-ben, ám nemrég kiderült, hogy 2021-ben ismét kiújult a betegsége

Forrás: GettyImages

Kylie Minogue-t másodszor is rákkal diagnosztizálták

Néhány nappal ezelőtt került fel a Netflixre az énekesnő életéről szóló háromrészes dokumentumsorozat, amelyben Kylie először osztotta meg a nyilvánossággal a letaglózó hírt. Kiderült, hogy 2021-ben ismét rákkal diagnosztizálták, ám most úgy döntött, hogy távol a rivaldafénytől, titokban fog megküzdeni a súlyos betegséggel. Sőt, kiderült az is, hogy kezdetben elhalasztotta a kemoterápiát, ugyanis éppen a gyermekvállalással próbálkozott, amikor kiderült, hogy kiújult a rákja.

Ha kíváncsi vagy a további részletekre, akkor nézd meg a Kylie Minogue betegségéről készített TikTok-videónkat, amelyben összeszedtünk minden elérhető információt:

@life.hu_official Másodszor is rákkal diagnosztizálták Kylie Monogue-ot Egy háromrészes dokumentumsorozat készült az énekesnőről. Kylie Minogue ebben beszélt először arról, hogy pár éve másodszor is rákkal diagnosztizálták. A könnyeivel küszködő sztár kendőzetlen őszinteséggel tárta fel élete ezen időszakát. #life #KylieMinogue #rák #betegség #Hollywood #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: