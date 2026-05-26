Kylie Minogue-nak másodszor is szembe kellett néznie a rákkal

Komáromi Bence
2026.05.26.
Az énekesnő nemrég könnyek közt vallotta be, hogy újra megtámadta a szervezetét a súlyos betegség. Kylie Minogue 21 évvel ezelőtt egyszer már farkasszemet nézett a rákkal, azonban újra fel kellett vennie vele a harcot.

2005-ben a világ döbbenten fogadta a hírt, hogy a mindössze 36 éves világsztárnál mellrákot diagnosztizáltak. Kylie Minogue akkor sikeresen leküzdötte a kórt, ám nemrég kiderült, hogy titokban újra megtámadta a szervezetét a betegség. Mutatjuk a szívszorító részleteket!

Kylie Minogue mellrákkal küzdött 2005-ben, ám nemrég kiderült, hogy 2021-ben ismét kiújult a betegsége
Forrás: GettyImages

Kylie Minogue-t másodszor is rákkal diagnosztizálták

Néhány nappal ezelőtt került fel a Netflixre az énekesnő életéről szóló háromrészes dokumentumsorozat, amelyben Kylie először osztotta meg a nyilvánossággal a letaglózó hírt. Kiderült, hogy 2021-ben ismét rákkal diagnosztizálták, ám most úgy döntött, hogy távol a rivaldafénytől, titokban fog megküzdeni a súlyos betegséggel. Sőt, kiderült az is, hogy kezdetben elhalasztotta a kemoterápiát, ugyanis éppen a gyermekvállalással próbálkozott, amikor kiderült, hogy kiújult a rákja.

Másodszor is rákkal diagnosztizálták Kylie Monogue-ot Egy háromrészes dokumentumsorozat készült az énekesnőről. Kylie Minogue ebben beszélt először arról, hogy pár éve másodszor is rákkal diagnosztizálták. A könnyeivel küszködő sztár kendőzetlen őszinteséggel tárta fel élete ezen időszakát. #life #KylieMinogue #rák #betegség #Hollywood #sztárhírek

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
