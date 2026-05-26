Így aludhatsz jól melegben is: a tudósok 5 hatásos trükkje

Ide-oda forgolódsz, a verejtékcseppek pedig csak úgy csurognak le a homlokodon. Ilyenkor még összebújni sem akarsz a kedveseddel. Csak a párnád hűvös oldalát akarod magadhoz ölelni, de azt olyan erősen, hogy reméled, attól majd lehűl a tested. Igen, ilyen a nyári éjszakák világa! De egyet se félj, mert most eláruljuk az 5 legfontosabb tippet ahhoz, hogyan kell melegben aludni.

Te sem tudsz melegben aludni? Mutatjuk, hogy könnyítheted meg a nyári éjszakákat.

Így tudsz melegben aludni – TOP 5 tipp

Bár imádjuk a fesztiválózós és barátozós nyári estéket, az alvás már sokkal nehezebben megy nyáron.

A nyári éjszakák és a globális felmelegedés

Van valami rejtélyesen misztikus és szenvedélyes a nyári éjszakákban. Ilyenkor az élet is sokkal tüzesebb, az éjszakákat pedig sokkal nagyobb elánnal éljük meg. Jöhetnek a fröccsök, a barátok és a sok tengerparti (vagy éppen Duna-parti) buli! Csak akkor van bibi, amikor a nyári éjszakát nem átbulizni, hanem átaludni szeretnénk. Ebben az esetben ugyanis sokkal hosszabb éjszakák tárulnak elénk, mint a fesztiválos-szórakozós nyári estéken – és igen, sokkal szenvedősebbek is.

Azt már előre lehetett sejteni, hogy 2026 nyarán megdőlnek a melegrekordok. Arra viszont kevésbé számítottunk, hogy már májusban 40 fokos forróság lesz Európa-szerte. Egy koppenhágai kutató, Kelton Minor szerint a globális felmelegedés 2099-re olyan szintre emelkedik, hogy évi 50-58 órával kevesebbet alszunk majd – csupán a hőség miatt. A meleg ugyanis teljesen felborítja az alvás-ébrenlét ciklust: a test nem tud megfelelően lehűlni, emiatt az alvás későbbre tolódik, rövidebb és felszínesebb lesz.

De hogy mik ennek a következményei? Ezt már ma is lehet tapasztalni, hiszen egyre többször fordul elő az, hogy egyszerűen képtelen vagyunk 30 fokban aludni. Az egyértelmű válasz a nappali fáradtság, viszont hosszú távon sokkal kellemetlenebb következményekkel is járhat a nyári alváshiány. Armelle Rancillac párizsi idegtudós szerint növeli az elhízás, a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint az Alzheimer-kór kockázatát is. Arról nem is beszélve, hogy a stressztűrő képességünk és a mentális egészségünk sem fog túlságosan örülni a jelenségnek.

Mit lehet tenni a nyugodt alvásért? TOP 5 tipp a nyári éjszakákra

A jó alvás titka mindig más és más. Úgyhogy természetesen a melegben alvásnak is megvan a kulcsa, csak ismerni kell ezeket a praktikákat. Ha te is csak forgolódsz éjszaka, és már az egyiptomi nedves lepedős technikát is kipróbáltad, de még mindig nem az igaz a nyári alvásciklusod, akkor jól figyelj! Ezeket a tippeket megér kipróbálni!