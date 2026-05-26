Így aludhatsz jól melegben is: a tudósok 5 hatásos trükkje

Nem kétség: a klímaváltozás az alvást is tönkreteszi. Megvan az érzés, amikor a nyári kánikulában csak vergődni tudsz az ágyadban, de az a bizonyos pihentető alvás messze elkerül? Ne aggódj, a tudósok most felfedték a nagy titkot, és elárulták, hogyan lehet melegben is jót aludni.

Ide-oda forgolódsz, a verejtékcseppek pedig csak úgy csurognak le a homlokodon. Ilyenkor még összebújni sem akarsz a kedveseddel. Csak a párnád hűvös oldalát akarod magadhoz ölelni, de azt olyan erősen, hogy reméled, attól majd lehűl a tested. Igen, ilyen a nyári éjszakák világa! De egyet se félj, mert most eláruljuk az 5 legfontosabb tippet ahhoz, hogyan kell melegben aludni.

Te sem tudsz melegben aludni? Mutatjuk, hogy könnyítheted meg a nyári éjszakákat.
Így tudsz melegben aludni – TOP 5 tipp

  • A nyári meleg az éjszakákat is tönkre tudja tenni.
  • Bár imádjuk a fesztiválózós és barátozós nyári estéket, az alvás már sokkal nehezebben megy nyáron.
  • A klímaváltozás miatt 2026 nyarán megdőlnek a melegrekordok, viszont már májusban is hőségriadót rendeltek el Európában.
  • A tudósok felfedték a titok nyitját: ezzel az 5 tippel nyáron is elérheted a jó alvást.

A nyári éjszakák és a globális felmelegedés

Van valami rejtélyesen misztikus és szenvedélyes a nyári éjszakákban. Ilyenkor az élet is sokkal tüzesebb, az éjszakákat pedig sokkal nagyobb elánnal éljük meg. Jöhetnek a fröccsök, a barátok és a sok tengerparti (vagy éppen Duna-parti) buli! Csak akkor van bibi, amikor a nyári éjszakát nem átbulizni, hanem átaludni szeretnénk. Ebben az esetben ugyanis sokkal hosszabb éjszakák tárulnak elénk, mint a fesztiválos-szórakozós nyári estéken – és igen, sokkal szenvedősebbek is.

Azt már előre lehetett sejteni, hogy 2026 nyarán megdőlnek a melegrekordok. Arra viszont kevésbé számítottunk, hogy már májusban 40 fokos forróság lesz Európa-szerte. Egy koppenhágai kutató, Kelton Minor szerint a globális felmelegedés 2099-re olyan szintre emelkedik, hogy évi 50-58 órával kevesebbet alszunk majd – csupán a hőség miatt. A meleg ugyanis teljesen felborítja az alvás-ébrenlét ciklust: a test nem tud megfelelően lehűlni, emiatt az alvás későbbre tolódik, rövidebb és felszínesebb lesz.

De hogy mik ennek a következményei? Ezt már ma is lehet tapasztalni, hiszen egyre többször fordul elő az, hogy egyszerűen képtelen vagyunk 30 fokban aludni. Az egyértelmű válasz a nappali fáradtság, viszont hosszú távon sokkal kellemetlenebb következményekkel is járhat a nyári alváshiány. Armelle Rancillac párizsi idegtudós szerint növeli az elhízás, a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint az Alzheimer-kór kockázatát is. Arról nem is beszélve, hogy a stressztűrő képességünk és a mentális egészségünk sem fog túlságosan örülni a jelenségnek.

Mit lehet tenni a nyugodt alvásért? TOP 5 tipp a nyári éjszakákra

A jó alvás titka mindig más és más. Úgyhogy természetesen a melegben alvásnak is megvan a kulcsa, csak ismerni kell ezeket a praktikákat. Ha te is csak forgolódsz éjszaka, és már az egyiptomi nedves lepedős technikát is kipróbáltad, de még mindig nem az igaz a nyári alvásciklusod, akkor jól figyelj! Ezeket a tippeket megér kipróbálni!

1. A klasszikus hideg zuhany

Ágyba bújás előtt izzadsz, mint egy ló? Nem vagy vele egyedül! Hűtsd le a tested egy kis hideg zuhannyal. Dr. Rancillac azt javasolja, hogy ez inkább csak hűvös legyen, hiszen ha hirtelen jéghideg víz alá állsz, akkor a tested azt a téves benyomást kapja, hogy meg kell őriznie ezt a testhőt. Ez pedig pont az ellenkezőjét váltja ki annak, amit eredetileg akartál.

2. Kapcsold ki a légkondit

Ösztönös reakció lehet, hogy éjszakára bekapcsoljuk a légkondit, hogy hidegebb szobában aludjunk – de ez nem biztos, hogy jó ötlet lesz. A tudósok szerint az emberek magasabb hőmérsékletet viselnek el, mint azt gondolnák, vagyis akár 28 fok mellett is jól lehet aludni. A titok nyitja a tudósok szerint az, hogy milyen pizsamát választunk, és hogyan takarózunk. Válassz könnyű pizsamát, paplan helyett pedig egy lepedőt, és gondoskodj a szoba megfelelő szellőzéséről. Fabien Sauvet párizsi kutató szerint „ha mindig légkondicionálás mellett alszunk, akkor soha nem fogunk akklimatizálódni”.

3. Kerüld az alkoholt

A nyári melegben jól eshet meginni egy korsó sört vagy egy kis fröccsöt, viszont az alkohol fogyasztása befolyásolhatja az alvásminőséget is. Megemeli a testhődet, így simán lehet, hogy éjszaka nem fogsz tudni elaludni.

4. Kerüld a forró fürdőt

Imádod a forró fürdőt? El sem tudod képzelni az elalvást nélküle? Hát ideje elkezdened! A hőségben ugyanis nem ez lesz a legjobb megoldás a lazulásra. Vegyél helyette egy hűvös zuhanyt! Ez lesz a nyári éjszakák kedvence!

5. Szundizz

Ha éjszaka mégsem sikerült elérned a kívánt alvásminőséget, akkor nap közben feküdj le, és szunyókálj egyet. De vigyázz, szigorúan csak 20-30 percet szabad szundiznod, ellenkező esetben könnyen belezuhanhatsz egy mélyebb alvási ciklusba, ami többet ért, mint használ.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
