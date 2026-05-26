2026. máj. 26., kedd Evelin, Fülöp

András herceg vulgáris szövegekkel próbált csajozni: új könyv rántja le a leplet a kínos részletekről

Rideg Léna
2026.05.26.
Újabb kínos részletek láttak napvilágot Andrew Mountbatten Windsor állítólagos viselkedéséről. Egy frissen megjelenő könyv szerzője szerint András herceg megalázó és vulgáris módon közeledett a nőkhöz.

Újabb botrányos állítások jelentek meg András hercegről, egy hamarosan megjelenő, újrakiadott könyvben. Andrew Lownie történész és író az Entitled: The Rise and Fall of the House of York című könyvében több olyan történetet is felidéz, amelyek szerint a brit királyi család egykori tagja rendszeresen sértő és kínos helyzetbe hozta a nőket.

Egyre több botrány érinti András herceget. 
Botrányos történeteket idézett fel az András hercegről szóló könyv szerzője

A szerző a Page Sixnek adott interjújában azt állította, András herceg egyik hírhedt csajozós szövege így hangzott: „Milyen érzés, hogy a királyi f*rkam a combodhoz ér?” Lownie szerint mindez jól mutatja a herceg döbbenetes felsőbbrendűségi érzését. Az író egy másik kellemetlen esetet is felidézett. Állítása szerint egy repülőúton egy légiutas-kísérő kezet nyújtott András hercegnek bemutatkozáskor, ő azonban megfordult, a nő mögé lépett, majd úgy tett, mintha golfütést gyakorolna.

Lownie szerint számtalan hasonló történet kering a hercegről, aki állítólag kifejezetten élvezte, ha zavarba hozhatta a nőket. A szerző szerint előfordult, hogy bálokon lehúzta a nők ruhájának cipzárját, majd szórakozott azon, hogy kellemetlen helyzetbe kerültek. András herceg képviselői egyelőre nem reagáltak a vádakra.

Jeffrey Epstein ügye után teljesen kegyvesztett lett András herceg

A brit királyi család fekete bárányaként emlegetett András herceg az elmúlt években több botrány miatt is reflektorfénybe került. III. Károly király tavaly megfosztotta királyi címeitől Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt, emellett korábbi feleségével, Sarah Fergusonnal együtt el kellett hagynia a Royal Lodge nevű rezidenciát is. Azóta hivatalosan Andrew Mountbatten-Windsor néven emlegetik.

A herceget korábban Virginia Giuffre is megvádolta azzal, hogy fiatal korában szexuális kapcsolatba került vele, miután Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwell emberkereskedelem áldozatává tette. András herceg végig tagadta a vádakat, ugyanakkor végül többmillió dolláros megállapodást kötött Giuffre-rel, aki 2025 áprilisában öngyilkos lett.

A botrányok sora itt még nem ért véget: András herceget idén februárban, 66. születésnapján őrizetbe vették hivatalos visszaélés gyanújával, miután állítólag bizalmas kereskedelmi dokumentumokat továbbított Jeffrey Epsteinnek. Amennyiben bűnösnek találják, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

