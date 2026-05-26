Perceken múlt a tragédia: 10 hónapos kisbabát hagytak egy lezárt autóban

Megdöbbentő felvételt osztott meg a szlovák rendőrség a hivatalos Facebook-oldalán. A videójukban egy életmentés pillanatait láthatjuk, mely során egy lezárt autóban rekedt kisbabát mentettek ki az életveszélyes helyzetből. Az egyenruhások közleményéből kiderült, hogy a mai napig számos ilyen eset miatt riasztják őket, ezért elindítják a „Ne felejts az autóban!" akciójukat, amely keretében számtalan videót fognak posztolni és országszerte edukatív előadásokat fognak tartani a forró autók veszélyeiről.

Egy 10 hónapos kisgyereket hagytak a lezárt autóban Turócszentmártonban

Forrás: Photodisc

A rendőrség nem teketóriázott, beverték a lezárt autó ablakát

Kedden villámgyors rendőri beavatkozásra volt szükség Túrócszentmárton (Martin) egyik gyorséttermének parkolójában. A járókelők ugyanis arról értesítették a hatóságokat, hogy egy 10 hónapos kigyermek egy forró kocsiban rekedt, miközben kint 30 Celcius fokos hőség tombolt és tűzött a nap. A helyszínen tartózkodó civilek minden tőlük telhetőt megtettek, ugyanis letakarták a kocsi hátsó ablakát, és nem mozdultak el egy pillanatig sem a gyermek mellől, amíg megérkezett a segítség.

A kiérkező rendőrök nem mérlegeltek, azonnal cselekedtek: egy teleszkópos bottal betörték az autó bal első ablakát, majd kinyitották a kocsit. A gyors és precíz munkájuknak hála a gyermek túlélte az esetet.

Az incidensről készült felvételt megosztották az oldalukon, hogy felhívják a figyelmet rá, hogy soha semmilyen élőlényt nem szabad a lezárt kocsiban hagyni, ugyanis mindössze pár perc alatt életveszélyessé válhat a jármű belső hőmérséklete. A megrázó felvételt ide kattintva tudjátok megtekinteni.

10 perc is elég a tragédiához

Korábbi cikkünkben felhívtuk rá a figyelmet, hogy a szakértők szerint 30 Celsius fok feletti hőmérséklet esetén 10 perc is elég hozzá, hogy a kocsi belseje 70 fokosra forrósodjon. Éppen ezért a magyar rendőrség minden évben felhívja rá a figyelmet, hogy senkit ne hagyjunk a lezárt kocsiban. Sőt, amennyiben kisgyermeket látunk egy parkoló autóban, ezeket a lépéseket kell megtennünk, ha meg akarjuk menteni az életét:

Első lépés, értesítsük a rendőrséget a 107-es számon, vagy a 112-es segélyhívón. Mindig ez legyen az első, ne vesztegessük arra az időt, hogy megkeressük a szülőket.

Néhány perc elég hozzá, hogy a hőség hőgutát okozzon egy kisgyerek számára, ezután pedig szélsőséges esetben akár visszafordíthatatlan károkat is szenvedhet a gyermek egészsége, ha nem cselekszünk időben.

Ha ilyen helyzetben módunkban áll a kicsit kivenni a gépjárműből, akkor azonnal helyezzük őt hűvös, árnyékos helyre az orvosi segítség megérkezéséig. Érdemes ilyenkor hideg vizes törölközővel törölgetni, legyezgetni, vagy akár hideg vizes lepedőbe csavarni őt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: