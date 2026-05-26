2026. máj. 26., kedd Evelin, Fülöp

Kifejlesztették Harry Potter láthatatlanná tévő köpenyét - VIDEÓN a működése

Jónás Ágnes
2026.05.26.
Szeretnél néha láthatatlanná válni? Itt a lehetőség, ugyanis kutatók a Harry Potter-filmekből ismert varázsköpenyhez nagyon hasonló anyagot fejlesztettek ki, amely elrejt minden drón, radar, hőkamera és egyéb okosérzékelő elől.

Ha a regényeken nőttél fel, vagy a filmváltozatért rajongsz, jól tudod, hogy a köpeny azért volt különleges, mert ez volt a legendás Halál Ereklyéinek egyike. Harry Pottert a láthatatlan köpeny varázsereje sosem hagyta cserben: nemcsak a fény elől rejtette el, hanem ellenállt a legtöbb felderítő átoknak és rontásnak is. A dél-koreai Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) kutatói olyan zseniális új anyagot fejlesztettek ki, amely a Harry Potter-filmekből ismert láthatatlanná tévő köpenyt idézi.

Harry Potter köpenye mint jelmez. Nemsokára a valóságban is felpróbálhatjuk? 
Forrás: AFP
  • A sci-fi és a valóság közötti határ ezzel minden eddiginél vékonyabbá vált.
  • Természetesen még mindig nem arról van szó, hogy valaki egyszerűen eltűnik a szemünk elől, amennyiben magára ölti a varázsköpenyt, hanem arról, hogy bizonyos technológiák – például radarok – számára az illető gyakorlatilag eltűnik, nem lesz érzékelhető.
  • A fejlesztés áttörést hozhat a robotikában, és akár a jövő intelligens álcázó rendszereiben is.

A Harry Potter-köpeny fő alkotóeleme egy különleges fémfolyadék

Amint Harry Potter magára öltötte az ezüstösen csillogó köpenyt, az gyakorlatilag ráomlott a testére, és kívülről úgy tűnt, mintha teljesen eltűnt volna a teste. 

Ha felveszed a KAIST kutatói átal megalkotott leplet, mások szabad szemmel ugyan még látni fognak benne, viszont a radarok, a hőkamerák és az elektromágneses letapogatók előtt teljesen láthatatlanná válsz.

Miből készült a láthatatanná tevő köpeny?

A KAIST szakemberei vettek egy polimer fóliát (ami hasonló ahhoz az anyaghoz, amiből a prémium minőségű búvárruhák készülnek), beletöltötték a gallium és az indium folyékonyfém-részecskéit, amelyek száradás közben összekapcsolódtak, végül pedig egy rendkívül finom, hálós szerkezetet hoztak létre. A kutatás legnagyobb különlegessége, hogy az „álcázó” anyag puha és gumiszerű, azaz hajlítható, nyújtható és mozgás közben is megőrzi ezt a tulajdonságát. Mégis pontosan úgy viselkedik, mit a fém. 

Íme a folyékonyfém-részecskéket rejtő polimer fólia.
Forrás: 123RF

Ez nagy előrelépés, mert az eddigi hasonló anyagok többnyire merevek és sérülékenyek voltak. Ez a szuperanyag vezeti az elektromosságot, képes befolyásolni az elektromágneses hullámokat, és akár tizenkétszeresére is megnyújtható anélkül, hogy elveszítené a működőképességét.

Utóbbi azért is fontos, mert a drónok vagy a radarok elektromágneses hullámokkal működnek. Ha egy anyag képes ezeket a hullámokat elnyelni vagy eltéríteni, akkor a mögötte lévő tárgyakat sokkal nehezebb érzékelni. 

Erre lesz használható

Emellett az is nagy előny, hogy az anyag gyártása viszonylag egyszerű: nincs szükség bonyolult, nagy hőmérsékletű ipari eljárásokra, mert nyomtatni is lehet 3D nyomtatóval. A korábbi technológiákkal az volt a probléma, hogy a fémalapú anyagok könnyen eltörtek vagy megrepedeztek, amikor hajlították vagy nyújtották őket.

Ez különösen nagy akadályt jelentett olyan területeken, ahol az anyagnak együtt kell mozognia egy felülettel – például robotokon, hordható elektronikai eszközökön vagy akár emberi testen viselt szenzorokon.

Bár a valódi láthatatlanná tévő köpeny végső, tökéletesen funkcionáló verziója még mindig inkább csak science fiction, ez a kutatás jól mutatja, hogy a modern tudomány egyre közelebb kerül azokhoz az ötletekhez, amelyek korábban csak a filmekben, trükkök segítségével voltak kivitelezhetőek.

A szakemberek a legjobb úton haladnak afelé, hogy a jövőben akár olyan intelligens álcázó rendszereket/ruhákat is készítsenek, amelyek magát a viselőt is láthatatlanná teszik. Annak idején J.K. Rowlingban sem hitt senki, mégis világhírű lett. Miért ne sikerülhetne ez is?!

