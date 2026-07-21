Ritka pillanat: megmutatta egyéves kisfiát Gisele Bündchen – Cuki fotón a baba és dögös, bikinis édesanyja

Nem túl gyakran oszt meg a nyilvánossággal magánéletéről képeket Gisele Bündchen, de ezúttal megtette. Vakációzni ment a családjával és a nyaralásukba bepillantást is engedett.
Gisele Bündchen meghitt családi pillanatokat örökített meg
A 45 éves szupermodell az Instagramján osztotta meg követőivel a nyaralásán készült felvételeket. A fotókon férje, Joaquim Valente, valamint idősebb gyermekei, a 16 éves Benjamin Rein és a 13 éves Vivian Lake is láthatók. Bündchen két idősebb gyermekének édesapja, Tom Brady, legkisebb fia Valentétől 2025 februárjában született. Gisele Bündchen a közösségi oldalán közzé tett lapozós poszthoz kommentárt is fűzött: „Milyen különleges hely!” – írta a bejegyzésében. A legédesebb fotó a sorozatban az, amelyen Bündchen kézen fogva sétál a legkisebb fiával, akinek nevét a család továbbra sem hozta nyilvánosságra.
Gisele Bündchen és Joaquim Valente kisfiuk születése után házasodtak össze
Gisele Bündchen és Joaquim Valente 2025 végén a floridai surfside-i otthonukban, barátok és családtagok jelenlétében mondták ki a boldogító igent. Egy, a Valentéhez közel álló forrás úgy fogalmazott: „Örülök neki, hogy a gyerekük megszületése után összeházasodtak.” Ezt megelőzően arról lehetett vallani, hogy Gisele nem akar házasodni, méghozzá azért, mert félti a vagyonát. A 45 éves szupermodellnek és Joaquim Valentének februárban született meg az első közös gyermeke.
Szexi fotókat Gisele Bündchenről az alábbi galériában találsz.
Gisele Bündchen hivatalosan 2023 júniusa óta jár Valentével, de még 2021-ben ismerkedtek meg, amikor az egykori szupermodell elkezdett jiu-jitsu órákra járni hozzá.
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