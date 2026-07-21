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Ritka pillanat: megmutatta egyéves kisfiát Gisele Bündchen – Cuki fotón a baba és dögös, bikinis édesanyja

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A világhírű modell Tahitiről posztolt, ahol férjével, Joaquim Valentével és gyermekeivel nyaral. Az Instagramon megosztott képsorozatban egyéves kisfiát is megmutatta, akit csak nagyon ritkán láthatunk.

Nem túl gyakran oszt meg a nyilvánossággal magánéletéről képeket Gisele Bündchen, de ezúttal megtette. Vakációzni ment a családjával és a nyaralásukba bepillantást is engedett. 

Gisele Bündchen megmutatta egyéves kisfiát.
Gisele Bündchen megmutatta egyéves kisfiát.
Forrás: GC Images

Gisele Bündchen meghitt családi pillanatokat örökített meg

A 45 éves szupermodell az Instagramján osztotta meg követőivel a nyaralásán készült felvételeket. A fotókon férje, Joaquim Valente, valamint idősebb gyermekei, a 16 éves Benjamin Rein és a 13 éves Vivian Lake is láthatók. Bündchen két idősebb gyermekének édesapja, Tom Brady, legkisebb fia Valentétől 2025 februárjában született. Gisele Bündchen a közösségi oldalán közzé tett lapozós poszthoz kommentárt is fűzött: „Milyen különleges hely!” – írta a bejegyzésében. A legédesebb fotó a sorozatban az, amelyen Bündchen kézen fogva sétál a legkisebb fiával, akinek nevét a család továbbra sem hozta nyilvánosságra. 

Gisele Bündchen és Joaquim Valente kisfiuk születése után házasodtak össze 

Gisele Bündchen és Joaquim Valente 2025 végén a floridai surfside-i otthonukban, barátok és családtagok jelenlétében mondták ki a boldogító igent. Egy, a Valentéhez közel álló forrás úgy fogalmazott: „Örülök neki, hogy a gyerekük megszületése után összeházasodtak.” Ezt megelőzően arról lehetett vallani, hogy Gisele nem akar házasodni, méghozzá azért, mert félti a vagyonát. A 45 éves szupermodellnek és Joaquim Valentének februárban született meg az első közös gyermeke

Szexi fotókat Gisele Bündchenről az alábbi galériában találsz.

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Meztelen is meg nem is Gisele Bündchen a Vogue magazinban
Forrás: Vogue Paris

Gisele Bündchen hivatalosan 2023 júniusa óta jár Valentével, de még 2021-ben ismerkedtek meg, amikor az egykori szupermodell elkezdett jiu-jitsu órákra járni hozzá.

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