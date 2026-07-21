Ritka pillanat: megmutatta egyéves kisfiát Gisele Bündchen – Cuki fotón a baba és dögös, bikinis édesanyja

Nem túl gyakran oszt meg a nyilvánossággal magánéletéről képeket Gisele Bündchen, de ezúttal megtette. Vakációzni ment a családjával és a nyaralásukba bepillantást is engedett.

Gisele Bündchen megmutatta egyéves kisfiát.

Forrás: GC Images

Gisele Bündchen meghitt családi pillanatokat örökített meg

A 45 éves szupermodell az Instagramján osztotta meg követőivel a nyaralásán készült felvételeket. A fotókon férje, Joaquim Valente, valamint idősebb gyermekei, a 16 éves Benjamin Rein és a 13 éves Vivian Lake is láthatók. Bündchen két idősebb gyermekének édesapja, Tom Brady, legkisebb fia Valentétől 2025 februárjában született. Gisele Bündchen a közösségi oldalán közzé tett lapozós poszthoz kommentárt is fűzött: „Milyen különleges hely!” – írta a bejegyzésében. A legédesebb fotó a sorozatban az, amelyen Bündchen kézen fogva sétál a legkisebb fiával, akinek nevét a család továbbra sem hozta nyilvánosságra.

Gisele Bündchen és Joaquim Valente kisfiuk születése után házasodtak össze

Gisele Bündchen és Joaquim Valente 2025 végén a floridai surfside-i otthonukban, barátok és családtagok jelenlétében mondták ki a boldogító igent. Egy, a Valentéhez közel álló forrás úgy fogalmazott: „Örülök neki, hogy a gyerekük megszületése után összeházasodtak.” Ezt megelőzően arról lehetett vallani, hogy Gisele nem akar házasodni, méghozzá azért, mert félti a vagyonát. A 45 éves szupermodellnek és Joaquim Valentének februárban született meg az első közös gyermeke.

Szexi fotókat Gisele Bündchenről az alábbi galériában találsz.