Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 5., hétfő Aurél

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
sztárcsemete

Heidi Klum ritkán látott kisebbik lányával jelent meg Párizsban: a 16 éves Lou most először járt divatbemutatón

sztárcsemete seal Heidi Klum
Horváth Angéla
2026.10.05.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Lou Sulola Samuel édesanyja, Heidi Klum kezét fogva, széles mosollyal állt a kamerák elé Párizsban – pedig a 16 éves lányt szinte sosem látni ilyen nyilvános eseményeken.

Seal és Heidi Klum lánya, Lou Sulola Samuel október 3-án vettek részt a párizsi divathéten, Vivienne Westwood show-ján. Mindketten a legendás divattervező ruháit viselték, Lou miniszoknyát és fűzős felsőt, édesanyja, Heidi Klum fehér nadrágkosztümben érkezett. Estére, a BoF 500 gálára átöltöztek, Lou fehér miniruhára váltott, édesanyja pedig vörös bőrruhában tündökölt. Különösen emlékezetes lehetett számukra ez a nap, ugyanis ez volt Lou első divatbemutatója.

Heidi Klum lánya, Lou Sulola először vett részt rangos eseményen
Heidi Klum lánya, Lou Sulola először vett részt rangos eseményen
Forrás: Instagram

Heidi Klum lánya hamarosan 17 éves lesz

Lou 2009-ben született Los Angelesben, október 9-én tölti be a 17. életévét. Tavaly, a 16. születésnapján Heidi Klum a közösségi oldalán köszöntötte fel.

„Lou, gyönyörű napsugaram! Boldog 16. születésnapot! Teljes szívemből szeretlek ” -  írta akkor a szupermodell.

Lou édesapja Seal, a brit–nigériai énekes, akit többek között a Kiss from a Rose és a Crazy című dalokról ismerhet a közönség. Lou második neve, a Sulola joruba eredetű, és apja nigériai gyökereire utal.

Heidi Klum és Seal 2005 májusában házasodtak össze, de 2012-ben különváltak, válásukat pedig 2014-ben mondták ki. Három közös gyermekük született: a 21 éves Henry, a 19 éves Johan és Lou. Az énekes örökbe fogadta Heidi Klum idősebb lányát, a most 22 éves Lenit is, akinek biológiai édesapja Flavio Briatore.

Lou két testvére is modellkedik

Lou nem lógna ki a Klum családból, ha modellkedni kezdene. Leni már felépítette saját modellkarrierjét, és Henry is ezen a területen dolgozik.

Heidi Klum nem akarta, hogy gyerekei korán kerüljenek a kifutóra, Lenit is csak akkor engedte modellkedni, amikor betöltötte a 16. életévét. Édesanyjával együtt debütált a Vogue Germany címlapján.

Ezeket olvastad már? 

Harry herceg és Meghan Markle kézen fogva romantikáztak egy brit bárban – most először fotózták őket együtt a visszatérésük óta

A Falkland Armsban ebédelt a pár, úgy bántak velük, mint mindenki mással.

Ben Affleck megtörte a csendet: így áll most a szerelmi élete Jennifer Lopez után

A színész elárulta, miként viszonyul most a randizáshoz. Ben Affleck mindenkit meglepett vallomásával.

Nem vállalták a szereplést a Jóbarátok sztárjai a Matthew Perry-dokuban – Súlyos okuk volt, hogy távol maradjanak

Jóbarátunk, Matthew Perry címmel érkezik a Netflixre a tragikus körülmények között elhunyt színész életét bemutató háromrészes dokumentumsorozat. A szériában a színész húga, Mia Perry Bowick is interjút ad, a premier pedig október 27-én lesz.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu