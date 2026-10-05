Heidi Klum ritkán látott kisebbik lányával jelent meg Párizsban: a 16 éves Lou most először járt divatbemutatón

Seal és Heidi Klum lánya, Lou Sulola Samuel október 3-án vettek részt a párizsi divathéten, Vivienne Westwood show-ján. Mindketten a legendás divattervező ruháit viselték, Lou miniszoknyát és fűzős felsőt, édesanyja, Heidi Klum fehér nadrágkosztümben érkezett. Estére, a BoF 500 gálára átöltöztek, Lou fehér miniruhára váltott, édesanyja pedig vörös bőrruhában tündökölt. Különösen emlékezetes lehetett számukra ez a nap, ugyanis ez volt Lou első divatbemutatója.

Heidi Klum lánya, Lou Sulola először vett részt rangos eseményen

Forrás: Instagram

Heidi Klum lánya hamarosan 17 éves lesz

Lou 2009-ben született Los Angelesben, október 9-én tölti be a 17. életévét. Tavaly, a 16. születésnapján Heidi Klum a közösségi oldalán köszöntötte fel.

„Lou, gyönyörű napsugaram! Boldog 16. születésnapot! Teljes szívemből szeretlek ” - írta akkor a szupermodell.

Lou édesapja Seal, a brit–nigériai énekes, akit többek között a Kiss from a Rose és a Crazy című dalokról ismerhet a közönség. Lou második neve, a Sulola joruba eredetű, és apja nigériai gyökereire utal.

Heidi Klum és Seal 2005 májusában házasodtak össze, de 2012-ben különváltak, válásukat pedig 2014-ben mondták ki. Három közös gyermekük született: a 21 éves Henry, a 19 éves Johan és Lou. Az énekes örökbe fogadta Heidi Klum idősebb lányát, a most 22 éves Lenit is, akinek biológiai édesapja Flavio Briatore.

Lou két testvére is modellkedik

Lou nem lógna ki a Klum családból, ha modellkedni kezdene. Leni már felépítette saját modellkarrierjét, és Henry is ezen a területen dolgozik.

Heidi Klum nem akarta, hogy gyerekei korán kerüljenek a kifutóra, Lenit is csak akkor engedte modellkedni, amikor betöltötte a 16. életévét. Édesanyjával együtt debütált a Vogue Germany címlapján.

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