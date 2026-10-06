Palvin Barbiék először mutatkoztak az utcán a kis Sylvie-vel – Íme, az első fotó a családról

Palvin Barbara és Dylan Sprouse szeptemberben váltak szülőkké, most pedig az első olyan paparazzi-fotók is elkészültek róluk, amelyeken már családként láthatók az utcán. Palvin Barbara kislánya ugyan a babakocsiban pihent, így őt nem láthatjuk közelről, a képek mégis különleges pillanatot örökítettek meg: a modell és férje együtt indult sétálni Sylvie-vel Los Angelesben.

Palvin Barbara kislánya babakocsiban fedezte fel Los Angelest.

Forrás: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Palvin Barbara kislánya először indult sétálni híres szüleivel

Az új felvételeken Palvin Barbi kislánya babakocsiban utazik, amelyet Dylan Sprouse tol, miközben Barbara közvetlenül mellettük sétál. A házaspár láthatóan hétköznapi programként kezelte a családi kiruccanást: ezúttal nem vörös szőnyeg vagy divatesemény, hanem az újdonsült szülők mindennapjai kerültek a középpontba.

Palvin Barbara, Dylan Sprouse és kislányuk, Sylvie a babakocsiban.

Forrás: Profimedia

Palvin Barbara gyereke szeptember 7-én született, az örömhírt pedig Barbi az Instagramon jelentette be egy családi fotóval. „We took Labor Day literally this year” – írta, ami azt jelenti, hogy az amerikai munka ünnepén született meg a kislányuk, ami 2026. szeptember 7-én volt. A labor szó ugyanis a munka mellett vajúdást, szülést is jelent.

Dylan Sprouse már az apaság legszebb pillanatairól is mesélt

A házaspár kislánya a Sylvie nevet kapta. Dylan Sprouse szeptember 29-én a Wildmen podcastban arról is beszélt, milyen érzés számára apának lenni.

„Van, hogy ránézek Sylvie-re, és azt gondolom: ez a legmenőbb dolog a világon” – mesélte. Hozzátette, különösen szereti azokat a pillanatokat, amikor kislánya ébren van, ránéz és elmosolyodik.

Barbara és Dylan története 2017-ben kezdődött, 2023 júniusában jelentették be az eljegyzésüket, egy hónappal később pedig Magyarországon házasodtak össze. Kilenc évvel a megismerkedésük után immár hárman járják Los Angeles utcáit.

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