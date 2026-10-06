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Palvin Barbiék először mutatkoztak az utcán a kis Sylvie-vel – Íme, az első fotó a családról

00755381 - OLIVIER BORDE / BESTIMAGE
szülő Palvin Barbara kislány Dylan Sprouse
Nagy Anna
2026.10.06.
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Szeptemberben új fejezet kezdődött Palvin Barbara és Dylan Sprouse életében, hiszen szülők lettek. Azóta most először kapták lencsevégre őket az utcán. Palvin Barbara kislánya babakocsiban fedezte fel Los Angelest.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse szeptemberben váltak szülőkké, most pedig az első olyan paparazzi-fotók is elkészültek róluk, amelyeken már családként láthatók az utcán. Palvin Barbara kislánya ugyan a babakocsiban pihent, így őt nem láthatjuk közelről, a képek mégis különleges pillanatot örökítettek meg: a modell és férje együtt indult sétálni Sylvie-vel Los Angelesben.

Palvin Barbara kislánya babakocsiban fedezte fel Los Angelest.
Palvin Barbara kislánya babakocsiban fedezte fel Los Angelest.
Forrás: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Palvin Barbara kislánya először indult sétálni híres szüleivel

Az új felvételeken Palvin Barbi kislánya babakocsiban utazik, amelyet Dylan Sprouse tol, miközben Barbara közvetlenül mellettük sétál. A házaspár láthatóan hétköznapi programként kezelte a családi kiruccanást: ezúttal nem vörös szőnyeg vagy divatesemény, hanem az újdonsült szülők mindennapjai kerültek a középpontba.

Palvin Barbara, Dylan Sprouse és kislányuk, Sylvie a babakocsiban.
Palvin Barbara, Dylan Sprouse és kislányuk, Sylvie a babakocsiban.
Forrás: Profimedia

Palvin Barbara gyereke szeptember 7-én született, az örömhírt pedig Barbi az Instagramon jelentette be egy családi fotóval. „We took Labor Day literally this year” – írta, ami azt jelenti, hogy az amerikai munka ünnepén született meg a kislányuk, ami 2026. szeptember 7-én volt. A labor szó ugyanis a munka mellett vajúdást, szülést is jelent. 

Dylan Sprouse már az apaság legszebb pillanatairól is mesélt

A házaspár kislánya a Sylvie nevet kapta. Dylan Sprouse szeptember 29-én a Wildmen podcastban arról is beszélt, milyen érzés számára apának lenni.

Van, hogy ránézek Sylvie-re, és azt gondolom: ez a legmenőbb dolog a világon” – mesélte. Hozzátette, különösen szereti azokat a pillanatokat, amikor kislánya ébren van, ránéz és elmosolyodik.

Barbara és Dylan története 2017-ben kezdődött, 2023 júniusában jelentették be az eljegyzésüket, egy hónappal később pedig Magyarországon házasodtak össze. Kilenc évvel a megismerkedésük után immár hárman járják Los Angeles utcáit.

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