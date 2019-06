Tóth Gabi meg akarja mutatni, hogy a természetes szépség sokféle, és szeretné, ha a nők elfogadnák önmagukat szeplőikkel, esetleges bőrhibáikkal együtt is.

Smink nélküli fotót posztolt Tóth Gabi a közösségi oldalára – szúrta ki a TV2. Az énekesnő egy különleges kampány részeként mutatta meg természetes arcát: cél, hogy a nők elfogadják magukat apró szépséghibáikkal együtt.

„Olyan életet élünk, ahol mindenki a tökéletesért próbál mindent megtenni. Közben elfelejtjük azt a természetes állapotunkat, ahol az egyedi dolgainktól válhatunk széppé. Engem is sokat piszkáltak már azért, hogy egyedien szép szeplőim vannak. Egyedi elrendezéssel, ők hozzám tartoznak, én tőlük is vagyok az a természetes lány, nő, aki ma vagyok. Néha szaporodnak, néha bujkálnak, de velük együtt tekinthetek mindennap önmagamra. Most már nem hallgatok másra, nem tud érdekelni, ha ez mást zavar. Megszerettem őket és nektek is megmutatom. Amikor a tükörben láthatom őket, akkor tudom, hogy ők az egyéniségemhez hozzátesznek, és nem elvesznek.”