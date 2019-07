A Romantic énekesnője, Kunovics Katinka közel 60 kilótól szabadult meg 10 hónap alatt. Most a fogyás mellékhatásaival küszködik.

Még mindig nem teljesen elégedett magával Kunovics Katinka, azt mondja a fogyásnak még nincsen vége. Most azonban a súlyveszteség mellékhaatásai zavarják, nagyon megereszedett a bőre, az arcán is. Ez ellen pedig mindenképpen tenni akar. A Ripostinformáció szerint már fel is keresett egy budapesti botoxklinikát, így hamarosan frissen, fiatalosan láthatjuk viszont.