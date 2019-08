Mi is sokszor cikkeztünk már arról, hogy egy esküvőre hogyan illik és hogyan nem illik felöltözni. A legfontosabb szempont mindig az, hogy a menyasszony elől nem lopjuk el a show-t sem fehér ruhával, sem óriási dekoltázzsal, ahogy ez a lány is tette.

A Reddit oldalára tölötte fel egy felhasználó azt a képet, amin egy esküvői csoportképet láthatunk. A menyasszony mellett egy keblekkel szépen ellátott lány hajol be, hogy méginkább megvillanthassa bájait. A kommentelők nem is kímélték a fiatal lányt, akit nemcsak a közönségesség vádjával illethetünk, hanem azzal is, hogy ellopta a show-t a menyasszony elől, és mindkettő igencsak nagy illetlenség.