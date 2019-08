Szépen lassan túllépünk a photoshopolt világon, és egyre menőbbé válik a természetesség. Ez annak is köszönhető, hogy egyre több híresség vállalja fel például retus nélküli testét és smink nélküli arcát.

Nem is olyan régen azokról a világsztárokról írtunk, akik büszkén vállalják smink nélküli arcukat. A magyar hírességek közül is sokan megmutatták már, milyen a természetes megjelenésük, nemrégiben Dobó Ági, Marton Adrienn, és D. Tóth Kriszta is. Mihalik Enikőtől sem áll távol ez a fajta természetesség, de miért is állna, hiszen smink nélkül is ugyanolyan gyönyörű, mint teljes harci díszben. A csodás magyar modell ezúttal napozás közben lőtt smink nélküli szelfit.